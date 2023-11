Peugeot baisse le prix de sa nouvelle e-208 électrique qui devient encore plus intéressante

Dévoilée au début du mois de juillet, la nouvelle Peugeot e-208 électrique vient tout juste d'arriver dans les concessions. Mais déjà, la citadine électrique profite d'une petite baisse de prix.

Comme de nombreux constructeurs, Peugeot va devoir accélérer sur l’électrification, afin d’être prêt pour l’échéance de 2035 imposée par l’Union européene. Car si la firme a testé avec succès le carburant de synthèse, il prévoit de ne plus commercialiser que des voitures électriques à partir de 2035.

Une petite baisse de prix

Aujourd’hui, il possède déjà plusieurs modèles zéro-émission (à l’échappement) dans son catalogue, avec la e-2008 ainsi que la e-308 dont nous avons récemment pris le volant. Sans parler de la nouvelle e-208, dont le restylage a été dévoilé au début du mois de juillet. Nous avions d’ailleurs pu le découvrir en avant-première dans son fief natal, à Sochaux.

Depuis la fin septembre, il est possible de passer commande pour un exemplaire de la citadine, affichée à partir de 35 300 euros dans sa version 100 % électrique. Mais voilà que le constructeur a décidé de revoir la grille tarifaire de sa star, qui se place en 3ème position au classement des modèles les plus vendus en Europe au mois de septembre, juste derrière la MG 4.

Les journalistes du site Auto-Moto annoncent que la citadine électrique est désormais affichée à partir de 34 850 euros dans sa finition Active d’entrée de gamme. Cette dernière est équipée du moteur de 156 chevaux et d’une batterie de 54 kWh bruts, qui lui permet de parcourir jusqu’à 400 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. Pour mémoire, il faut compter 27 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne de 100 kW en courant continu.

La Peugeot e-208 restylée est donc toujours éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Une aide non négligeable qui lui permet de passer sous la barre symbolique des 30 000 euros, afin de mieux rivaliser avec la MG 4, entre autres. D’autant plus que contrairement à sa rivale, ce coup de pouce sera prolongé l’an prochain puisque la Française est fabriquée en Espagne. Mais MG pourrait aussi produire ses voitures en Europe.

Une petite subtilité

La nouvelle Peugeot 208 perd pas moins de 450 euros avec cette baisse de prix, qui ne profite qu’à la version électrique. Toutes les finitions sont concernées, même la plus haut de gamme connue sous le nom de GT. Initialement affichée à partir de 39 300 euros, cette dernière est désormais accessible moyennant 38 850 euros. Dans tous les cas, elle reste là encore éligible au bonus écologique, dont les condition d’obtention vont se durcir en 2024.

Si vous souhaitez opter pour le petit moteur de 136 chevaux, associé à la batterie de 50 kWh, sachez que cela est encore possible. Pour cela, il va cependant falloir opter pour la finition E-Style intermédiaire, qui démarre désormais à partir de 35 900 euros. Celle-ci se distingue par une dotation un peu plus généreuse que sur la version Active puisque basée sur le niveau Allure. Elle inclut entre autres l’aide au stationnement avant et arrière et l’écran tactile.

Ce dernier est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto et est associé à des prises USB de type A et type C. Dans sa finition d’entrée de gamme, la citadine est équipée de l’air conditionné manuel, d’un combiné analogique et du pack Safety. Celui-ci inclut entre autres le régulateur/limiteur de vitesse ainsi que la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Sur son site, le constructeur propose également une offre permettant de profiter d’une borne de recharge gratuite d’une valeur de 540 euros et de 400 euros de remise sur le configurateur. Peugeot semble s’être lancé dans une vraie guerre des prix depuis quelques mois, alors qu’il avait relancé en début début d’année son offre permettant de s’offrir une e-208 à 150 euros par mois.