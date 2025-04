Test du Geekom IT13 2025 Edition : forces et faiblesses d’un Intel Core de 13eme génération

Quand Geekom nous a proposé de tester le Mini IT13, nous avons été un peu surpris. Estampillé « 2025 Edition », il intègre pourtant un processeur lancé par Intel au cours du premier trimestre 2023, le Core i9-13900HK. Un processeur qui conserve toutefois de nombreux atouts à commencer par un PBP de 45 watts malgré la présence de 14 cœurs.

Un puce Intel de 13e génération qui a l’avantage d’être produite directement par Intel – sans passer par le Taïwanais TSMC – et dont le processus est bien maîtrisé. Ceci expliquant peut-être cela, Geekom est en mesure de proposer des prix plutôt intéressants pour un mini-PC solidement équipé : 14 cœurs donc, mais aussi 32 Go de mémoire vive, un SSD NVMe d’au moins 1 To et la possibilité d’en ajouter deux autres pour une vraie bête de course… au format tout mimi.

Fiche technique

Modèle Geekom Mini IT13 2025 Edition Dimensions 117 mm x 112 mm x 49,2 mm Processeur (CPU) Core i9-13900HK Puce graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 32, 64 Go Mémoire interne 1024, 2048 Go Norme wifi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.2 Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Pro Poids 652 grammes Fiche produit

Design classique, mais efficace

Au moins, on ne peut pas dire que les habitués seront dépaysés. En effet, si vous connaissez déjà la gamme Mini IT de Geekom et, plus encore, le Mini IT13 de première génération, alors vous serez en terrain connu avec cette « édition 2025 ». En un mot comme en cent : Geekom a repris à l’identique le châssis du précédent modèle se contentant de quelques ajustements internes, le plus souvent à la marge.

Source : Nerces pour Frandroid

De fait, on apprécie toujours autant ce petit boîtier d’une teinte bleu-argent aux formes légèrement arrondies et au volume particulièrement limité. Bien sûr, par le passé, nous avons testé des mini-PC encore plus compact que celui de Geekom, mais vous avouerez qu’avec une base de 117 x 112 millimètres, il ne va pas prendre beaucoup de place sur le bureau. À 49,2 mm, il est un peu plus épais que la moyenne des machines de sa catégorie, mais ça reste raisonnable.

Signe qui ne trompe en revanche pas sur les entrailles du Mini IT13 édition 2025, c’est son poids. Alors que nombre de mini-PC flirtent avec les 400 ou 500 grammes, on parle ici d’environ 650 grammes sur la balance. Rien de surprenant en réalité, les composants sont tous très légers, mais il faut en revanche prévoir un système de refroidissement adapté aux 14 cœurs du Core i9-13900HK, rien à voir par exemple avec le N150 du Beelink testé dernièrement.

Source : Geekom

Une riche connectique, mais quelques oublis

Puisque le châssis ne change pas, il y avait de fortes chances que Geekom ne fasse aucune modification à la connectique embarquée sur le Mini IT13. Hélas, c’est bel et bien le cas. Pourquoi hélas ? Car si la connectique était particulièrement complète au lancement de la première version, de l’eau a coulé sous les ponts et nous regrettons maintenant un (petit) manque de nouveautés.

Source : Geekom

Voyons d’abord le verre à moitié plein car comme sur la plupart des mini-PC, les prises ont toutes l’avantage d’être très accessibles, que ce soit à l’avant ou à l’arrière de la machine. Geekom ne se moque pas non plus du monde avec des ports nombreux et variés. C’est ainsi que l’on peut compter sur deux USB-A 3.2 Gen 2 en plus d’un jack 3,5 mm à l’avant. Sur l’arrière, un troisième USB-A 3.2 Gen 2 est complété par un USB-A 2.0.

L’affichage est dévolu aux deux ports HDMI 2.0 que l’on aurait bien aimé voir passer à l’HDMI 2.1, mais aussi aux deux ports USB4. Ces derniers donnent une belle polyvalence à la machine (affichage 8K, transfert 40 Gbps). Ils sont complétés par le port d’alimentation – dommage, pas en USB-C – et par le RJ45 qui a le bon goût d’être en 2,5 GbE. Vous le voyez, le bilan est fort acceptable, mais impossible de ne pas regretter l’absence de port USB-C sur l’avant de la machine, ça devient en quelque sorte la norme en 2025.

Source : Nerces pour Frandroid

Aucun accessoire… ou presque

Si vous suivez régulièrement nos tests de mini-PC, vous en avez maintenant l’habitude : ces machines ne sont pas connues pour être accompagnées de nombreux accessoires. Geekom ne déroge pas à la règle et son Mini IT13 édition 2025 encore moins. De fait, une fois la machine sortie de la jolie boîte qui lui sert de conditionnement, il n’y a pas grand-chose à ajouter.

Alors, bien sûr, on retrouve tout de même cette brique d’alimentation – relativement imposante avec ses environ 110 grammes – capable de délivrer jusqu’à 120 watts de puissance. Mais il est difficile de parler ici d’un « accessoire ». Pour le reste, c’est extrêmement limité. Geekom a tout de même le bon goût de fournir un kit de fixation VESA : composé d’une plaque de métal et de vis, il permet de placer le mini-PC derrière un écran par exemple. Geekom livre aussi un câble HDMI… et une minuscule notice d’utilisation. Circulez, il n’y a presque rien à voir.

Aucun autre logiciel que Windows 11

Afin de réduire au maximum les coûts et sans doute parce qu’ils n’ont aucun partenariat avec des éditeurs de logiciels, les fabricants de mini-PC – souvent d’origine chinoise – limitent à sa plus simple expression l’environnement logiciel de leurs machines. Si, étrangement, les mini-PC sous Linux sont rarissimes, Windows est généralement le seul soft proposé.

Il en va ainsi du Mini IT13 qui édition 2025 ou pas est livré avec un Windows 11 préinstallé. Au premier démarrage de la machine, le système d’exploitation signé Microsoft boucle cette installation avec les questions/choix de rigueur, mais ensuite, c’est Waterloo, morne plaine. Il n’y a strictement rien d’autre à se mettre sous la dent que les logiciels intégrés par Microsoft… loin de tous être du plus grand intérêt d’ailleurs. Dommage, compte tenu de l’orientation « débutant » de ces machines, que nous ne puissions compter sur quelques programmes bien pratiques pour la sécurité et/ou la sauvegarde/synchronisation des données.

Source : Nerces pour Frandroid

Nous l’avons dit, pour cette « édition 2025 », Geekom n’a que très peu revu la fiche technique de son Mini IT13 qui figure parmi ses meilleures ventes, sur Amazon notamment. En réalité, la seule véritable différence réside dans le remplacement du Core i9-13900H par un Core i9-13900HK. Cela dit, même en regardant bien les documentations d’Intel, ces deux processeurs semblent pour ainsi dire identiques : même architecture, même nombre de cœurs, même quantité de mémoire cache et même consommation électrique.

En revanche, en sortant cette « édition 2025 », Geekom a sensiblement baissé le prix de son Mini IT13 : on le trouve généralement à 200 euros de moins que la version précédente. Pour autant, rien d’autre ne change et nous avons donc toujours droit à deux variantes selon que l’on opte pour un SSD de 1 To ou de 2 To. SSD qu’il ne sera d’ailleurs pas compliqué de faire évoluer, si besoin, tant les composants sont accessibles et la machine simple à ouvrir. Premier bon point : Geekom ne masque pas les vis sous les pieds en caoutchouc comme certains concurrents.

Second bon point, les vis sont maintenues dans le châssis de sorte qu’il est impossible de les perdre en ouvrant le mini-PC. Enfin, troisième bon point donc, une fois les vis retirées et le boîtier ouvert, tous les composants s’offrent à nous. Cela va des deux emplacements SODIMM DDR4 occupés par des barrettes de DDR4-3200 de 16 Go chacune, à l’unique port pour une unité de stockage SATA en passant par les deux emplacements M.2. Le premier, au format 2280, est occupé par un SSD Kingston de 1 To sur notre version, mais un second en 2242 (plus court donc) est disponible.

En équipant son Mini IT13 édition 2025 d’un Core i9-13900HK, Geekom vise clairement le haut de gamme. On peut même douter de l’intérêt d’avoir ainsi 14 cœurs à notre disposition sur une si petite machine. En revanche, atout indiscutable, le processeur dispose d’une solution graphique un peu plus évoluée, une Intel Xe Graphics. Oh, ça ne concurrencera pas les APU d’AMD, mais cela donne un petit coup de fouet aux résultats graphiques et cela transparaît d’emblée sur 3DMark même si le score sur Steel Nomad, la scène la plus complexe, n’est pas flatteur.

Afin de préciser davantage les choses, nous avons fait tourner les deux jeux que nous avons l’habitude d’utiliser sur nos tests de mini-PC. Des jeux exigeants, mais pas non plus ce qui se fait de plus moderne aujourd’hui : Forza Horizon 5 et Shadow of the Tomb Raider. Amusant, en Full HD avec les détails au minimum, les deux titres signent exactement le même résultat : 54 images par seconde. Forcément, c’est trop faible – compte tenu du niveau de détails graphiques – pour jouer « sérieusement », mais cela montre que le Mini IT13 est un compagnon de jeu occasionnel.

Vous vous en doutez, il sera toutefois plus à son aise sur tout ce qui est jeux indépendants, titres en 2D ou rétrogaming. Nous avons donc lancé nos deux petites références en la matière et qu’il s’agisse d’Horizon Chase Turbo – à quatre en écran partagé – ou d’Unpacking, le résultat est impeccable. Le Mini IT13 édition 2025 s’est aussi montré très à son aise sur nos sessions d’émulation avec la distribution Batocera, et ce, peu importe – ou presque – la machine émulée.

Source : Nerces pour Frandroid

Afin d’évaluer plus directement la seule puissance de ce Core i9-13900HK, nous avons comme toujours fait confiance à Cinebench 2024. Sans qu’il soit question d’un score renversant, le résultat est à la hauteur des attentes avec 712 points en multi-thread – son point fort – et encore 102 points en single-thread. Pour la blague, souvenez-vous que le minuscule Beelink Mini S13 et son Twin Lake N150 obtenait 170 points… en multi-thread. On ne boxe pas du tout dans la même catégorie !

Source : Nerces pour Frandroid

Pour la suite des réjouissances, nous nous tournons vers PCMark, un outil qui offre l’avantage de simuler de multiples scénarios depuis la bureautique classique jusqu’à la création 3D en passant par le montage vidéo ou des sessions de visioconférence. Rien à redire non plus, le Mini IT13 est une très belle machine qui ne pêche que par sa solution graphique, encore un peu plus faible pour le score en « rendering and visualization », mais ce n’est pas une surprise. Pour le reste, c’est du tout bon.

L’équilibre trouvé par Geekom est intéressant, même si nous continuons à trouver qu’un Core i7 aurait sans doute été suffisant sur une telle machine. En revanche, louons le choix d’un SSD NVMe Kingston PCIe Gen 4 quand certains concurrents gardent du SATA pour faire des économies. Les performances mesurées sur CrystalDiskMark sont correctes, mais on a connu mieux sur ce type de produit.

Consommation et chauffe

Il y a quelques lignes, nous évoquions le fait qu’un Core i7 aurait sans doute été suffisant sur une telle machine et il est vrai que le Core i9-13900HK pose un petit problème : autant de cœurs dans un si petit espace, ça chauffe et le Mini IT13 ne fait pas exception à la règle.

Source : Nerces pour Frandroid

De fait, même au repos, on ne descend pour ainsi dire jamais sous les 45°C et c’est évidemment en pleine charge que les choses peuvent grimper très haut. Nous avons mesuré jusqu’à 86°C ce qui, finalement, n’est pas du tout une mauvaise performance. Bonne surprise. Nous sommes encore loin de tout throttling (réduction de la fréquence du processeur pour éviter la surchauffe). Geekom ne s’en sort donc pas mal du tout.

Source : Geekom

En ce qui concerne la consommation, là encore rien de très original puisque l’essentiel est le fait du processeur Core i9-13900HK qui peut flirter avec les 65 watts au moment des pointes les plus intenses. Rien de dramatique donc et rien, de toute façon, que n’avait prévu Geekom : rappelons que la brique d’alimentation peut assurer 120 watts. On est large.

Prix et disponibilité

À l’origine, le Mini IT13 était commercialisé à très exactement 999 euros. Il a régulièrement profité de promotions et, aujourd’hui, la variante « édition 2025 » se négocie le plus souvent autour de 749 euros. Attention, le prix de vente officiel reste à 999 euros, mais ne le prenez pas à ce tarif, il est très souvent soldé.

Par ailleurs, il convient de rappeler que Geekom distribue deux versions de son Mini IT13. Deux versions qui ne changent rien au niveau du processeur ou de la mémoire – donc des performances à en attendre – en revanche, le SSD de 1 To est remplacé par un modèle 2 To. Le prix augmente en conséquence d’une cinquantaine d’euros. Rien d’anormal.