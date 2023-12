La MG4 dépasse la Renault Mégane E-Tech en France : pourquoi c’est temporaire

Si la MG4 a dépassé la Renault Mégane E-Tech en termes de vente sur l'année, il n'est pas exclu que la compacte tricolore reprenne sa place en fin d'année. Et ce grâce au bonus, ainsi qu'à une "petite" baisse de prix.

Les constructeurs chinois arrivent en force en Europe, ce qui ne plaît pas vraiment à Bruxelles, ainsi qu’aux constructeurs déjà bien implantés. C’est par exemple le cas de Tesla, qui a lancé une grande guerre des prix en début d’année, et qui se fait actuellement chahuter par son rival BYD. Et ce comme l‘avaient prévu les spécialistes l’an dernier.

La MG4 progresse bien

À tel point que les voitures chinoises prennent aujourd’hui de plus en plus de place dans les classements des meilleures ventes. On se rappelle notamment que la MG4 avait déjà dépassé la Tesla Model 3 quelques mois plus tôt. Mais la compacte chinoise n’en n’a pas encore terminé, bien au contraire, alors qu’elle continue son offensive. Et cela fonctionne très bien, comme le confirment les chiffres du cabinet AAA Data.

En effet, ce dernier vient de publier les chiffres de ventes de voitures électriques en Europe au mois de novembre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la compacte chinoise risque de faire de l’ombre aux stars du marché. Depuis le début de l’année, ce ne sont pas moins de 15 934 unités qui ont été vendues sur l’ensemble du continent. Un chiffre très élevé, qui lui permet de passer juste devant la Renault Mégane E-Tech.

Et pour cause, la compacte électrique tricolore a été vendue à 15 862 unités sur la même période. Une différence minime donc, mais qui permet à la Chinoise de se placer en 6ème position au classement des voitures électriques les plus vendues. Mais qu’en est-il du classement mensuel pour novembre ? Et bien là, c’est encore mieux pour la MG4, qui arrive en 4ème place avec 1 871 unités écoulées. Elle devance très largement sa rivale tricolore, qui arrive en 6ème position avec 1 642 exemplaires.

Nous retrouvons entre les deux la Fiat 500e, tandis que c’est cette fois-ci la Tesla Model 3 qui arrive en tête, tout comme dans le classement français, et non la Model Y. Quelle est la raison ? Et bien il faut se souvenir que les ventes de la berline américaine se font en dent de scie, au gré des livraisons en Europe. Ce qui explique pourquoi les chiffres sont très variables en fonction des mois. Le SUV électrique se place sur la 2ème marche du podium avec 3 218 exemplaires vendus.

La revanche de la Mégane ?

Mais alors, la MG4 va-t-elle dominer la Renault Mégane E-Tech éternellement ? Et bien tout porte à croire que non, et que la compacte au losange a encore toutes les cartes en mains pour reprendre sa place. Car si sa rivale chinoise se distingue par un prix défiant toute concurrence, il y a tout de même un gros point noir à prendre en compte : le bonus écologique. Pour l’heure, elle est éligible à l’aide de 5 000 euros, mais à partir du 15 décembre prochain, ce sera de l’histoire ancienne.

En effet, le gouvernement va interdire l’obtention de l’aide aux voitures électriques produites en Chine, ce qui est le cas de la MG4 ainsi que de la Tesla Model 3 et de la Dacia Spring. Et le constructeur chinois ne semble pas décidé à se battre pour tenter de changer la donne. En revanche, la Mégane est fabriquée en France, et plus précisément au sein de l’usine de Douai dans le Nord.

Pas de risque normalement qu’elle soit privée du coup de pouce gouvernemental, qui pourrait atteindre les 8 000 euros l’an prochain. Mais ce n’est pas tout. Et pour cause, la compacte tricolore pourrait également voir son prix chuter au cours des prochaines semaines, alors que c’est déjà le cas au Royaume-Uni. Et cela grâce à la chute du cours du lithium, qui permet de produire des batteries moins chères, tandis qu’elles représentent 40 % du coût de la voiture.

Top 10 des voitures électriques les plus vendues en Europe de janvier à novembre 2023

Modèle Ventes Tesla Model Y 32 509 Dacia Spring 26 951 Peugeot e-208 21 420 Fiat 500e 21 090 Tesla Model 3 19 749 MG4 15 934 Renault Mégane E-Tech 15 862 Renault Twingo E-Tech 7 407 Mini Cooper Se 6 488 Renault Zoé 5 519

Top 10 des voitures électriques les plus vendues en Europe en novembre 2023

Modèle Ventes Tesla Model 3 6 081 Tesla Model Y 3 218 Dacia Spring 2 557 MG4 1 871 Fiat 500e 1 762 Renault Mégane E-Tech 1 642 Renault Twingo E-Tech 1 059 Peugeot e-208 993 Mini Cooper SE 811 Kia Niro EV 717