Test de l’Ice Smart 2.0 : une montre élégante et pas chère taillée pour le quotidien

Avec la Ice Smart 2.0, Ice-Watch renouvelle sa gamme de montres connectées. Résolument tourné vers le suivi de la santé au quotidien, l’objet se veut design et agréable au poignet. Qu’en est-il de la fiabilité de ses mesures et de son intuitivité à l’utilisation ? Nous avons voulu le vérifier. Voici notre test de la montre connectée Ice Smart 2.0 de Ice-Watch.

Ice-Watch ICE Smart Two Fiche Technique

Modèle Ice-Watch ICE Smart Two Dimensions 41 mm x 48 mm Technologie Li-Po Définition de l'écran 410 x 502 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 0,128 Go Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Inconnu Indice de protection IP68 Fiche produit

Ice-Watch ICE Smart Two Belles finitions et confortable au poignet

Ice-Watch signe une montre connectée dans un format carré légèrement allongé. De dimensions 47,7 mm (H) x 38,9 mm (L) pour une épaisseur de 10,7 mm, le boîtier présente de belles finitions et se révèle fortement inspiré du design d’une Apple Watch. Ceci découle probablement du fait de la présence d’un bouton latéral sur la tranche de la montre ainsi que d’une couronne rotative numérique. En somme, les finitions de cette Ice Smart 2.0 sont plutôt haut de gamme, un caractère conféré par le choix des matériaux utilisés, notamment l’acier pour le boîtier.

Le bracelet en silicone fourni d’origine avec la montre est plutôt confortable à porter et s’adaptera à tous les poignets grâce à ses nombreuses positions de serrage. Notons à ce sujet la possibilité d’acheter séparément d’autres bracelets compatibles, lesquels présentent un choix diversifié en matière de coloris. Parmi ces bracelets, on repère d’ailleurs trois modèles de type Milanais, disponibles en noir, gris et en coloris or rose. Le changement du bracelet s’effectue facilement grâce au système à cornes et ne nécessite aucun outil additionnel. Outre les bracelets d’Ice-Watch, on pourra par ailleurs facilement utiliser n’importe quel bracelet utilisant une pompe à relâchement rapide de 22 mm de largeur.

On remarque la présence discrète d’un haut-parleur et d’un microphone disposés dans le boîtier. Ceux-ci permettront de prendre des appels au poignet, plutôt que de répondre sur son téléphone. Disposant de la norme IP68 concernant son étanchéité, cette montre résiste aux projections d’eau, il est possible de la garder au poignet pour faire la vaisselle, mais il sera déconseillé de la porter lors d’activités aquatiques.

Ice-Watch ICE Smart Two Gestion innovante des cadrans virtuels

L’écran de 1,96 pouce de l’Ice Smart 2.0 dispose d’une résolution de 410 × 502 pixels, ce qui découle d’une définition de 330 pixels par pouce (ppp). Conçu d’une dalle AMOLED, sa luminosité est suffisante pour permettre la lisibilité des informations en toutes circonstances, même en plein soleil. On regrette toutefois l’absence d’un capteur de luminosité ambiante, ce qui oblige l’utilisateur à la définir manuellement, notamment avant de dormir. Heureusement, un raccourci vers ce paramètre est présent dans le volet des contrôles rapides de cette Ice Smart 2.0.

Cette montre dispose d’un mode always-on qui consiste en l’absence de l’extinction du cadran. En d’autres termes, l’affichage de l’heure minimaliste reste présent de manière continue. Lorsque l’utilisateur lève son poignet —pour regarder l’heure — la montre sort de ce mode veille et revient sur son affichage normal. Un grand nombre de cadrans est proposé de façon native. L’application compagnon ICE Smart permet de les consulter et les télécharger vers la montre.

Cet objet dispose à ce sujet d’un mode très singulier — voir déroutant — de gestion des cadrans. La couronne numérique permet de basculer entre les cadrans, et ce, à tout moment. En la faisant tourner, l’utilisateur peut changer de cadran, sans ouvrir quelconque menu de réglages. À la première utilisation, je ne cache pas que ce fonctionnement m’a un peu troublé. Après plusieurs jours avec cette Ice Smart 2.0, je trouve l’idée assez généreuse, d’autant plus pour une montre axée sur le lifestyle. Au total, la montre supporte la gestion simultanée de sept cadrans.

Ice-Watch ICE Smart Two Intuitive, mais limitée

La montre d’Ice-Watch repose sur un système d’exploitation propriétaire, il est d’ailleurs impossible d’y installer d’applications tierces. La navigation dans les menus se fait principalement par geste :

Glisser du haut vers le bas ouvre le menu des réglages rapides. Celui-ci contient notamment le menu de sélection du niveau de la luminosité de l’écran.

Glisser du bas vers le haut ouvre le volet des messages et des notifications reçues, à condition d’avoir configuré le transfert des notifications depuis le smartphone connecté.

Glisser du bord gauche vers le bord droit ouvre le menu des modules intégrés. C’est dans ce menu qu’on lancera un scan de la fréquence cardiaque ou une mesure de la tension par exemple.

Glisser du bord droit vers le bord gauche ouvre le menu de consultation des données mesurées dans les modules.

La couronne numérique permet de naviguer vers le haut ou vers le bas par simple rotation.

Un appui court sur bouton latéral ouvre le menu des contacts, tandis qu’un appui prolongé sur ce même bouton ouvre le mode sport. Ce dernier propose de lancer le suivi de diverses activités sportives.

Comme on l’aura compris, il est impossible d’installer d’applications tierces sur cette montre. Aussi, cette dernière intègre nativement :

Une app météo.

Une app messages, permettant uniquement de lire les SMS.

Un déclencheur d’appareil photo à distance.

Une télécommande du lecteur multimédia du smartphone, pour lire sur la montre un contenu audio.

Un raccourci vers l’assistant vocal du smartphone. Il est néanmoins dommage de ne pas pouvoir l’activer autrement qu’en utilisant le menu de l’Ice Smart 2.0. Une fonctionnalité qui fait un peu de non-sens selon nous.

Un minuteur / une programmation d’alarmes / un chronomètre.

Une fonctionnalité pour faire sonner le téléphone à proximité, si l’on ne se rappelle plus là où on l’a posé.

Un unique mini-jeu, qui reprend à l’identique les codes du jeu mobile 2048, initialement développé sur iOS et Android.

L’application compagnon Ice Smart disponible sur iOS et Android permet pour sa part de personnaliser les cadrans virtuels, mais également de consulter l’historique des mesures effectuées par la montre. Assez sommaire en matière de diversité des informations, elle se montre toutefois intuitive à utiliser.

Si l’on peut faire suivre les notifications vers l’Ice Smart 2.0, on regrettera de ne pas pouvoir répondre aux messages. En revanche, il est parfaitement possible de répondre aux appels, directement depuis le haut-parleur de cette montre connectée.

Ice-Watch ICE Smart Two Tension artérielle, fréquence cardiaque et SpO2

La Ice Smart 2.0 embarque comme la grande majorité des montres connectées un podomètre, capable de suivre le nombre de pas effectués au quotidien. Néanmoins, elle n’intègre aucune puce GPS et se reposera sur celui du smartphone pour établir les tracés parcourus en mode sport. À ce sujet, notons la présence du suivi des sports les plus fréquents. Parmi eux, la marche, la course, le cyclisme, le basketball, le football, le tennis, le yoga, etc.

Cette montre propose l’accès à la mesure de différents paramètres de santé : la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2) ainsi que la tension artérielle. On regrettera toutefois l’absence d’un moyen de partage des données avec des applications tierces comme Strava ou MyFitnessPal.

Test de la mesure de la fréquence cardiaque

Si la montre se positionne plus sur le suivi de la santé au quotidien que purement sur le domaine du sport, nous avons souhaité vérifier la fiabilité du suivi de la fréquence cardiaque lors d’une activité physique.

Pour cela, nous avons comparé les données issues de la montre avec celles en provenance d’une ceinture Garmin HRM Pro Plus, portée simultanément.

Comme le montre le graphique, la Ice Smart se révèle peu précise en matière du suivi de la fréquence cardiaque, notamment dans la première moitié de l’entraînement. Si la fréquence cardiaque durant la seconde phase de l’activité est mieux suivie, il n’en reste que cette montre ne sera pas adaptée pour un suivi sportif de précision sur ce paramètre.

Test de la mesure de la tension artérielle

Cette montre connectée propose une fonctionnalité plutôt singulière : elle est censée être capable de déterminer la tension artérielle au poignet, et ce, sans serrage supplémentaire. Cette mesure mise en avant par Ice-Watch ayant éveillé notre curiosité, nous avons voulu vérifier la cohérence des valeurs mesurées par la montre. Pour cela, nous utiliserons un tensiomètre avec brassard de marque Braun afin de mener à bien notre test.

Comme le montre le test de comparaison entre ces deux appareils de mesure, la tension artérielle est précise et cohérente sur la Ice Smart 2.0. Un très bon point pour cette montre.

Ice-Watch ICE Smart Two Là où le bât blesse

L’Ice Smart 2.0 dispose d’une batterie intégrée d’une capacité de 300 mAh. Dans notre test, nous avons activé la luminosité au maximum ainsi que l’affichage de l’écran en mode always-on (toujours allumé). Dans ces conditions, à partir d’une charge complète, la montre a tenu 48 heures avant de s’éteindre. Ce score n’est pas très élevé, notamment tenant compte du système d’exploitation propriétaire censé être optimisé pour l’autonomie puisqu’aucune application tierce n’est autorisée sur celui-ci.



Comme la grande majorité des montres de ce type, la recharge s’effectue en USB grâce à un câble doté d’un connecteur propriétaire.

Ice-Watch ICE Smart Two Le règne du Bluetooth

L’Ice Smart 2.0 permet de passer des appels au poignet lorsqu’elle est connectée à un smartphone en Bluetooth. Le volume de sortie est un peu bas à mon goût, mais suffisant pour un environnement calme. Le microphone est de qualité correcte pour l’interlocuteur à qui l’on parle.

Dans un registre annexe, notons la possibilité d’écouter de la musique sur le haut-parleur de la montre, toujours via le smartphone puisque l’objet ne dispose pas de mémoire interne.

On regrette l’absence du Wi-Fi sur la montre, la rendant dépendante de la présence du smartphone pour recevoir les notifications et accéder à toutes les fonctionnalités qui nécessitent une connexion au réseau.

Ice-Watch ICE Smart Two Prix et disponibilité

La montre Ice Smart Two d’Ice-Watch est disponible depuis fin 2023. Elle est proposée en France au prix de 99 euros avec de nombreux coloris, du rose doré au noir en passant par l’argent.