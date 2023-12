Microsoft compte métamorphoser ses Surface : nouveau design, nouvelle puce, et tout un tas de nouveautés

Après un crû 2023 plutôt timide, la gamme Surface de Microsoft pourrait profondément changer à partir de l'année prochaine, avec notamment une nouvelle puce ARM conçue par Qualcomm et des changements de design.

Après un refresh timide de la gamme Surface en 2023, Microsoft a, semble-t-il, pour objectifs de revoir entièrement la conception de ses ordinateurs d’ici à 2024. Après le départ de Panos Panay, tête pensante des appareils Surface, en septembre dernier, il va être primordial pour Microsoft de se préparer aux profondes mutations que va subir le marché du PC dès l’année prochaine.

Et selon les informations glanées par Zac Bowen, journaliste chez Windows Central, il semblerait que la gamme Surface embrasse dès 2024 l’ère des « PC IA ».

La gamme Surface s’ARM pour le futur des PC

Le premier changement, et il est de taille, concerne les entrailles des ordinateurs Surface Laptop et Surface Pro. En 2024, les deux machines seront proposées en deux déclinaisons : une avec puce Intel 14e génération et une avec puce ARM. Cette dernière ne sera plus brandé Microsoft, mais bien Qualcomm, avec une version visiblement modifiée de son processeur Snapdragon X.

Ces PC embarquant des puces ARM de nouvelle génération ont le nom de code « CADMUS » en interne chez Microsoft et visent sans surprise la prochaine version de Windows, dont on ne sait pas encore le nom entre Windows 12 et Hudson Valley. Ces machines seront optimisées pour toutes les tâches liées à l’IA grâce à un NPU (Neural Processing Unit) intégré de prochaine génération.

Il s’agit ici de la première étape pour Microsoft qui devrait en 2025 utiliser ses propres puces, déclinaison de Azure Maia et Cobalt, ses processeurs déjà utilisés en centre de données. L’objectif reste le même, pour Microsoft comme pour les autres OEM : rattraper Apple à la course à la performance par watt et l’efficacité énergétique.

Surface Laptop et Surface Pro : un design qui va évoluer

Mais il n’y a pas que la fiche technique qui va changer en 2024 pour les Surface, leur design pourrait sensiblement évoluer. Selon Windows Central, le Surface Laptop 6 devrait arborer des lignes plus courbées avec des bordures bien plus fines autour de l’écran. Deux tailles seront proposées pour le PC portable : 13,8 pouces (contre 13,5 pouces actuellement) et un grand modèle toujours à 15 pouces.

L’offre connectique pourrait aussi s’améliorer avec un port USB-C supplémentaire (deux au total) en plus du port USB-A. Le pavé tactile devrait offrir un retour optique, une technologie qu’on retrouve sur les Dell XPS ou encore les MateBook X de Huawei. Enfin, et on s’y attendait, le clavier accueillera une touche Copilot pour accéder rapidement au chatbot IA de Microsoft.

La Surface Pro 10, prochaine tablette du constructeur, devrait aussi proposer des mises à jour au-delà de ses composants. On s’attend ainsi à un écran plus lumineux et supportant le HDR, même si on ne sait pas encore s’il s’agira de la norme HDR10 ou Dolby Vision. Microsoft serait d’ailleurs en train de tester un modèle avec une définition légèrement inférieure, 2160 x 1440 au lieu de 2880 x 1920, qui serait moins onéreux et donc plus accessible.

C’est à peu près tout ce que l’on sait pour la prochaine version des appareils de Microsoft. La firme aurait aussi en projet des mises à jour pour son Surface Laptop Go, mais aussi sur Surface Laptop Studio en 2025, qui devrait lui aussi proposer des versions Intel et ARM. D’ici là, chaque constructeur (sauf Intel) aura sa puce ARM à destination du grand public et le marché du PC sera profondément différent de ce qu’il est maintenant. Et on a hâte d’y être.