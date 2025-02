La nouvelle Dacia Spring électrique coûtera 18 000 € : c’est le patron de Renault qui le dit

Luca de Meo, le PDG du groupe Renault, a profité de la présentation des résultats financiers du groupe en 2024 pour donner quelques informations sur sa prochaine voiture électrique, remplaçante de la Spring, qui débutera à 18 000 euros.

Dacia Spring // Source : Dacia

La Dacia Spring est la voiture électrique la moins chère actuellement sur le marché, malgré l’absence de bonus écologique en France en raison de sa production en Chine. Pourtant, ce n’est plus depuis quelques années le meilleure rapport qualité/prix du marché.

Une Citroën ë-C3 maintenant, plus polyvalente et presque au même prix bonus déduit, vient jouer des coudes avec la Spring, et les multiples nouvelles voitures annoncées par plusieurs constructeurs, dont Volkswagen avec son ID.1 à moins de 20 000 euros, devraient faire de l’ombre à la vaillante petite Dacia.

Une voiture pensée et développée en un temps record

Mais Dacia ne compte pas se laisser submerger par la concurrence, bien au contraire. D’après Luca de Meo, le patron du groupe Renault, qui s’est exprimé à l’occasion de la présentation des résultats du groupe en 2024, Dacia prépare une remplaçante à la Spring, une remplaçante qui sera développée en un an et demi environ, qui coûtera autour de 18 000 euros et qui sera fabriquée en Europe !

Luca de Meo, le PDG d u groupe Renault // Source : Renault

« Nous préparons une avancée significative en matière d’accessibilité des véhicules électriques », a déclaré Luca de Meo.

Ce développement accéléré s’inscrit dans le cadre du programme « Leap 100 », qui vise à ramener le cycle de conception des nouveaux véhicules à 100 semaines seulement. Une méthode inspirée de la vitesse d’exécution des constructeurs chinois.

Une Dacia Spring moins low-cost ?

Bien que son prix soit similaire à celui de la Spring actuelle, la nouvelle citadine promet des améliorations notables en matière de performances, de technologie et de polyvalence, ce qui manque globalement à la Spring actuelle.

Dacia Spring 2 // Source : Renault Group

Exit la plateforme CMF-A de la Renault City K-ZE (sur laquelle la Spring est basée) : ce futur modèle reposera sur la nouvelle architecture « AmpR Small », la même que la prochaine Renault Twingo.

La Dacia partagera d’ailleurs les mêmes lignes de production en Slovénie, dans l’usine de Novo Mesto. De quoi échapper aux frais de douane en hausse pour les voitures électriques produites en Chine (subis par la Spring actuelle) et même de bénéficier du bonus écologique français – du moins s’il existe encore à sa sortie.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Autre atout majeur : l’optimisation des coûts de production. Grâce à une réduction du nombre de composants (seulement 750 pièces pour l’ensemble du véhicule), cette Dacia électrique bénéficiera d’un coût de fabrication inférieur de 40 % à celui de la Renault 5. De quoi offrir certainement un rapport qualité-prix imbattable.

Ce modèle préparera aussi le terrain de la future génération de Sandero, qui sera disponible en électrique et dont l’arrivée est prévue juste après la Spring de deuxième génération, à savoir 2027.