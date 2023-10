Surprise, la Tesla Model X augmente de prix : faut-il s’attendre à une nouvelle version plus abordable ?

Après une baisse en septembre dernier pour repasser à cinq chiffres, les tarifs du Tesla Model X viennent de subir une hausse de quelques milliers d'euros.

Quand on veut s’acheter une Tesla, mieux vaut ne pas procrastiner. Enfin dans certains cas, vous ferez assurément des économies, avec des tarifs qui peuvent très largement baisser du jour au lendemain. Les premiers acheteurs du Model Y Propulsion s’en souviennent. Mais ça peut aussi aller dans le sens inverse. Avec des prix qui peuvent repartir à la hausse sans crier gare !

C’est le cas en ce lundi 9 octobre de ceux du plus cher des modèles de la marque, le Model X, qui dans la nuit a subi une hausse de plusieurs milliers d’euros.

2000 euros de plus dans la nuit

Quand on vous dit que les prix des Tesla sont aussi stables que les humeurs d’Elon Musk sur X, c’est que l’une des dernières fois que nous vous parlions de l’imposant SUV américain, c’était le 1er septembre dernier. Et que c’était pour annoncer une relativement importante baisse de ses tarifs, aux côtés de ceux de la berline Model S. Oui mais voilà, rien ne dure.

Si vous ouvrez aujourd’hui votre configurateur Tesla, vous verrez que le Tesla Model X est repassé au-dessus de la barre symbolique des 100 000 euros, alors que précisément, depuis septembre, son prix n’était plus qu’à cinq chiffres. Enfin à dix euros près…

Toujours est-il qu’aujourd’hui, le Model X tout court s’affiche à 101 990 euros. Soit une augmentation de 2000 euros puisqu’il s’affichait à 99 990 euros il y a encore quelques heures. Et il en est de même pour le surpuissant Model X Plaid qui passe désormais à 116 990 euros.

Model X : de 99 990 euros à 101 990 euros ;

Model X Plaid : de 114 990 euros à 116 990 euros.

Augmentation toute relative

Beaucoup d’entre vous se diront sans doute que pour ceux qui ont de quoi mettre 100 000 euros ou plus dans une voiture, cette hausse soudaine de 2000 euros est une paille. Et effectivement, cela représente une augmentation de 2 % pour la version de base, et de 1,7 % pour la déclinaison la plus puissante.

Mais il faut également mettre en perspective ces nouveaux tarifs affichés par rapport à ceux qu’il en était avant la baisse de septembre dernier. Et que du coup, cette augmentation est toute relative puisque par rapport au début de l’année, où les deux versions étaient encore proposées respectivement à 121 990 euros et 134 490 euros, les potentiels clients actuels seront quand même largement gagnants par rapport à ceux qui ont acheté le même véhicule jusqu’il y a deux mois.

De la place pour le Model X Standard Range ?

Si Tesla ne justifie en général pas les augmentations ou baisses de tarifs de ses voitures, on peut se demander ici si ce nouveau réajustement ne serait pas une manière de faire de la place pour une troisième et nouvelle version en bas de la gamme. Par « nouvelle », on veut en réalité parler du potentiel retour d’un Model X Standard Range, comme ce fut le cas dans le passé.

Sauf que comme la politique de prix de Tesla, celle des versions est également difficile à suivre. Depuis le restylage en 2021, cette version qui n’est autre qu’une version dont le logiciel a été verrouillé pour proposer moins d’autonomie. Mais la batterie est la même que celle des versions supérieures. Oui sauf que les Standard Range on fait un rapide retour au catalogue américain en août 2023. Mais n’y figurent déjà plus. Faut-il s’attendre à les voir débarquer sur le configurateur français ? Mystère…