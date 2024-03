Dacia confirme la Sandero électrique abordable qui verra le jour grâce à la Renault 5 E-Tech

Dacia a confirmé l'arrivée d'une version 100 % électrique de la Sandero. Mais patience, il faudra encore attendre la prochaine génération du modèle qui n'arrivera pas avant 2027 ou 2028.

On a beaucoup entendu parler de la Dacia Spring ces derniers temps. Il faut dire qu’au milieu d’un salon de Genève 2024 pour le moins réduit, la nouvelle génération de la petite citadine électrique faisait belle figure, non loin de la Renault 5 électrique. Une nouvelle Spring, que nous avons déjà pu approcher, et qui pousse l’actuelle génération vers la sortie.

Mais si la Spring est actuellement la seule voiture électrique de la marque roumaine, elle sera prochainement rejointe par le best seller de la marque : la Sandero. Celle qui était deuxième des voitures les plus vendues en Europe en 2023, juste derrière le hold-up du Tesla Model Y, aura effectivement bientôt droit à une version zéro émission (à l’échappement au moins). Mais pas dans sa génération actuelle, apparue en 2020. Dans sa prochaine et quatrième mouture.

Un petit quelque chose de Renault 5

Cette révélation a été faite par Denis Le Vot, le PDG de la marque, à nos confrères d’Automotive News, dans les allées du salon de Genève. Le dirigeant a par ailleurs confirmé ce qu’il avait déjà dit : la future Sandero sera bel et bien proposée en version thermique, à côté d’une option 100 % électrique.

Mais patience, car elle ne verra pas le jour avant quelques années : 2027, voire 2028 comme il l’a également précisé, pour une durée de vie qui la mènera jusqu’à 2035, fameux ultimatum au-delà duquel les constructeurs automobiles ne pourront plus vendre de voitures à combustion neuves en Europe.

On apprend également quelque chose d’intéressant sur les synergies avec Renault puisque cette future Dacia Sandero électrique pourrait avoir un petit quelque chose… de la Renault 5 ! Sans savoir exactement de quoi il s’agirait, on peut d’ores et déjà imaginer qu’il s’agit d’une version de la plateforme AmpR Small, qui sera également sur la prochaine Renault 4.

Pour rappel, l’AmpR Small s’appelait précédemment CMF-B EV, qui était dérivée de la CMF-B pour voitures thermiques. Une plateforme sur laquelle repose… l’actuelle Dacia Sandero. La boucle est bouclée !

Qu’attendre de la future Sandero ?

Pour rappel, Denis Le Vot avait déjà évoqué une future Sandero électrique il y a quelques mois. Et dans son interview, il avait lui-même précisé que l’autonomie et la vitesse de charge n’auraient sans doute rien à voir avec la concurrence. De quoi aussi réduire les coûts et permettre des prix bas, ce qui est avant toute chose l’ambition de Dacia.

Le lieu de production de la future Sandero, comme celui du Jogger, devrait prochainement bouger au Maroc. Tandis que l’usine principale de Dacia en Roumanie, à Pitesti, va se concentrer sur le nouveau Duster et son grand frère, le Bigster. Eux aussi devront patienter la génération prochaine pour goûter aux joies du 100 % électrique.