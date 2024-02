Xiaomi 14 : les puissants smartphones arrivent très bientôt en Europe

Xiaomi donne rendez-vous à la fin du mois de février pour une conférence de lancement des Xiaomi 14, déjà officialisés en Chine.

Cela fait déjà quelque temps que les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro ont été officialisés en Chine. En revanche, l’annonce pour le reste du monde et notamment l’Europe se fait attendre. Les fans de la marque sur le Vieux Continent ne devront cependant plus attendre longtemps.

Une conférence fin février

En effet, dans une publication sur Twitter/X, Xiaomi annonce un événement autour de la série des Xiaomi 14. La date ? Le 25 février 2024, soit la veille du début officiel du MWC 2024, le célèbre salon qui se tient chaque année à Barcelone. « Quelque chose de grandiose se prépare », lit-on dans le message de la firme.

Autant d’éléments qui pointent vers une annonce mondiale des derniers smartphones haut de gamme de Xiaomi. Quant au visuel de la conférence, elle affiche le slogan « Lens to legend ». Le premier mot se traduisant par lentille en français, cela laisse évidemment entendre que l’on peut attendre du lourd du côté des capteurs photo.

Des smartphones puissants en approche

Pour rappel, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro embarquent tous les deux un Snapdragon 8 Gen 3 qui promet une grosse débauche de puissance dans toutes les situations.

Les deux modèles profitent par ailleurs d’écrans Oled LTPO pour un taux de rafraichissement variable allant jusqu’à 120 Hz et d’un capteur principal de 50 Mpx, mais avec la particularité d’une ouverture variable sur le Xiaomi 14 Pro.

Cette même version Pro qui fait toujours l’objet de certaines craintes puisqu’une rumeur datant de décembre laisse entendre que le Xiaomi 14 Pro ne sortirait pas en France. Une hypothèse à considérer avec un maximum de pincettes tant que l’entreprise chinoise ne l’aura pas confirmée lors de la fameuse conférence du 25 février prochain.