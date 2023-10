Intel Core 14e génération : une évolution timide en attendant la vraie révolution ?

Intel annonce ses processeurs de 14e génération, son "Raptor Lake-S Refresh". Au programme : quelques évolutions de performance et des nouvelles fonctionnalités pour le gaming et l'overclocking.

Cette année, tout comme la 13e génération, les processeurs Intel ne sont qu’une itération de la précédente. Depuis l’arrivée de l’architecture hybride avec la génération Alder Lake de 2022, le constructeur se contente pour le moment de rafraichir sa gamme en attendant sa grande révolution avec Meteor Lake.

Surnommée Raptor Lake S-Refresh, cette 14e génération de processeurs Intel ne réinvente rien, mais offre quelques améliorations bienvenues.

Un processeur pouvant monter « jusqu’à 6 GHz »

C’est à chaque fois la course à la fréquence et Intel n’y coupe pas cette année. Après les 5,8 GHz annoncés l’année dernière, l’Intel Core i9-14900K pourrait monter jusqu’à 6 GHz sur cette génération, pour le même nombre de cœurs (24) et de threads (32).

En jeu, Intel promet des performances en hausse jusqu’à 23% pour le i9-14900K dans des jeux comme Starfield ou Metro Exodus par rapport à son concurrent direct, le AMD Ryzen 9 7950X3D. Intel met en avant son Core i7-14700K qui passe de 20 à 24 cœurs, 24 à 28 threads et de 28 à 33 Mo de cache L3 pour une hausse de performance jusqu’à 17% en travaux de création (montage, photo, 3D) contre AMD.

Intel n’a pas mentionné la consommation de ces nouveaux processeurs, car celle-ci est la même que l’année dernière à 253W en pleine charge pour le Core i9-14900K.

Évidemment, on vous conseillera toujours d’attendre les tests pour comparer les benchmarks officiels avec la réalité du terrain.

Des optimisations pour le gaming et l’overclocking

Intel introduit cette année deux technologies pour optimiser les performances en jeu. La première s’intitule Intel Application Optimisation, une fonctionnalité qui n’est compatible qu’avec cette génération de processeurs. Sans être entré dans le détail, le constructeur promet ici une meilleure allocation des ressources en temps réel pour les jeux, avec des gains pouvant aller jusqu’à 13% pour Rainbow Six : Siege et 16% pour Metro Exodus.

L’autre nouvelle fonctionnalité annoncée, c’est une mise à jour de son outil d’overclocking Intel Extreme Tuning Utility qui vous permettra de booster la fréquence de votre CPU grâce à l’IA. Avec « AI Assist », l’application analysera ainsi votre système et se basera sur un modèle de machine learning d’Intel pour recommander les meilleurs paramètres d’overclocking pour le maximum de performance et de stabilité. Cette mise à jour n’est (pour le moment ?) destinée qu’au haut de gamme de cette génération, le Core i9-14900K. Intel nous a aussi confirmé que cette fonctionnalité ne sera pas compatible avec les anciennes générations de processeur Intel.

Wi-Fi 7, Thunderbolt 5 : quelques évolutions d’architectures

Comme l’année dernière, Intel annonce la rétrocompatibilité avec les chipsets Z790 et même Z690. Vous n’aurez donc pas à changer votre carte mère si elle dispose d’un de ces deux chipsets avec le socket LGA1700. ll faudra cependant mettre à jour leur BIOS pour supporter les processeurs Intel de 14e génération.

Niveau fonctionnalités, pas de grands chamboulements cette année. On reste sur un support intégré du Wi-Fi 6 et 6E, avec une compatibilité Bluetooth pour la version 5.3. Intel annonce le support de Wi-Fi 7 et Thunderbolt 5, non pas en mode intégré, mais « discret », via un contrôleur externe au processeur. Gageons-qu’Intel intégrera ces deux technologies sur la prochaine génération.

Intel Core i5, i7, i9 : les fiches techniques et tarifs

Les processeurs Intel de 14e génération seront disponibles à partir de demain, le 17 octobre. La gamme est structurée comme les années précédentes, avec deux modèles par catégorie (i5, i7 et i9) offrant à chaque fois le choix d’une puce graphique intégrée UHD Graphics 770 avec la référence KF.

Nous n’avons pour le moment que les tarifs en dollars pour cette nouvelle gamme, qui ne changent pas par rapport à l’année dernière sur tous les modèles. Le Core i9-14900K reste ainsi à 589 dollars, le Core i7-14700K à 409 dollars et le i5-14600K à 319 dollars. Evidemment, la conversion dollars / euros ayant encore changé par rapport à l’année dernière, ne vous attendez pas aux mêmes tarifs en France.