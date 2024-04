Cette application de Google ne disparaîtra finalement pas, du moins pas pour l’instant

Google a confirmé qu'il allait désormais proposer une synchronisation entre Google Keep et Google Tasks, mais sans toutefois faire disparaître le premier au profit du second.

Depuis quelques semaines, des rumeurs grandissantes suggéraient que Google allait mettre fin à son application de prise de note, Google Keep. Finalement, pour mettre fin à ces spéculations, le développeur a fini par prendre la parole ce jeudi dans un billet de blog.

Il ne sera finalement pas question de mettre fin à Google Keep, du moins pas dans l’immédiat. Cela dit, Google indique que son application de prise de note sera peu à peu supplantée par Google Tasks, son application de todo list :

Au cours de la prochaine année, les rappels de Keep seront automatiquement sauvés vers Google Tasks. Donc en plus d’accéder aux rappels à travers Keep, vous pourrez également les voir, les modifier et les compléter depuis Google Agenda, Tasks et Assistant. Cette nouvelle possibilité fera de Google Tasks la meilleure solution pour gérer vos tâches dans Workspace. Que vous enregistriez quelque chose depuis Keep, Gmail, Agenda, Chat, Docs ou Assistant, Google Tasks s’assurera que c’est à jour et accessible à travers tous les services Workspace que vous utilisez.

Concrètement, Google semble donc vouloir rationaliser ses différents services de prise de note et de gestion de tâche autour de Google Tasks. Il faut dire que Google Keep pouvait, dans certains cas, faire doublon avec l’application de todo list. Par exemple, les utilisateurs qui faisaient leurs listes de course dans Google Keep ne pouvaient jusqu’à présent pas les retrouver dans Google Tasks. Désormais, ce sera le cas.

Google Keep ne disparaîtra pas dans l’immédiat

Pour les autres notes enregistrées avec Google Keep, comme des mémos ou des prises de note classiques, sans cases à cocher, il semble que Google ne les synchronisera pas avec Google Tasks et qu’elles resteront cantonnées à Google Keep… du moins pour le moment.

On ignore encore si cette synchronisation de Google Keep avec Google Tasks augure d’une disparition de Google Keep à moyen ou long terme.

