À -35 %, la Xiaomi Redmi Watch 4 est la montre connectée idéale et pas chère pour suivre vos activités 

La Xiaomi Redmi Watch 4 est une montre endurante, au look passe-partout et ses bonnes mesures de santé et sport. Toutes ces bonnes choses sont proposées pour seulement 64 euros, contre 99 euros habituellement.

Redmi Watch 4 // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Xiaomi revient sur le marché des wearables abordables avec la Redmi Watch 4. Une montre plutôt agréable à l’œil en termes de design et pertinente en matière des données santé qu’elle mesure. Notée 7/10 par nos soins, la Redmi Watch 4 est un produit très correct pour son prix, qui est d’ailleurs en baisse de 35 %.

Ce qu’on apprécie de la Xiaomi Redmi Watch 4

Un bracelet confortable

La précision du GPS intégré et le capteur de fréquence cardiaque très correct

Une très bonne autonomie

La Xiaomi Redmi Watch 4 est lancée au prix de 99 euros, mais en ce moment, cette montre peut vous revenir à seulement 64,81 euros sur AliExpress après avoir appliqué le code CDFR08.

Une montre entrée de gamme au design bien fait

Inspirée de la montre iconique d’Apple, la Redmi Watch 4 met en avant un look carré arrondi et minimaliste, avec une couronne sur le côté pour naviguer dans l’interface. On regrette toutefois le choix du plastique, mais heureusement, le bracelet particulièrement confortable. Étanche à 5 ATM, la Redmi Watch 4 peut se porter sous la douche ainsi que lors d’activités aquatiques peu profondes, comme la natation.

À l’avant, on découvre un généreux écran de 1,97 pouce qui affiche une résolution de 302 pixels par pouce. La montre offre une luminosité suffisante au quotidien, et grâce au capteur de lumière ambiante, il est possible d’ajuster cette luminosité automatiquement ou manuellement. On aime la gestion du mode always-on et la possibilité de personnaliser les cadrans avec pas moins de 200 cadrans virtuels qui sont téléchargeables sur l’application.

La précision des capteurs étonnamment bonne

Lors de notre test, nous avons été bluffés par la cohérence des mesures des capteurs intégrés à cette montre. Si la fréquence cardiaque bénéficie d’un très bon suivi, la précision du GPS n’a rien à envier à des modèles plus haut de gamme. Il est plutôt rare de retrouver une compatibilité avec les systèmes GNSS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS, sur des montres d’entrée de gamme. Résultat : les tracés enregistrés sont pertinents.

Côté santé, la montre est capable de mesurer la fréquence cardiaque en continu, mais aussi le taux d’oxygène dans le sang et d’estimer le VO2Max. Le suivi du sommeil est correct, mais la fonctionnalité de mesure de stress est assez aléatoire. De nombreux sports sont accessibles au poignet, comme la course à pied, la marche, la course sur tapis, le vélo, ou bien le tennis de table.

Concluons sur l’autonomie. En activant tous les paramètres de mesures en continu, (luminosité max, mode always-on), après sept jours d’utilisation, la montre de Xiaomi n’a perdu que 60 % de sa charge, soit un reste de 40 % d’autonomie. Une excellente performance, loin devant la plupart de ses concurrentes.

Envie d’en savoir plus ? Voici notre test complet sur la Xiaomi Redmi Watch 4.

