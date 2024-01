Cette nouvelle voiture électrique abordable de Hyundai arrive bientôt en France

Pas forcément réputé pour ses voitures électriques "pas chères", Hyundai a changé son fusil d'épaule pour le marché français avec un Kona électrique désormais éligible au leasing social. Mais aussi une petite voiture électrique à moins de 20 000 euros qui arrivera cette année : la Hyundai Casper.

Avec le leasing social, les voitures électriques deviennent plus accessibles. Il y a évidemment plusieurs conditions à remplir, peu de dossiers retenus en 2024 (environ 25 000, voire 40 000 si le gouvernement ouvre les vannes), mais la promesse d’avoir une voiture électrique à environ 100 euros par mois fait des envieux.

Selon les derniers chiffres avancés par le gouvernement, il y aurait eu déjà environ 90 000 demandes sur la plateforme en ligne dédiée.

Il y a donc bien un marché pour les petites voitures électriques pas chères, la Dacia Spring en est d’ailleurs la preuve, puisqu’elle est la deuxième vente électrique en France l’année dernière. Derrière l’indétrônable Tesla Model Y. La Renault 5 E-Tech et la nouvelle Citroën ë-C3 devraient rebattre les cartes, surtout qu’elles auront le droit au bonus écologique, à l’inverse de la Dacia Spring.

Du thermique à l’électrique pour l’Europe

Mais il faudra aussi compter sur une concurrente inattendue venue de chez Hyundai. Non, ce n’est pas le Kona électrique, pourtant éligible au leasing social aussi depuis peu, mais la Casper, un modèle dont nous vous avons parlé sur Survoltés il y a quelques semaines.

La Hyundai Casper est un petit SUV urbain de 3,60 mètres de long, 1,60 mètre de large et 1,58 mètre de haut, et déjà commercialisé en Corée du Sud depuis 2021, avec des motorisations thermiques de 67 ch ou 100 ch.

Elle est plus petite qu’une Dacia Spring, et elle sera disponible à la fin de l’année en France et en Europe, mais uniquement en version électrique, comme l’a confirmé le patron de Hyundai France, Lionel French Keogh, selon les propos rapportés par Auto Moto.

Moins de 20 000 euros et un bonus écologique

Pour le moment, nous ne savons pas quelle batterie et quel moteur elle embarquera, mais selon les informations du site The Korean Blog, le petit SUV ultra-compact pourrait reprendre la motorisation électrique de la Kia Ray EV, à savoir un bloc de 86 chevaux, associé à une batterie de 35 kWh, ce qui lui permet d’afficher une autonomie de 205 kilomètres.

Elle sera donc un peu plus puissante que la Dacia Spring (disponible en 45 ou 65 ch), mais elle ira aussi un peu moins loin, la Spring étant annoncée à 230 km.

Son prix devrait se situer autour de 20 000 euros, soit pile la fourchette entre une Dacia Spring et une Citroën ë-C3. D’après le patron de Hyundai France, la voiture bénéficiera du bonus écologique. De quoi réduire son prix de 5 000 euros.

De ce fait, les modèles destinés à l’Europe ne devraient pas être produits en Corée du Sud, mais certainement en République tchèque aux côtés du Kona.