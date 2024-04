Google annonce son premier processeur ARM pour concurrencer Nvidia, Microsoft et Amazon

Google muscle son jeu dans le domaine de l'IA avec le lancement de son premier processeur ARM à destination de ses centres de données. La firme veut à la fois s'extirper de la dépendance à Nvidia tout en concurrençant Microsoft et Intel sur le cloud.

Google a dévoilé aujourd’hui son premier processeur basé sur l’architecture ARM à destination des centres de données spécialisés dans les calculs liés à l’IA. La puce, nommée Axion, permettra notamment à Google de dépendre toujours moins de constructeurs comme Intel, AMD et Nvidia pour ses datacenters.

Le premier processeur ARM de Google pour le Cloud

Google propose depuis près de 10 ans ses propres accélérateurs spécialisés dans les applications de machine learning, les TPU, pour Tensor Processing Unit. Ce nouveau processeur arrive comme une évolution de ces circuits intégrés dans leur version v5p, qui sont en cours de déploiement et pourront contenir pas moins de 8 960 puces dans un seul module, pour des performances brutes doublées par rapport à la génération précédente.

Axion est déjà exploité en interne par Google pour soutenir l’infrastructure de YouTube Ads, Google Earth, mais aussi son moteur de recherche aux fonctionnalités IA toujours plus intégrées. Au global, la firme a déployé plus de 50 000 TPU dans le monde entier, notamment pour faire fonctionner son IA Gemini en passe d’être déployée massivement sur les smartphones Android.

La puce ne sera cependant pas disponible à l’achat pour ses clients, mais bien son service TPU Google Cloud qui aide à accélérer « toutes les charges de travail d’IA, de l’entraînement à l’inférence », à l’instar de ses concurrents comme Amazon et Microsoft. L’année dernière, c’est Microsoft qui avait dévoilé une puce de la même trempe, aussi basée sur l’architecture ARM et conçue en collaboration avec OpenAI.

50% plus performante qu’Intel et AMD

Dans son communiqué, Google annonce une puce « 30% plus performante que les puces ARM multi-usages » et surtout « 50% de performance en plus » que les processeurs Intel et AMD basés sur l’architecture x86.

Sur ce terrain, Nvidia reste encore largement leader avec plus de 80% de part de marché sur la vente de puces IA à ses clients à travers le monde. Mais pour Google, il ne s’agit pas d’une compétition : « Je considère qu’il s’agit d’une base pour augmenter la taille du gâteau » selon les propos de Amin Vahdat, vice-président de Google, relayés par le Wall Street Journal.

Reste maintenant à savoir à quel point le travail sur cette puce va enrichir aussi son offre grand public, alors qu’on sait que le Tensor G5 sera le premier SoC conçu entièrement par Google pour ses smartphones Pixel 10. En attendant, ce sont comme d’habitude les clients Cloud qui pourront bénéficier dès cette année du premier processeur ARM de la firme.