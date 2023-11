Xiaomi Redmi K70 Pro : balèze, puissant et pas trop cher

Xiaomi dévoile le Redmi K70 Pro en Chine. Un smartphone survitaminé, dopé au Snapdragon 8 Gen 3. Une débauche de puissance pour un prix raisonnable et qui, sur le papier, ne cache pas de mauvaise surprise.

Xiaomi aime multiplier les smartphones. La marque occupe ainsi le marché pour faire oublier la concurrence, mais elle peut aussi se targuer de répondre à chaque besoin. Le nouveau Redmi K70 Pro, tout fraîchement dévoilé en Chine — comme prévu –, vise pour sa part les personnes en quête d’une puissance au top pour un prix raisonnable.

Il y a des chances de voir ce smartphone débarquer en France sous la gamme Poco, c’est souvent ce qu’il se passe avec les smartphones Redmi K. Il est donc intéressant de voir ce que ce Redmi K70 Pro a sous le capot.

Très puissant… mais pas que !

La grande force mise en avant est évidemment la puce qui anime la bête : un Snapdragon 8 Gen 3, le dernier SoC surpuissant de Qualcomm. Celui-ci est plutôt dédié aux smartphones haut de gamme, mais l’argument choc de ce Redmi K70 Pro est justement d’amener ce niveau de puissance sur un appareil au prix modéré.

Aïe, aïe, aïe… Cette débauche de puissance est-elle synonyme de compromis sur d’autres éléments ? Eh bien, qu’on soit rassuré, la fiche technique paraît solide sur le papier.

Le Xiaomi Redmi K70 Pro se dote d’un écran de 6,67 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels. On nous promet un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et un affichage Oled. La luminosité, elle, monte jusqu’à 4000 cd/m² selon le constructeur !

L’écran cache d’ailleurs le lecteur d’empreintes pour déverrouiller le téléphone. Là non plus, le Redmi K70 Pro ne semble pas flancher face à du haut de gamme. Pour la photo, on a droit à trois caméras.

Le capteur photo principal mesure 1/1,55 pouce et jouit d’une définition de 50 Mpx avec un objectif ouvrant à f/1,6. Il est par ailleurs stabilisé optiquement. Comptez aussi sur un téléobjectif x2 de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx.

Pour un smartphone au tarif modéré, c’est une configuration qui semble plus que correcte. L’enregistrement vidéo peut se faire en 4K 60 fps, ou en 8K à 24 images par seconde. Pour les selfies, on trouve un capteur de 16 Mpx aux manettes.

Le Xiaomi Redmi K70 Pro profite aussi d’une batterie de 5000 mAh qui peut se recharger avec un bloc de 120 W. La charge sans fil ne semble toutefois pas de la partie.

Le smartphone a aussi droit au double SIM, à la compatibilité 5G, au Wi-Fi 5, au Bluetooth 5.4 ou encore au support de codecs audio comme l’aptX ou le LDAC. Quant au design, rien de bien étonnant : un module photo imposant à l’arrière avec une disposition des caméras en carré (avec le flash LED). À l’avant, l’écran plat est marqué d’un poinçon centré. Voici, au passage, les dimensions : 160,86 x 74,95 x 8,21 mm. Le tout pèse 209 grammes sur la balance.

Prix du Redmi K70 Pro… ou Poco F6 Pro ?

Le Xiaomi Redmi K70 Pro existe en quatre configurations musclées :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 3299 yuans (environ 424 euros HT) ;

16 Go de RAM et 256 Go de stockage : 3599 yuans (environ 463 euros HT) ;

16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 3899 yuans (environ 502 euros HT) ;

24 Go de stockage et 1 To de stockage : 4399 yuans (environ 566 euros HT).

Trois coloris sont mis en avant pour le Redmi K70 Pro : noir, gris et blanc. En outre, une version estampillée Lamborghini existe aussi et prend un autre look. Quid de la France ? Par chez nous, on peut penser que ce téléphone voit le jour sous le nom de Poco F6 Pro. Il faudra encore patienter cependant avant d’en avoir le cœur net, au moins quelques mois.

Une montre connectée a aussi été présentée, la Redmi Watch 4, et des écouteurs sans fil étaient aussi de la partie avec les nouveaux Redmi Buds 5 Pro.