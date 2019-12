Google Agenda : gérez votre journée grâce à Google Tasks

Google s'apprête à intégrer Tasks à Agenda pour améliorer la gestion de nos listes de tâches au fil de la journée.

Google a lancé l’application Tasks en début d’année afin de nous aider à mieux gérer nos tâches quotidiennes. Désormais, le géant de la recherche veut aller encore plus loin en intégrant les fonctionnalités de cette application dans Google Agenda.

Alors que des indices concernant l’intégration de cette fonctionnalité avaient déjà été aperçus dès cet été par 9to5Google, il semblerait que la sortie soit désormais très proche. En effet, l’équipe de XDA a réussi à modifier l’application pour rendre l’ajout de tâches fonctionnel.

Ainsi, même sans avoir l’application Tasks installée sur son téléphone, une nouvelle option apparaît lors de l’ajout d’un nouvel évènement. Celui-ci permet de créer une tâche qui s’ajoutera au calendrier et pourra être personnalisée.

Les options permettent de répéter la tâche, d’ajouter une description, ou encore d’y lier une liste. Les tâches apparaissent alors dans le calendrier de la même manière qu’un rappel, avec la possibilité de choisir une couleur d’accentuation et une sonnerie de notification particulière.

Cela devrait permettre de gérer un peu mieux son programme de la journée, plutôt que de rajouter des tâches sous forme d’évènements. Le fait de pouvoir y rattacher une liste d’actions est également un grand plus. Il n’est pas précisé en revanche si l’ajout d’une tâche dans le calendrier l’ajoute automatiquement dans l’application Google Tasks.

Pour le moment, cette nouveauté n’a pas encore été déployée. Néanmoins, comme le précise XDA, le fait qu’elle soit d’ores et déjà activable montre qu’elle est sur le point d’être totalement intégrée et elle ne devrait donc plus tarder à être déployée.