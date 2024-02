Intel est prêt à produire des puces pour AMD et Nvidia

Intel est maintenant fondeur pour tout type de client, y compris ses concurrents directs dont la firme serait prête à produire les futures puces.

Après avoir signé un partenariat historique pour produire les puces conçues par Microsoft, Intel serait prêt à ouvrir ses fonderies à ses principaux concurrents comme Nvidia, AMD et même Qualcomm.

Une ouverture qui découle du grand revirement stratégique initié en 2021 quand Intel a annoncé vouloir graver des puces pour d’autres acteurs du marché, et espérer grappiller des parts de marché au géant Taiwanais TSMC.

Interrogé lors du salon Intel IFS Direct Connect 2024 qui s’est tenu à San Jose cette semaine, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a insisté sur la nouvelle ligne stratégique de son entreprise. Suite à une question d’un journaliste du site Tom’s Hardware, il rappelle qu’il existe désormais deux entités, « les produits Intel et la fonderie Intel », soulignant qu’il existe « une ligne de démarcation nette entre les deux ».

La fonderie Intel sera « une entité juridique distincte » dès cette année, avec ses résultats financiers propres, indépendants de l’activité des processeurs maison du constructeur. L’objectif sera donc de fournir des puces « au plus large éventail de clients sur la planète ».

Alors que tous les concurrents d’Intel se fournissent chez TSMC, la firme espère ainsi leur proposer ses propres fonderies :

Je veux donc que ma fonderie soit utilisée par tout le monde. Nous voulons aider à construire des puces Nvidia, des puces AMD, des puces TPU pour Google et des puces d’inférence pour Amazon. Nous voulons les aider et leur fournir les technologies les plus puissantes, les plus performantes et les plus efficaces pour qu’ils puissent construire leurs systèmes. C’est tout. Point final.