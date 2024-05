Renault 5 E-Tech électrique disponible à 280 € / mois : bonne ou mauvaise affaire ?

Ça y est, les prix de la Renault 5 E-Tech (R5 électrique) sont connus. Le constructeur en profite pour dégainer une première offre de location longue durée à partir de 280 euros par mois. Est-ce une bonne affaire ? Décryptage.

Après de longues semaines d’attente, Renault vient de présenter les prix de sa R5 E-Tech, un modèle que nous avons pu découvrir il y a quelques semaines en studio. Avec la Citroën ë-C3, c’est la voiture électrique française la plus attendue de l’année, et il nous tarde évidemment d’en prendre le volant.

En plus de la présentation des prix, Renault vient de dégainer une première offre en LLD à partir de 280 euros par mois. Certes, par rapport aux 54 euros par mois de la Citroën ë-C3 en début d’année et les 40 euros par mois de la Renault Twingo E-Tech, ça peut paraître beaucoup, mais les deux modèles pré-cités étaient concernés par le leasing social, ce qui n’est pas le cas de la R5 E-Tech, pour l’instant.

Pour l’instant, car le dispositif devrait revenir en 2025, et cette fois-ci la Renault 5 pourrait être concernée, d’autant plus que c’est à partir de cette année que la version d’entrée de gamme à partir de 25 000 euros (avant bonus) et avec la petite batterie doit arriver.

En 2024, il faudra donc se « contenter » de la version haut de gamme dotée de la grosse batterie, d’où la mensualité plutôt élevée par rapport à la concurrence.

Nous tenons à vous préciser que nous n’avons pas encore pris en main la voiture. Les premiers essais auront lieu à la rentrée prochaine. Nous n’avons pu qu’approcher la voiture en statique il y a quelques semaines, l’occasion de se faire déjà un avis général sur l’auto, mais pas sur nos impressions de conduite. De ce fait, notre analyse sera forcément à confirmer, ou à infirmer, une fois les premiers essais de la voiture réalisés.

La Renault 5 E-Tech proposée à 280 euros par mois

Comme énoncé plus haut, pour le moment, seuls les finitions haut de gamme avec la grosse batterie et le moteur le plus puissant sont disponibles à la commande. Les premières livraisons ne commenceront qu’à partir de décembre 2024, et uniquement pour ceux qui ont acheté le R Pass. Ceux-ci seront prioritaires pendant 10 jours pour commander. Pour les autres, il faudra attendre janvier 2025 !

La R5 disponible à partir de 280 euros par mois, c’est une finition « Techno » en autonomie confort avec la batterie de 52 kWh lui permettant de revendiquer une autonomie WLTP de 410 km. Elle est pourvue d’un moteur de 150 ch. Elle embarque un chargeur AC triphasé de 11 kW avec une charge bidirectionnel V2G (le V2L est en option à 400 euros sur la finition « Techno »). La recharge rapide est annoncée à 100 kW.

La version avec la batterie de 40 kWh et 300 km (sous réserve d’homologation WLTP) arrivera en 2025 et sera équipée des moteurs de 95 ou 120 ch. La version affichée à moins de 25 000 euros sera pourvue du plus petit moteur et les loyers seront sans doute plus modérés, et certainement autour de 100 euros par mois avec le leasing social.

Notre Renault 5 E-Tech à 280 euros par mois repose sur la finition « Techno » donc, une version plutôt richement dotée :

Climatisation automatique

Jantes alliage Techno 18 pouces

Signature lumineuse à micro-optique

Dalle d’instrumentation 10 pouces

Compagnon virtuel de voyage (Reno)

Sellerie jean

Tissu sur les contreportes et la planche de bord

Réglages multi-sense

Siège conducteur réglable

Rétroviseur intérieur électrochrome

Accoudoir entre les sièges avant

Caméra de recul avec radars avant et arrière

Assistant maintien dans la voie

Régulateur adaptatif

Limiteur de vitesse

Feux de route automatiques

Système multimédia OpenR Link avec Google intégré

Chargeur de smartphone par induction

Indicateur de charge lumineux sur le capot

Jonc de toit noir grainé

Vitres arrière surteintées

Rétroviseurs électriques dégivrants

Pompe à chaleur

Android Auto et Apple CarPlay sans fil

Recharge bidirectionnelle (V2G)

L’autre finition proposée pour le moment, c’est la version Iconic 5 qui, en plus de la finition Techno, ajoute la peinture bi-ton, le volant et les sièges avant chauffants, le parking mains-libres, la surveillance des angles morts, l’aide au parking latérale ou encore la conduite semi-autonome niveau 2. Bien entendu, en optant pour cette variante, les loyers augmenteront.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Renault 5 E-Tech ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Renault indique que l’offre à 280 euros par mois est soumise à un premier loyer de 9 000 euros, qui revient à 3 500 euros une fois le bonus écologique de 4 000 euros et les 1 500 euros de prime à la conversion retirés.

Précisons que contrairement à Citroën et son offre à 99 euros par mois actuellement en cours sur la ë-C3, Renault ne conditionne pas son offre au « super bonus » pouvant atteindre 7 000 euros pour les revenus les plus modestes. La Renault 5 E-Tech bénéficie du bonus écologique en France, car elle est produite dans l’usine de Douai.

Renault 5 E-Tech Electric

Pour pouvoir bénéficier de la prime à la conversion, il faut mettre au rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

À cela, Renault met le paquet autour de son offre, puisque la voiture est garantie trois ans, c’est-à-dire tout le long de la location, tandis que l’entretien peut être inclus pour un euro par mois. En plus de cela, Renault indique qu’une borne de recharge à domicile Mobilize PowerBox Verso (d’une valeur de 990 euros) est offerte pour l’achat d’un véhicule Renault 5 du 21/05/2024 au 31/05/2024.

Cette borne est encore en cours d’homologation, mais il s’agit d’un dispositif Renault développé par sa marque dédié à la mobilité, Mobilize. D’après les premières données à notre disposition, cette borne sera étayée d’un forfait et l’installation se fera via Mobilize Power Solutions.

Combien vous coûtera la LLD de la Renault 5 E-Tech ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Renault 5 électrique vous coûtera 13 580 euros. Renault affiche sa voiture à partir de 33 490 euros sur son site, bonus écologique de 4 000 euros et prime à la conversion de 1 500 euros non déduits. Toujours en considérant que vous entrez dans le bon régime fiscal. Ainsi, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 27 990 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 48 % du prix de votre voiture. C’est beaucoup plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, puisqu’elle s’établit à environ 30-35 % sur cette période. La demande en électrique ne cessant d’augmenter, cela implique une certaine stabilité des prix.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option d’achat. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement. Comme toujours, attention aux frais de remise en état. Ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution, c’est pourquoi nous vous conseillons de le faire avant chez un petit garagiste. Cela vous coûtera normalement moins cher que chez votre concessionnaire.

Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état, notamment si une jante est abîmée ou bien s’il y a de petites rayures facilement effaçables.

Les éléments à retenir

Forcément, par rapport à ce que nous avons eu l’habitude de voir ces derniers mois, une mensualité à 280 euros pour une citadine électrique avec, en plus, un apport de 3 500 euros, cela peut laisser songeur. Mais il faut dire que ces derniers mois aussi, les voitures électriques ont été largement subventionnées, notamment au début de l’année avec le leasing social permettant de faire baisser la facture jusqu’à 13 000 euros sur une voiture en cumulant toutes les aides !

Puis, par rapport à l’an dernier, certains modèles ont perdu leur bonus. C’est notamment le cas de la MG4 par exemple, qui était disponible à 99 euros par mois et qui, depuis le début de l’année, s’affiche à des mensualités bien plus proches de la R5 E-Tech.

Renault 5 E-Tech Electric

Il y a aussi une autre réalité à prendre en compte, c’est la baisse des valeurs résiduelles des voitures. Pour rappel, la valeur résiduelle, c’est la valeur d’un véhicule après un certain temps et kilométrage, avec différentes combinaisons d’âge et de kilométrage. Il existe un nombre quasiment infini de scénarios qui peuvent s’appliquer à un véhicule, et globalement, pour fixer une valeur résiduelle, le constructeur anticipe la valeur de la voiture quand elle va lui revenir, en l’occurrence dans trois ans pour Renault et sa R5.

En fixant une « limite » à 30 000 km par exemple, cela permet déjà d’anticiper le kilométrage. Et si vous dépassez le kilométrage prescrit, le constructeur vous facturera chaque kilomètre en plus.

Avec une valeur résiduelle basse, cela fait indéniablement monter les mensualités. Et comment sait-on que la valeur résiduelle est haute ? En regardant tout simplement ce que vous payez sur trois ans de location. Payer 48 % du prix de la voiture, soit quasiment la moitié, en l’espace de seulement trois ans, alors que la décote de ce type de voiture oscille plutôt entre 30 et 35 %, cela veut aussi dire que Renault anticipe surtout une baisse des prix des voitures d’occasion d’ici les prochaines années par rapport à aujourd’hui, du fait notamment de la multiplication de l’offre sur le marché et l’augmentation des ventes de voitures électriques.

Le constructeur au losange ne veut aussi peut-être pas « s’encombrer » avec des milliers de voitures d’occasion dans son parc d’ici trois ans, avec des prix trop élevés par rapport à la concurrence, du fait d’une valeur résiduelle trop importante. Mais globalement, la stratégie de Renault est différente de ce que nous voyons depuis plusieurs années, et cela prouve qu’il devrait y avoir du remous sur le marché de la voiture électrique, qu’elle soit neuve ou d’occasion, d’ici les prochaines années.

Toujours est-il qu’avec la R5 à moins de 25 000 euros l’année prochaine, en plus du retour du leasing social, Renault devrait afficher sa R5 de base à des prix plus avantageux. Mais pour cette version de 150 ch avec 410 km d’autonomie avec une finition haut de gamme, le tarif n’est pas forcément délirant, même si, à nos yeux, les 3 500 euros d’apport réclamés sont de trop.

En contrepartie, Renault propose la garantie et l’entretien de la voiture sur toute la durée du financement (notez que l’entretien d’une voiture électrique sur trois ans, même en prenant en compte les pièces d’usure, revient quasiment à zéro…), et surtout une borne de recharge que vous pourrez installer à votre domicile d’une valeur de 1 000 euros. Un avantage non-négligeable pour celui qui ne veut pas forcément s’embêter à comparer les offres et à se creuser la tête concernant l’installation, car Renault peut aussi s’en occuper.

N’oublions pas également que la location longue durée est intéressante si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous embêter avec la revente. L’entretien et la garantie peuvent être inclus durant toute la durée du financement, même si une voiture électrique ne réclame pas forcément la même périodicité d’entretien qu’un modèle thermique.