iPhone vs Oppo : le match qui révèle les faiblesses d’Apple en photographie

Nouvelle démonstration de force pour Oppo : son Find X8 Pro affronte l’iPhone 16 Pro Max sur le terrain de la photo. En Norvège, nous avons pu tester les deux appareils en conditions réelles. Verdict sans appel.

Lors d’une expédition en mer au large des côtes norvégiennes, nous avons confronté plusieurs smartphones haut de gamme à des conditions particulièrement exigeantes, dans le cadre du tournage d’une de nos futures vidéos YouTube. À bord, le froid était mordant (-14 °C), l’air humide et la lumière souvent délicate.

Parmi les smartphones testés ce jour : l’Oppo Find X8 Pro à 1 199,90 euros et l’iPhone 16 Pro Max à 1 479 euros.

Cet article a été écrit dans le cadre d’un voyage presse organisé par Oppo.

Notez que nous avons délibérément choisi le mode automatique, le mode par défaut, sur les deux smartphones, sans passer par un format RAW ou un mode manuel.

La promesse du zoom extrême

Dès nos premières prises de vue, le Find X8 Pro affiche la couleur. Il embarque un double téléobjectif périscopique de 50 MP, avec un zoom jusqu’à x120 et des transitions fluides entre 3x et 6x en optique.

En face, l’iPhone 16 Pro Max dispose d’un téléobjectif périscopique de 12 MP, plafonnant à un zoom optique x5 et un zoom numérique x25.

iPhone 16 Pro Max // En ultra grand angle, on peine à différencier les lattes du sol sur la photo prise à l’iPhone, tout est net chez Oppo

Pour commencer, nous avons capturé quelques images en ultra grand-angle (x0,5) depuis le ponton, malgré le froid piquant.

Oppo Find X8 Pro

L’Oppo révèle une netteté étonnante, même sur les lattes du sol, tandis que l’iPhone montre un traitement algorithmique plus approximatif, avec moins de détails et des couleurs plus ternes.

La différence est marquante, mais n’empêche pas l’iPhone de produire une photo “correcte”.

Pousser le zoom jusqu’au bout

Nous avons ensuite poussé le test au zoom maximal de l’iPhone, soit x25, tandis que l’Oppo était prêt à aller bien au-delà, jusqu’au fameux x120. C’est là que l’écart se creuse nettement.

iPhone 16 Pro Max / Dans son zoom maximal, l’iPhone montre une très mauvaise gestion du bruit

À x25, l’iPhone ne parvient plus à préserver les détails : le bruit numérique est omniprésent, les couleurs sont moins précises, et la netteté s’évapore. Sur des éléments lointains comme l’antenne du bateau ou les creux de la falaise, l’image devient à peine exploitable.

Oppo Find X8 Pro

L’Oppo, avec son double téléobjectif périscopique de 50 MP et son traitement “boosté à l’IA” (développé en partenariat avec Hasselblad), conserve un niveau de détail surprenant à des facteurs de zoom similaires. Le lissage existe, mais la photo reste nettement plus utilisable, ce qui est d’autant plus impressionnant compte tenu de son prix inférieur à celui de l’iPhone.

Le zoom x120 à l’essai

Pour aller plus loin, nous avons comparé une photo d’une maison isolée. L’Oppo l’a capturée à x120, tandis que l’iPhone s’est arrêté à x25, avant que nous ne recadrions l’image de l’iPhone pour tenter de simuler un zoom équivalent. Le résultat est sans appel.

iPhone 16 Pro Max / Oppo utilise l’intelligence artificielle pour proposer une image bien plus exploitable que celle prise avec l’iPhone

iPhone 16 Pro Max, recadré pour simuler du x120

Sur l’image de l’Oppo, les contours restent lisibles. L’IA lisse peut-être un peu trop les textures, sacrifiant un peu de naturel, mais le rendu demeure impressionnant et exploitable.

Oppo Find X8 Pro / Le zoom x120 d’Oppo lui permet de zoomer à une focale équivalente à 2700 mm

Traitement colorimétrique et style

Notre expédition nous a permis de saisir un superbe lever de soleil norvégien, offrant un terrain de test idéal pour le rendu colorimétrique des deux appareils. En zoom optique x5, l’iPhone 16 Pro Max reprend l’avantage en termes de piqué. Comme prévu, une fois sorti de ses extrêmes, il sait offrir une qualité irréprochable.

L’Oppo, forcé de recadrer au-delà de x3, perd un peu de sa netteté, mais préserve des nuances lumineuses plus subtiles et plus fidèles à ce que nous voyions sur place.

iPhone 16 Pro Max Oppo Find X8 Pro

En mode grand-angle classique, les deux terminaux délivrent des résultats impeccables. Les divergences relèvent davantage de la signature esthétique propre à chaque marque que d’une supériorité technique. Ici, l’iPhone reste solide et constant, tandis que l’Oppo se montre parfois plus créatif dans la gestion des couleurs.

iPhone 16 Pro Max Oppo Find X8 Pro

iPhone 16 Pro Max Oppo Find X8 Pro

Utilisation et autonomie en conditions réelles

Malgré le froid norvégien et le vent marin, l’Oppo Find X8 Pro s’est révélé agréable à utiliser. L’interface est claire, naviguer entre les différents niveaux de zoom est intuitif, et sa batterie de 5910 mAh ne montre aucun signe de faiblesse après une longue journée de prises de vue.

L’iPhone 16 Pro Max, de son côté, bénéficie aussi d’une excellente autonomie et d’une application photo fluide et stable.

Le verdict après une journée en mer

Cette expédition en mer confirme que l’Oppo Find X8 Pro domine clairement dans l’exercice particulier du zoom extrême, offrant une qualité d’image et un traitement algorithmique impressionnants, surtout à 1 199,90 euros. Face à lui, l’iPhone 16 Pro Max, vendu 1 479 euros, apparaît moins performant sur ce point précis. C’est un constat surprenant, compte tenu de la réputation d’excellence d’Apple, et du statut premium de son flagship.

Pourtant, ne l’oublions pas : l’iPhone 16 Pro Max demeure un smartphone exceptionnel. Mais contrairement à l’opinion répandue, l’iPhone 16 Pro Max ne domine pas la photographie mobile. Sa force réside dans sa polyvalence et sa constance : il offre des résultats fiables dans toutes les situations, sans exceller dans un domaine particulier.

Face à l’Oppo Find X8 Pro, les limites techniques de l’iPhone deviennent évidentes, particulièrement en matière de zoom et de traitement d’image en conditions complexes.

Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Nous y publierons prochainement une vidéo comparative complète entre ces deux smartphones, ainsi qu’avec le Galaxy S24 Ultra et le Pixel 9 Pro. Vous pourrez alors juger par vous-même des performances de chacun dans des conditions variées.