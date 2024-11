La Renault 5 électrique en location à 150 € par mois : bonne ou mauvaise affaire ? Voici notre analyse

Lancée sur les chapeaux de roue, la Renault 5 E-Tech a débuté sa carrière par les versions haut de gamme avec une « grosse » batterie de 52 kWh. Quelques semaines plus tard, la firme au losange lance la variante à petite batterie de 40 kWh, avec moins d’autonomie et surtout un prix plus digeste. En location, les prix démarrent à partir de 150 euros par mois. Mais qu’a-t-on vraiment à ce prix ? Et est-ce vraiment une bonne affaire ?

Photo Yannick Brossard / DPPI

La Renault 5 E-Tech fut sans doute l’une des voitures les plus attendues de ces dernières années. Il faut dire que Renault a su créer l’engouement autour de sa citadine, avec le lancement d’un concept-car équivoque en 2021, puis une campagne marketing très agressive en multipliant les canaux de communication, jusqu’à même occuper les halls d’aéroports internationaux, comme à Paris-Charles de Gaulle.

L’attente était évidemment grande autour de la R5, et notre premier essai fut à la hauteur de nos espérances. Il s’agissait d’une version haut de gamme avec la grosse batterie, avec un prix largement supérieur à 30 000 euros. Un tarif loin d’être accessible pour tout le monde, mais la marque avait promis des versions plus accessibles dans les mois à venir.

En attendant la version à moins de 25 000 euros, hors bonus, qui est prévue pour le printemps 2025, Renault nivelle par le bas la gamme de sa R5 et présente les versions dotées d’une petite batterie. Ce qu’elle perd en autonomie, elle le gagne en prix avec des tarifs beaucoup plus attractifs, et notamment une location longue durée (LLD) à 150 euros par mois, de quoi la rendre certainement éligible au leasing social qui reviendra en France en janvier 2025 et dont les contours ne sont toujours pas connus.

Mais est-ce que cette offre vaut le coup, et qu’a-t-on réellement en termes de produit à 150 euros par mois ? C’est ce que nous allons voir ensemble.

La Renault 5 E-Tech proposée à 150 euros par mois

La gamme de la R5 E-Tech commence déjà à être tentaculaire, mais dans les faits, il n’y a rien de bien compliqué. La voiture a d’abord été lancée avec le moteur électrique le plus puissant de 150 ch et la batterie de 52 kWh lui octroyant environ 400 km d’autonomie. Cette version se fait appeler « Autonomie Confort ». Elle est disponible en finition moyenne gamme « Techno » et haut de gamme « Iconic 5 », et bientôt en finition d’entrée de gamme « Evolution ».

Renault 5 E-Tech // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Au printemps 2025, une version de base en finition « Five », dépouillée de pas mal d’équipements, arrivera. Elle disposera d’une batterie de 40 kWh pour une autonomie d’environ 300 km WLTP et d’un moteur de 95 ch.

En attendant, Renault a donc lancé le cœur de gamme en quelque sorte, avec la batterie de 40 kWh baptisée « Autonomie Urbaine », un moteur de 120 ch et trois niveaux de finition « Evolution », « Techno » et « Iconic 5 ».

La version à 150 euros par mois concerne cette version de 120 ch avec une autonomie de 312 km et la finition d’entrée de gamme « Evolution ». Par rapport à la grosse batterie, la puissance de charge DC chute de 100 à 80 kW.

Renault 5 E-Tech Electric // Source : DPPI

La voiture perd donc quelques avantages par rapport à la R5 « Autonomie Confort », mais la dotation de série est toujours la même en version « Evolution » à 150 euros par mois :

Pompe à chaleur

Climatisation automatique

Tableau de bord numérique de 7 pouces

Écran central tactile de 10,1 pouces

Système audio à 4 haut-parleurs

Réplication de smartphone sans fil

Radar de recul

Régulateur de vitesse

Aide au maintien dans la voie

Détecteur de fatigue

Feux à LED AV/AR

Feux et essuie-glaces automatiques

Jantes en acier de 18 pouces avec enjoliveurs Disco

Chargeur AC 11 kW (DC 80 kW)

Chargeur bidirectionnel V2L et V2G

Les finitions du dessus « Techno » et « Iconic 5 » permettent d’ajouter quelques options sympas, comme les services Google, le planificateur d’itinéraire, un tableau de bord numérique plus grand de 10 pouces ou encore la caméra de recul.

Précisons que la voiture à 150 euros par mois est d’emblée livrée avec la teinte « Vert Pop » et un jonc de toit noir. Pour la sellerie, ce sera un tissu gris et noir avec des surpiqûres claires. Si vous voulez opérer tout changement, comme la couleur par exemple, ça vous fera sortir de l’offre à 150 euros par mois.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Renault 5 E-Tech à 150 euros par mois ?

Ce financement est une location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Renault indique que l’offre à 150 euros par mois est soumise à un premier loyer de 9 500 euros, qui revient à 4 000 euros une fois le bonus écologique de 4 000 euros et la Prime à la conversion de 1 500 euros déduits.

Produit en France, cette Renault 5 E-Tech a ainsi le droit au bonus écologique, soit 4 000 euros. Pour pouvoir bénéficier de la Prime à la conversion de 1 500 euros, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence.

Renault R5 // Source : Renault

L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Combien vous coûtera la LLD de la Renault 5 E-Tech à 150 euros par mois ?

Passons aux calculs, et ceux-ci sont relativement simples. Sur trois ans de location longue durée, votre Renault 5 E-Tech vous coûtera 9 400 euros. Renault affiche sa voiture à partir de 27 990 euros sur son site, bonus écologique de 4 000 euros et prime à la conversion de 1 500 euros non déduits. Ainsi, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 22 490 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 41,8 % du prix de votre voiture. C’est plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, une décote qui s’établit, au maximum, à 40 % sur ce type de produit dans ce laps de temps.

Photo Yannick Brossard/DPPI

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Comme d’habitude, faites attention aux frais de remise en état, car ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution, c’est pourquoi nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Les éléments à retenir

Il y a quelques mois, Renault a lancé sa R5 E-Tech haut de gamme à 280 euros par mois avec un premier loyer de 3 500 euros. Une LLD assez indigeste après les loyers du leasing social en début d’année avec une ë-C3 à 54 euros par mois par exemple.

En fait, comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises au cours de l’année, il y a une autre réalité à prendre en compte, c’est la baisse des valeurs résiduelles des voitures. Pour rappel, la valeur résiduelle, c’est la valeur d’un véhicule après un certain temps et kilométrage, avec différentes combinaisons d’âge et de kilométrage.

Il existe un nombre quasiment infini de scénarios qui peuvent s’appliquer à un véhicule, et globalement, pour fixer une valeur résiduelle, le constructeur anticipe la valeur de la voiture quand elle va lui revenir, en l’occurrence dans trois ans pour Renault et sa R5.

Renault 5 E-Tech verte (Techno) et jaune (Iconic Cinq)

Avec une valeur résiduelle basse, cela fait monter les mensualités. Et comment sait-on que la valeur résiduelle est haute ? En regardant tout simplement ce que vous payez sur trois ans de location. Payer 41 % du prix de la voiture, soit quasiment la moitié, en l’espace de seulement trois ans, alors que la décote de ce type de voiture oscille plutôt entre 30 et 35 %, cela veut aussi dire que Renault anticipe surtout une baisse des prix des voitures d’occasion d’ici les prochaines années par rapport à aujourd’hui, du fait notamment de la multiplication de l’offre sur le marché et l’augmentation des ventes de voitures électriques.

La marque ne veut aussi peut-être pas « s’encombrer » avec des milliers de voitures d’occasion dans son parc d’ici trois ans, avec des prix trop élevés par rapport à la concurrence, du fait d’une valeur résiduelle trop importante.

Renault 5 E-Tech // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Le financement présenté ici est à nos yeux plus avantageux que celui à 280 euros (vite réajusté par Renault à 250 euros quelques semaines après d’ailleurs), mais même si les mensualités peuvent paraître avantageuses, dans les faits, nous ne sommes pas non plus sur l’affaire du siècle. La Renault 5 E-Tech à 150 euros manque d’équipements importants à nos yeux, à commencer par les services Google, le gros points positifs des Renault modernes aujourd’hui, ou encore le planificateur d’itinéraire.

En contrepartie, Renault propose la garantie et l’entretien de la voiture sur toute la durée du financement (notez que l’entretien d’une voiture électrique sur trois ans, même en prenant en compte les pièces d’usure, revient quasiment à zéro…).

Ajoutons que la location longue durée est intéressante si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous soucier avec la revente.