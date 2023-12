Pourquoi ce n’est pas le bon moment d’acheter la Renault Mégane E-Tech électrique

Si vous souhaitez vous offrir un exemplaire de la Renault Mégane E-Tech, il sera peut-être plus judicieux de patienter. En effet, tout laisse penser que son prix devrait bientôt baisser en France...

Acheter une voiture électrique n’est pas encore à la portée de tout le monde, puisque le prix reste un frein important pour beaucoup. C’est ce que confirme une récente étude, qui rappelle que 9 Français sur 10 trouvent cette motorisation trop chère.

Une baisse à venir ?

Cependant, on sait que la tendance globale est à la baisse depuis quelques mois, et ce notamment grâce à la chute du prix du lithium. En effet, ce matériau est indispensable à la production des batteries, qui représentent une grande partie du coût total d’une voiture électrique. Par ailleurs, les constructeurs se livrent depuis plusieurs mois une guerre des prix acharnée lancée par Tesla. Et cela devrait encore continuer l’année prochaine, de manière encore plus intense.

Tout cela favorise donc la chute des tarifs, et la plupart des marques sont concernées. Ce sera également le cas de Renault, qui a récemment dévoilé sa Twingo Legend et qui prépare l’arrivée de sa R5 E-Tech à partir de 25 000 euros. Mais ce n’est pas tout. Car si la firme tricolore ne voulait jusqu’à présent pas faire baisser le prix de ses autos actuelles, et notamment de sa Mégane E-Tech, cela pourrait en fait bientôt changer.

C’est ce que laissent entendre les journalistes du site Automobile Propre. Ces derniers se basent sur les propos du patron de Renault, Luca de Meo. Lors de la présentation du nouveau Scénic E-Tech, que nous avions pu découvrir lors du dernier salon de Munich, il évoquait les prix de son SUV électrique. Le ticket d’entrée débutera à moins de 40 000 euros avec la grosse batterie de 60 kWh.

Mais cela est assez étonnant, car la Renault Mégane E-Tech démarre quant à elle à partir de 42 000 euros avec ce pack, sans prendre en compte le bonus écologique de 5 000 euros, comme l’indique le configurateur en ligne. Comment se fait-il que le Scénic, qui adopte un positionnement plus haut de gamme que la compacte électrique soit moins cher ? Cela pourrait donc cacher quelque chose…

Une petite incertitude

Il se murmure que cette dernière pourrait bientôt faire chuter son prix, afin que la gamme reste cohérente et que ce dernier soit plus bas que celui du Scénic. D’ailleurs, un premier indice semble confirmer cette théorie, puisque le tarif de la Mégane électrique, qui rivalise notamment avec la Tesla Model 3 vient de chuter de 2 500 à 3 500 livres (2 900 à 4 000 euros) chez nos voisins d’outre-Manche. De quoi prédire une dégringolade chez nous aussi ?

Cela n’est absolument pas à exclure, même si le constructeur refusait jusqu’à présent une telle stratégie. Il rappelait quelques mois plus tôt qu’il n’avait pas de marge de manœuvre, alors que la batterie représente 40 % du prix de la voiture. Avec cette chute de prix (la version EV60 démarrerait à environ 39 000 euros), la compacte deviendrait largement plus compétitive que sa rivale américaine, qui démarre à partir de 42 990 euros. Mais Renault ne semble pas encore tout à fait prêt.

Et pour cause, la firme attend encore sans doute de savoir si sa Mégane sera toujours éligible au bonus l’an prochain, puisqu’une première liste de voitures sera communiquée le 15 décembre prochain. Nous devrions en savoir plus à ce moment-là sur une éventuelle baisse de prix. Mais la compacte a toutes ses chances, puisqu’elle est assemblée au sein de l’usine de Douai, dans les Hauts-de-France.

Renault devrait miser sur la chute du prix du lithium pour faire chuter le prix de sa Mégane, alors qu’il n’est pas prévu qu’une version dotée d’une plus petite batterie fasse son arrivée. Pour mémoire, la star de la marque se décline avec deux packs, de 40 et 60 kWh et affiche une autonomie allant jusqu’à 454 kilomètres selon le cycle WLTP.