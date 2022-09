Intel Core 13e génération : caractéristiques et prix du « processeur desktop le plus rapide du monde »

Intel a dévoilé aujourd'hui sa 13e génération de processeurs Intel Core. Visant les PC fixes dans un premier temps, ces nouvelles puces font une nouvelle fois la part belle à la performance... et à la consommation.

C’est désormais une tendance du marché du PC, les marques de processeurs et de cartes graphiques s’inscrivent dans une course à la puissance et à la consommation. Après AMD et ses Ryzen 7000, c’est au tour d’Intel de présenter sa 13e génération de puces Intel Core « Raptor Lake ». On fait le point sur les nouveautés.

Le processeur Desktop « le plus rapide du monde »

D’après Intel, la marque reprend la couronne en matière de performances grâce à cette nouvelle génération. C’est l’Intel Core i9-13900K qui tiendra le rôle de champion dans cette nouvelle gamme. Avec pas moins de 24 cœurs, 32 threads et une fréquence pouvant monter à 5,8 GHz.

Attention, quand Intel met en avant les capacités de son processeur face à la concurrence, il se compare à la génération Ryzen 5000 d’AMD. C’est plutôt légitime de la part d’Intel, la gamme Ryzen 7000 vient tout juste d’être lancée et le fabricant n’avait raisonnablement pas le temps pour mettre à jour ses propres comparatifs. Ce sera à la presse de trancher entre les deux marques et déterminer qui sera le plus performant cette année entre AMD et Intel.

Plus concrètement, pour ce processeur, Intel annonce des performances en hausse de 15 % en mono thread et jusqu’à 41 % en multithread. Cela se traduirait par une hausse de performances de 24 % dans les jeux vidéo et 34 % pour les travaux de création.

L’architecture Raptor Lake

La nouvelle génération de processeur Intel Core est basée sur Raptor Lake, qui prend très logiquement la succession d’Alder Lake. L’architecture introduit plusieurs changements importants, mais on est tout de même sur un simple rafraichissement de la gamme. La philosophie hybride de la 12e génération est toujours là, avec des cœurs orientés performances (P-cores) et des cœurs misant sur l’économie d’énergie (E-cores).

Cette nouvelle génération mise sur une augmentation du nombre de E-Cores sur plusieurs références, d’une augmentation du cache L2 pour chaque cœur de 2 Mo, et sur une montée en fréquence. Cette dernière se fait grâce à une meilleure maitrise de la tension de fonctionnement du processeur. À tension égale, Intel annonce pouvoir tirer 200 MHz de plus sur ses processeurs Raptor Lake.

Côté mémoire, la 13e génération est toujours compatible avec la DDR4 et la DDR5, mais propose désormais un support de la DDR5-5200 plus rapide.

Dernier détail pour la nouvelle architecture : une nouvelle version du composant Compute Fabric plus rapide de 900 MHz. Il s’agit pour rappel du composant chargé de la communication entre les cœurs, de la cohérence et de l’ordonnancement des tâches à mener. Le Thread Director a également été mis à jour logiciellement et Intel promet de tirer parti des nouveautés de Windows 11 2022 pour maximiser les performances.

Le procédé de fabrication utilisé est toujours l’Intel 7, mais avec de nouvelles améliorations marquant une 3e génération pour les transistors Intel SuperFin. Le fabricant ne passe donc pas par TSMC pour la fabrication de ses processeurs, l’un des éléments de différenciations avec les autres concepteurs de puces comme Apple ou AMD.

La consommation crève le plafond

Comme AMD et Nvidia, Intel met en avant les meilleures performances de ses nouvelles puces à consommation égale. Mais comme chez les concurrents, la nouvelle architecture peut monter plus haut en consommation, et ainsi battre de nouveaux records dans le domaine.

Plus concrètement, Intel promet d’atteindre le niveau de performance d’une puce Intel Core i9 12900K à 241 W avec une puce Intel Core i9 13900K à seulement 65 W. Notez que la firme utilise ici les performances multithread avec donc un net avantage pour la 13e génération et la multiplication des cœurs E-cores à basse consommation.

En montant la consommation et la chaleur dégagée par la puce à 253 W, Intel promet d’atteindre les fameux +41 % de performance promis par sa nouvelle architecture.

Une plateforme Intel Z790 nouvelle, mais pas obligatoire

Contrairement aux générations précédentes, et c’est important de le noter, Intel ne va pas obliger ses clients à renouveler leur carte mère pour bénéficier des nouveaux processeurs. La 13e génération tourne sur le même socket LGA1700 et les cartes mères avec chipset Intel Series 600 seront compatibles.

C’est un beau retournement de situation entre AMD et Intel. Jusque-là, c’est plutôt AMD qui était connue pour un bon suivi de sa plateforme, le socket AM4 ayant connu plusieurs générations de puces Ryzen. La firme a toutefois opté pour un nouveau socket AM5 pour les Ryzen 7000 avec une adoption à marche forcée de la mémoire DDR5. Désormais, c’est Intel qui est dans l’évolution plus douce, sur cette fin d’année.

Pour celles et ceux qui souhaitent monter une nouvelle machine, Intel a tout de même prévu une nouvelle plateforme Intel Z790 qui ajoute plus de lignes PCI Express 4.0 (en plus des 16 lignes PCIe 5.0 gérées par le CPU). Le chipset propose aussi plus de vitesse sur le bus USB.

Intel Core i5, i7, i9 : la gamme détaillée

Les processeurs Intel de 13e génération seront disponibles à partir du 20 octobre. La marque commence sa génération par une gamme de processeurs pour PC de bureau, mais on devrait bientôt voir les gammes H, HX, P et U débarquer pour nos PC portables.

Plus concrètement, la gamme 13e génération comme avec six références, deux Intel Core i9, deux Intel Core i7 et deux Intel Core i5. À chaque fois, Intel propose une référence K avec puce graphique Intel UHD Graphics 770, et une référence KF sans la puce graphique.

Malheureusement, Intel ne communique que sur des prix en dollars pour le moment. Les prix aux États-Unis ne changent pas pour les Core i9 en comparaison avec la 12e génération, mais sont à la hausse pour les autres références. Là où l’Intel Core i5 12600 était lancé à 264 ou 289 dollars (KF et K respectivement), le modèle 13600 passe à 294 et 319 dollars.

Tout cela, c’est sans compter la nouvelle parité entre le dollar et l’euro. Autant dire que les tarifs en France risquent d’être très salés.

