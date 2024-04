Voiture électrique : excellente nouvelle pour le bonus écologique en France

Bonne nouvelle pour les voitures électriques en France. Si certains s’inquiétaient de sa fin proche, le bonus écologique pourrait encore survivre quelques années de plus en France. Et cela dans le cadre d’un contrat conclu avec le gouvernement, sous certaines conditions cependant.

Alors que les ventes de voitures électriques continuent de progresser en France, les aides financières mises en place par le gouvernement n’y sont sans doute pas pour rien. Car lors de l’achat d’un véhicule zéro-émission (à l’échappement), vous pouvez en effet profiter d’une petite ristourne, connue sous le nom de bonus écologique.

Un bonus qui est là pour rester

Ce dernier a été créé en 2008, et a depuis fortement évolué, avec des conditions de plus en plus strictes pour y avoir le droit. Les voitures hybrides rechargeables n’y sont désormais plus éligibles, de même que les électriques dont le prix dépasse les 47 000 euros et dont le poids est supérieur à 2,4 tonnes. De quoi permettre au gouvernement de faire des économies, puisque le montant maximal de l’aide a également été fortement revu à la baisse au début de l’année.

Il est affiché à 4 000 euros maximum et peut atteindre les 7 000 euros pour les ménages avec un revenu fiscal par part inférieur à 15 400 euros. Par ailleurs, et depuis le 15 décembre dernier, les voitures électriques produites en Chine n’y ont plus le droit non plus, comme la Dacia Spring ou la MG4, entre autres. Forcément, les automobilistes s’inquiètent de la disparition pure et simple de cette précieuse aide, qui peut permettre à certains de sauter le pas. Et ce alors que le prix reste encore un frein très important à l’achat.

Car dans certains pays européens, cela fait déjà un bout de temps que le gouvernement ne fait plus de cadeaux aux conducteurs. C’est par exemple le cas au Royaume-Uni, tandis que l’Allemagne commence très sérieusement à serrer la vis comme chez nous. Et en France, faut-il s’attendre à la disparition de cette aide ? Et bien bonne nouvelle, la réponse est non. En tout cas, ce n’est pas pour tout de suite, comme l’affirment les journalistes des Echos. Ces derniers ont en effet pu mettre la main sur un document très intéressant.

Il s’agit d’un contrat stratégique, qui a été signé entre l’État et la filière automobile française. Ce dernier liste tous les engagements de ces deux parties sur la période qui court de 2023 à 2027. Mais qu’y apprend-on ? Et bien notamment que le bonus écologique sera préservé, au moins pendant trois ans.

Une très bonne nouvelle pour les automobilistes, qui sont désormais privé d’un leasing social ayant été victime de son succès et qui ne devrait pas faire son retour avant l’année prochaine.

Quelques conditions à respecter

Ainsi, le gouvernement promet que le bonus écologique sera conservé, au moins jusqu’en 2027. Mais vous vous en doutez bien, cela n’est pas gratuit, et va de pair avec des engagements demandés aux constructeurs. Mais quels sont-ils ?

À vrai dire, l’État souhaite que la filière automobile accélère son électrification et vende plus de véhicules zéro-émissions (à l’échappement). Les immatriculations de voitures particulières électriques devront dont être multipliées par quatre d’ici à 2027 et les utilitaires électriques doivent être multipliés par six sur la même période.

Un objectif ambitieux, tandis que toutes les demandes des constructeurs n’ont pas été prises en compte dans le contrat. C’est par exemple le cas de la baisse des impôts sur la production, qui ne figure par sur le document récemment révélé au public. De plus, l’État ne promet pas que le montant actuel de l’aide à l’achat sera conservé tel quel, et nous ne sommes pas à l’abri d’une baisse au fil des années. C’est d’ailleurs ce qui est déjà en train de se passer, puisque le gouvernement pourrait encore continuer à serrer la vis un peu plus fort.

Par ailleurs, le contrat mentionne également la prime à la conversion, qui devrait donc être conservée au moins jusqu’en 2027. Pour mémoire, cette dernière permet de toucher jusqu’à 5 000 euros pour la mise à la casse d’une voiture thermique et l’achat d’une auto électrique. Un montant qui varie selon le revenu fiscal de référence du demandeur.

À noter également que le leasing social fera bel et bien son retour l’an prochain, étant donné qu’il figure lui aussi sur le contrat. Reste à savoir si les conditions seront toujours les mêmes ou non.