15 milliards de dollars : Microsoft signe un partenariat XXL pour créer ses propres puces avec Intel

Microsoft et Intel avanceront désormais main dans la main pour la conception de puces. L'accord signé entre les deux groupes devrait permettre à Microsoft de profiter de processeurs taillés sur-mesure pour ses besoins.

15 milliards de dollars sur la table selon Intel et un accord signé avec Microsoft qui pourrait redonner de l’élan, tant au fondeur californien, qu’au géant de Redmond sur la fabrication de puces. On apprend de The Verge que les deux groupes seront dorénavant partenaires en la matière. Plus précisément, Intel produira pour Microsoft des processeurs « customs » conçus en interne… par Microsoft.

Annoncé ce 21 février dans le cadre d’un évènement Intel Foundry, l’accord reste toutefois vague quant à la nature exacte des puces qui seront produites par, et pour, Microsoft avec le concours des fonderies d’Intel. D’après Bloomberg, il semble toutefois que Microsoft tablerait sur la conception en interne de processeurs, mais aussi d’accélérateurs d’IA, vraisemblablement destinés à ses propres produits. De quoi nous donner une (petite) idée de ce qui se prépare.

Microsoft et Intel partenaires sur les puces… pour l’IA ?

« Nous sommes au milieu d’un changement de plateforme très excitant qui transformera fondamentalement la productivité pour chaque organisation individuelle et pour l’ensemble de l’industrie », a quoi qu’il en soit déclaré Satya Nadella, le PDG de Microsoft, dans un communiqué publié pour l’occasion.

Si cette déclaration nous éclaire assez peu sur ce qu’il faut attendre concrètement de ce partenariat, on découvre tout de même que les puces fabriquées pour Microsoft seront basées sur le procédé 18A d’Intel, qui équivaut à une gravure en 1,8 nm. Une technologie très avancée, donc, qui constitue la pierre angulaire d’Intel Foundry dans sa stratégie visant à concurrencer TSMC en tant que fondeur indépendant. Une direction prise par le groupe rapidement après l’arrivée de Pat Gelsinger au poste de PDG en 2021.

Pour rappel, TSMC est actuellement le premier fondeur indépendant au monde. Le groupe cumule à la fois les procédés de gravure les plus avancés, mais aussi les plus gros clients, avec notamment Apple, Qualcomm et AMD. En signant un accord avec le colosse qu’est Microsoft, Intel Foundry envoie donc un message fort à son rival.