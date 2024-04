Intel évoque officiellement ses processeurs Lunar Lake avec un chiffre intéressant

Lors de sa conférence Vision 2024, le président d'Intel, Pat Geslinger, a rapidement mentionné sa très attendue génération de processeurs mobiles Lunar Lake, et notamment ses performances IA. Des annonces qui semblent confirmer le nouveau standard pour ces PC de prochaine génération.

Après des mois et des mois de teasing, Intel parle à nouveau de sa prochaine génération de processeurs mobiles, Lunar Lake. C’est lors de la conférence Vision 2024 qui se tient cette semaine que le constructeur a dévoilé l’un des aspects de cette puce : ses performances IA.

L’annonce semble confirmer les prérequis de Microsoft pour faire de votre PC un véritable « PC IA de prochaine génération ».

Des performances IA triplées

La mention du Lunar Lake sur la scène de Vision 2024 fut assez brève : Pat Gelsinger, président d’Intel, vante alors les mérites de ses derniers processeurs mobiles Core Ultra, notamment pour les PC IA qui domineront le marché d’ici 2025 selon le constructeur.

Ainsi, les SoC de la génération Lunar Lake offriront des performances brutes triplées en termes de calcul IA, avançant un chiffre de plus de 100 TOPS (Trillions or Tera Operations per Second) sur l’ensemble du SoC avec 45 TOPS attribué au seul NPU (Neural Processing Unit). Pour comparaison, le NPU des actuelles puces Intel Core Ultra plafonne à 10 TOPS. Et pour une ultime comparaison, il s’agit ici des performances globales d’une carte graphique de bureau GeForce RTX 3060.

Le chiffre de 45 TOPS est intéressant, car il s’agit du même avancé par Qualcomm pour sa future plateforme Snapdragon X Elite prévue sur de nombreux PC cette année (pour 75 TOPS au total).

Un nouveau standard

Nous évoquions le mois dernier le sujet d’un label qui Microsoft apposera pour qualifier telle ou telle machine de « PC IA ». Ce dernier requiert notamment la triple intégration CPU, NPU et GPU, sans pour autant avancer de chiffre.

On serait donc en droit de supposer que 45 TOPS pour le seul NPU est le minimum exigé par Microsoft pour apposer son tampon, soit ce que proposeront les prochaines plateformes d’Intel et Qualcomm dès cette année.

Selon Tom’s Hardware, AMD ne serait pas en reste puisque le constructeur a lui aussi dévoilé sa future génération Strix Point en décembre dernier, promettant lui aussi des performances d’inférence IA triplées (48 TOPS contre 16 actuellement pour le NPU des Ryzen 8040).

Au-delà des chiffres, on s’attend évidemment à des cas d’usage tangibles pour les utilisateurs de tous ces ordinateurs « prochaine génération ». C’est là toute la mission de Microsoft avec sa grande conférence Windows et IA prévue le 20 mai prochain.