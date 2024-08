Envie d’une bonne montre connectée sans vous ruiner ? Celle de Xiaomi est bradée dans un pack à prix mini 

La Xiaomi Redmi Watch 4 va ravir les sportifs qui souhaitent investir dans une montre connectée, et ce, sans faire flamber la carte bleue. Mieux encore, aujourd’hui, elle se trouve dans un pack avec des écouteurs sans fil à un prix alléchant.Â

Redmi Watch 4 au poignet // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Vous êtes un amateur sportif et vous souhaitez vous procurer une montre connectée efficace et pas cher, alors la Redmi Watch 4 de Xiaomi pourrait bien vous donner envie de craquer aujourd’hui. Elle est bradée dans un pack avec des écouteurs sans fil pour moins de 100 euros.Â

Ce qu’on apprécie de la Xiaomi Redmi Watch 4

Son confort et sa très bonne autonomie

Son capteur de fréquence cardiaque très correct

La précision du suivi GPS

Chez Electro depot, la Xiaomi Redmi Watch 4 est proposée dans un pack avec les Redmi Buds 4 Lite à 98,99 euros, contre 139 euros vendus séparément.

Une montre qui s’inspire de l’Apple Watch

La quatrième génération de la Redmi Watch réitère le design carré, bien connu des montres d’Apple. Cette montre connectée se dessine sous des allures modernes, avec une ligne minimaliste, mais on regrette l’aspect plastique au dos de l’objet. Le bracelet fourni d’origine peut être remplacé très facilement, et particulièrement confortable.

À l’avant, on retrouve une dalle Amoled généreuse de 1,97 pouce qui affiche une résolution de 302 pixels par pouce. L’écran est suffisamment lumineux pour l’utilisation au quotidien, on aime la gestion du mode always-on et la possibilité de personnaliser les cadrans avec pas moins de 200 cadrans virtuels qui sont téléchargeables sur l’application.

Quant à l’interface, naviguer dans les menus de la montre est assez intuitif, mais il est impossible d’y installer d’applications tierces à celles prévues nativement…

Une bonne cohérence des mesures des capteurs

Pour assurer un bon suivi, la Redmi Watch 4 se montre plutôt complète en matière de fonctionnalités. Elle dispose évidemment d’un podomètre, mais également d’un capteur optique de fréquence cardiaque ainsi que d’un oxymètre de pouls. On note la présence d’un GPS qui permet de s’affranchir de celui intégré au smartphone. Dans l’ensemble, la montre offre des résultats cohérents : la fréquence cardiaque est bien précise, de même que le GPS qui fournit une belle précision (à ce prix).

Côté santé, elle inclut le suivi de la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, le VO2Max, le suivi du stress et du sommeil, ainsi que diverses activités sportives. Pour finir, l’autonomie est très généreuse, avec une durée d’utilisation standard de 20 jours d’après la marque.

De notre côté, en activant tous les paramètres de mesures en continu, (luminosité max, mode always-on), après sept jours d’utilisation, la montre de Xiaomi n’a perdu que 60 % de sa charge, soit un reste de 40 % d’autonomie. Une excellente performance, loin devant la plupart de ses concurrentes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Xiaomi Redmi Watch 4.

