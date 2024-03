Les 3 montres connectées testées par Frandroid à retenir en mars 2024

La santé connectée prend une part de plus en plus importante dans le quotidien. En figure de proue, les montres connectées sont les principaux objets pensés pour vous accompagner. Voici les trois meilleures montres connectées testées par Frandroid en mars 2024.

Parmi les accessoires qui gravitent autour des smartphones, les montres connectées ont une place de choix. À votre poignet, ces dernières se font le relais de vos notifications tout en prenant soin de répertorier des données importantes afin de suivre votre santé. Dans notre guide d’achat des meilleures montres connectées, vous trouverez différents modèles correspondants à des usages divers et variés. Pour notre sélection, nous avons retenu une montre OnePlus, une montre connectée pour le sport et une montre connectée pas chère.

OnePlus Watch 2 Une montre connectée complète

Avec sa deuxième itération de montre connectée, OnePlus corrige les scories de sa première version en proposant un appareil complet. En termes de conception, l’appareil possède des finitions exemplaires avec des matériaux de très bonne facture. Une fois au poignet, celle-ci s’avère être un peu lourde à porter. L’écran Oled de 1,43 pouce possède un mode always-on très efficace que l’on peut désactiver. Surtout, le constructeur chinois intègre Wear OS avec une flopée d’applications et une autonomie solide de trois jours. D’autant plus qu’elle dispose d’un suivi GPS de grande qualité comme le font les meilleures montres connectées pour le sport. En revanche, le suivi de fréquence cardiaque est à revoir. Au prix de 329 euros, c’est une montre connectée que nous vous recommandons. Notre test de la OnePlus Watch 2 est disponible à la lecture pour en apprendre plus.

Xiaomi Redmi Watch 4 La montre connectée pas chère

Xiaomi continue de diversifier son catalogue de produits avec cette nouvelle montre connectée. La Redmi Watch 4 propose avant tout un excellent rapport qualité/prix. En matière de design, cette dernière est largement inspirée de l’Apple Watch, même si la Redmi Watch 4 possède une construction lui offrant une identité propre. L’écran est suffisamment lumineux pour permettre un bel usage quotidien avec la possibilité d’installer plusieurs cadrans. Dans le suivi GPS ainsi que de la fréquence cardiaque, la montre présente de belles dispositions dignes des meilleures du marché. Ensuite, la Redmi Watch 4 offre une autonomie de 7 jours. Le seul véritable point noir de la montre, c’est l’impossibilité d’installer des applications tierces. Pour moins de 100 euros, c’est une smartwatch intéressante, mais certes limitée dans son usage. Notre test de la Xiaomi Redmi Watch 4 est disponible pour en apprendre plus.

Amazfit Cheetah Idéale pour commencer le sport

Après un petit hiatus sur le marché français, le constructeur chinois Amazfit fait son retour avec cette Cheetah. Il s’agit d’une montre connectée plus orientée sport avec pour objectif de rivaliser avec Garmin, Coros ou encore Suunto. Pourtant, en termes de construction, on a connu la marque plus inspirée tant les finitions plastiques sont peu reluisantes. Heureusement, la Cheetah compense ailleurs, notamment avec une dalle Oled pour un produit entrée de gamme. En usage intensif, avec GPS et always-on d’activés, la Cheetah est capable d’encaisser deux journées d’autonomie. Pour le suivi de sport, le GPS et le traçage cardiaque répondent présent, tout comme de nombreuses fonctions de santé. Il est possible de mettre en place des plans d’entraînements et de profiter de la cartographie. Avec une interface simple à utiliser, la montre connectée est idéale pour ceux qui veulent commencer le sport avec un prix d’attaque à 229 euros. Le test complet de l’Amazfit Cheetah est à votre disposition pour en apprendre plus.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.