Très mauvaise nouvelle pour le prix des voitures électriques MG en 2024

Les voitures électriques chinoises n'auront plus le droit au bonus écologique en 2024 en France, sauf à de rares exceptions. C'est ainsi que MG a décidé de ne pas tenter sa chance et de se préparer à vendre ses autos sans le coup de pouce du gouvernement l'année prochaine.

Les constructeurs chinois rencontrent un succès grandissant en Europe depuis quelques années. On pense par exemple à MG, qui a même dépassé la Tesla Model 3 ou encore à BYD, qui pourrait bientôt devenir le numéro 1 de l’électrique dans le monde. Et bien sûr, cela ne plaît pas du tout à l’Union européenne, qui veut tout faire pour compliquer la vie des marques asiatiques.

La fin d’une aide

C’est notamment pour cela qu’une série de mesures a été dévoilée quelques mois plus tôt par Bruxelles, qui a également ouvert une enquête visant le gouvernement chinois. Mais à une échelle plus réduite aussi, on veut mettre des bâtons dans les roues des constructeurs de l’Empire du Milieu. En effet, le gouvernement français a décidé de nouvelles règles pour l’obtention du bonus écologique en 2024. Et ces dernières sont bien plus strictes.

Et pour cause, les voitures fabriquées en Chine seront désormais exclues du dispositif et ne pourront plus prétendre à l’aide de 5 000 euros, sauf si elles prouvent que la production est aussi « propre » qu’en Europe, notamment grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables. À noter que le bonus pourrait passer à 8 000 euros l’an prochain pour les automobilistes les plus modestes.

Ainsi, les autos de MG ne seront plus éligibles à cette offre, de même que la Dacia Spring et la Tesla Model 3, entre autres. Sans parler des Volvo EX30 et autres Smart #1.

Pour mémoire, c’est ce petit coup de pouce qui a notamment aidé MG à bien se développer en France, puisque sa MG4 y est éligible à l’heure actuelle. Son prix est actuellement affiché à partir de 24 990 euros avec l’aide gouvernementale de 5 000 euros. Un tarif défiant toute concurrence, qui la rend notamment moins chère que la Renault Mégane E-Tech, entre autres. Mais ce coup de pouce va bientôt disparaître, alors qu’une première liste de voitures éligible sera publiée le 15 décembre prochain.

Et cela ne semble pas trop déranger MG, qui a décidé de ne pas tenter sa chance pour pouvoir obtenir une dérogation. En effet, et comme l’expliquent les journalistes de Numerama, cela aurait pu être possible. Mais le constructeur chinois a fait le choix de ne pas essayer cette procédure dite « dérogatoire », qui aurait sans doute assez peu de chance d’avoir une issue positive.

Plusieurs raisons

Dans une interview accordée à Auto Actu, le directeur des ventes et du réseau MG, Julien Robert affirme au sujet du bonus écologique que « nous n’avons pas déposé de dossier pour en bénéficier et je ne pense pas qu’on le fasse« . Il aurait été très peu probable que le constructeur puisse avoir le droit de continuer à profiter de cette aide, alors que ses voitures sont fabriquées en Chine. Même si cela pourrait bien changer.

Pour le constructeur, l’issue de la procédure serait connue d’avance et il ne serait donc pas utile de monter un dossier, d’autant plus que ce dernier est complexe et demande des informations très confidentielles. Les marques doivent notamment communiquer des détails sur les matériaux utilisés dans la fabrication de leurs voitures et notamment leur poids précis. Et il n’est pas exclu que des fuites peuvent avoir lieu, ce qui ne rassure pas.

D’ailleurs, MG n’est pas la seule marque à avoir décidé de jeter l’éponge et d’accepter de faire sans bonus. Ce serait également le cas de BYD, qui n’aurait pas non plus tenté de faire de dossier. Pour le moment, on ne sait pas encore si Tesla a décidé de tenter sa chance ou non, tandis que seule la Model Y devrait être éligible à l’aide gouvernementale en 2024 en raison de sa production en Allemagne, au sein de la Gigafactory de Berlin.

De son côté, MG affirme pouvoir continuer à être compétitif en France même sans l’aide du bonus écologique. En effet, la firme reste tout de même plus accessible que ses concurrents, alors que la MG 4 démarre à partir de 29 990 euros sans l’aide gouvernementale. À titre de comparaison, la Volkswagen ID.3 est par exemple affichée à partir de 42 990 euros.