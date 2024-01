Redmi Watch 4 : on a pris en main la nouvelle montre pas chère de Xiaomi

Xiaomi a annoncé la sortie de sa nouvelle montre connectée en France, la Redmi Watch 4, une montre dotée d'un écran Oled, d'un GPS et du système HyperOS pour moins de 100 euros.

Comme prévu, Xiaomi a dévoilé, ce lundi, sa nouvelle gamme Redmi, près de deux mois après l’annonce des nouveaux appareils en Chine. Au programme, deux paires d’écouteurs Redmi Buds 5 et Buds 5 Pro, cinq nouveaux Redmi Note 13, mais également une nouvelle montre connectée estampillée Xiaomi, la Xiaomi Redmi Watch 4.

Un écran Oled de bonne facture

Comme les précédentes montres de la gamme Redmi, cette Redmi Watch 4 est dotée d’un écran rectangulaire. On va donc retrouver logiquement un format assez proche de celui des Apple Watch, surtout avec la couronne rotative présente sur le côté. La montre affiche par ailleurs des lignes assez courbes avec un boîtier légèrement arrondi et des angles tout aussi arrondis aux quatre coins de l’écran.

Du côté de l’affichage, la nouvelle montre d’entrée de gamme de Xiaomi propose une dalle Oled de 1,97 pouce de diagonale avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 5 à 60 Hz, une luminosité maximale de 600 cd/m² et une définition de 390 x 450 pixels. De quoi indiquer une densité de 302 pixels par pouce suffisamment confortable pour consulter la montre sans être gêné par des pixels apparents à l’œil nu.

Une montre sous HyperOS

La Redmi Watch 4 est par ailleurs la première montre de Xiaomi à embarquer nativement le nouveau système du constructeur, HyperOS. Dans les faits, le système se rapproche cependant très nettement de l’interface ZeppOS utilisée jusqu’à présent par Xiaomi.

Il sera ainsi impossible d’installer des applications tierces à l’exception des cadrans proposés. La montre se repose donc essentiellement sur les fonctions intégrées nativement comme la gestion du sport avec plus de 150 exercices proposés.

Une montre GPS adaptée à l’entraînement

Pour le sport justement, la Redmi Watch 4 est équipée d’un cardiofréquencemètre et d’un oxymètre de pouls pour mesurer aussi bien la fréquence cardiaque que la SpO2. Elle va également pouvoir suivre le sommeil, le stress et permettre un suivi du cycle menstruel. Par ailleurs, la montre est dotée d’une puce GPS pour retrouver le tracé précis et la distance de vos entraînements, avec une compatibilité GPS, Glonass, Galileo, QZSS et Beidou. Toujours concernant la connectivité, la Redmi Watch 4 est compatible non seulement avec le Bluetooth 5.3, mais également avec le Wi-Fi 4. Elle va de plus vous permettre de passer des appels en Bluetooth grâce à un micro et un haut-parleur, et d’interagir avec l’assistant Amazon Alexa. Si Xiaomi communique sur la présence d’une puce NFC, on ignore encore si le paiement sans contact sera de la partie, en l’absence de partenariat avec les organismes bancaires.

Enfin, pour l’autonomie, la montre connectée Redmi Watch 4 est annoncée avec une batterie de 470 mAh devant proposer jusqu’à 20 jours d’utilisation. Bien évidemment, cette autonomie dépendra de l’activation du mode always-on, des différents capteurs de santé ou de l’utilisation du GPS.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Redmi Watch 4

La Xiaomi Redmi Watch 4 est proposée en coloris noir ou gris clair, au prix de 99 euros en France. La montre connectée sera testée prochainement sur Frandroid.



