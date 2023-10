Xiaomi lance une montre qui peut s’adapter chaque jour à votre look

La nouvelle Watch S3 de Xiaomi est une montre aux caractéristiques haut de gamme qui peut s'adapter à n'importe quelle tenue.

Alors que Xiaomi vient tout juste de lancer sa Watch 2 Pro en Europe, le constructeur a profité de l’annonce, en Chine, de ses Xiaomi 14 et 14 Pro pour présenter une nouvelle montre connectée, la Xiaomi Watch S3.

Contrairement à la Xiaomi Watch 2 Pro, le nouveau modèle du constructeur chinois n’embarque cependant pas Wear OS. Rappelons que la montre est présentée pour l’heure uniquement dans le cadre d’une conférence chinoise et qu’elle se destine uniquement au marché domestique, où Wear OS n’est pas proposé.

Cela n’empêche cependant pas la Xiaomi Watch S3 de se distinguer des montres concurrentes ou des précédents modèles de Xiaomi, notamment par son design. La montre profite ainsi d’un système d’accroche magnétique pour la lunette, de quoi vous permettre de changer facilement de style en fonction de vos envies ou de la couleur du bracelet du jour.

La montre est par ailleurs conçue en alliage d’aluminium pour le boîtier et d’acier inoxydable pour la lunette amovible, pour un poids de 44 grammes sans bracelet. Elle est également certifiée 5 ATM, garantissant une protection contre les éclaboussures ou la nage en surface.

Une montre connectée aux caractéristiques haut de gamme

Du côté de l’écran, la Watch S3 profite d’une dalle ronde Amoled de 1,43 pouce de diamètre avec une définition de 466 x 466 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce. Il s’agit donc du même écran que sur la Xiaomi Watch 2 Pro.

On va par ailleurs y retrouver un capteur de fréquence cardiaque, une boussole, un accéléromètre, un baromètre pour l’altitude, un capteur de SpO2 et un gyroscope. Pour le suivi de géolocalisation durant les entraînements, elle profite d’une puce GNSS compatible GPS, Glonass, Galileo et QZSS. La montre profite par ailleurs d’une détection de chute, du suivi du stress ou du sommeil. Elle embarque également une puce NFC pour le paiement sans contact, mais compatible pour l’heure uniquement avec les services de paiement chinois.

La montre est compatible Bluetooth pour la connexion au smartphone, mais également eSIM. De quoi permettre de passer des appels directement depuis son poignet grâce au micro et au haut-parleur intégré.

Pour l’autonomie, la Xiaomi Watch S3 est dotée d’une batterie de 486 mAh. De quoi proposer deux semaines d’utilisation sur le modèle Bluetooth et une semaine pour la version eSIM.

Pour l’instant, la Xiaomi Watch S3 n’a été annoncée qu’en Chine où elle sera disponible au prix de 799 yuans, soit 105 euros HT. Aucune annonce n’a encore été faite quant à une disponibilité en France.