Sur le Web, Google Tasks vous permet désormais de voir toutes vos tâches d’un coup

Une mise à jour de Google Tasks sur Gmail et Google Agenda permet désormais de voir d’un coup d’œil toute sa liste de tâches et plus seulement les groupes de listes.

Si l’on connaît bien les principaux services de Google comme Gmail, Google Drive ou Google Agenda, la firme propose également certains outils ajoutés au sein même de ses différents services. C’est par exemple le cas de Google Tasks. Si ce gestionnaire de tâche est disponible directement sous forme d’applications sur Android ou iOS, il peut également être retrouvé dans la barre latérale dans votre boîte Gmail ou dans le calendrier Google Agenda en ligne.

C’est justement cette barre latérale qui a été mise à jour par Google. Dans un billet de blog mis en ligne ce jeudi, la firme indique avoir revu l’interface de son gestionnaire de tâches. Alors que cela ne se présentait jusqu’à présent que comme une série d’éléments à cocher sur une seule liste, il est désormais possible d’apercevoir tous les éléments de différentes listes.

Par exemple, vous pouvez créer une liste « Nettoyer l’appartement » avec plusieurs tâches comme « passer l’aspirateur », « faire la poussière » ou « changer les draps ». Il était déjà permis d’afficher les éléments de ces dossiers, mais il fallait jusque-là créer plusieurs listes de tâches et passer de l’une à l’autre. Désormais, ces dernières vont s’afficher les unes au-dessus des autres.

Par ailleurs, un nouvel onglet fait également son apparition, vous permettant de voir, d’un coup d’œil, vos tâches « favorites », ou, en tous cas, celles que vous avez jugées les plus importantes.

Un déploiement qui n’est pas encore généralisé

Comme l’indique le site 9to5Google, cette mise à jour de Google Tasks n’est pas encore déployée à l’ensemble des utilisateurs, que ce soit pour les comptes personnels ou les comptes professionnels via Google Workspace.

Par ailleurs, Google n’a pas non plus mis à jour son application Google Tasks pour smartphone afin de prendre en compte ces nouvelles fonctionnalités.

