Citroën ë-C3 à 54 € ou Renault Twingo électrique à 40 € par mois : voici laquelle choisir

Avec l'avènement du leasing social à 100 euros par mois, les constructeurs de voitures électriques annoncent des modèles à prix canon, comme Citroën et sa ë-C3 à partir de seulement 54 euros par mois. Renault fait encore mieux avec sa Twingo E-Tech à 40 euros par mois. Mais laquelle de ces offres est la plus intéressante pour les petits budgets ? Décryptage.

L’actualité autour de la voiture électrique est particulièrement riche en cette fin d’année. Entre nouveau bonus écologique, durcissement des règles d’obtention, leasing social et les nouveautés qui se profilent à l’horizon 2024, difficile de s’y retrouver parmi toutes les annonces de ces dernières semaines.

Parmi celles qui ont pu marquer les esprits, il y a sans doute les communications des constructeurs concernant le leasing social et la présentation des premières offres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ont le mérite de marquer les esprits, puisque Citroën a présenté sa ë-C3 à partir de 54 euros par mois, tandis que Renault frappe encore plus fort avec une Twingo E-Tech à partir de 40 euros par mois.

Le match aurait été plus équilibré contre une Renault 5 E-Tech, mais celle-ci ne sera présentée qu’à partir de fin février 2024 pour une commercialisation qui interviendra au second semestre de cette même année.

Toujours est-il qu’une voiture au prix d’un abonnement téléphonique, cela a de quoi faire réagir, et nous avons voulu confronter ces deux offres pour savoir laquelle était la plus intéressante.

La Citroën ë-C3 à 54 euros par mois et la Renault Twingo E-Tech à 40 euros par mois

Plus longue d’environ 40 cm que la Twingo, la ë-C3 gagne la bataille de l’habitabilité, mais aussi celle de la polyvalence puisqu’elle bénéficie d’un meilleur champ d’action. La Twingo sera plus à son aide en milieu urbain, tandis que la ë-C3 vous permettra d’aller plus loin, sans pour autant être aussi à l’aise que les berlines électriques à l’autonomie impressionnante dont nous vous faisons régulièrement écho sur Survoltés.

La Citroën ë-C3 à 54 euros par mois

La Citroën ë-C3 repose sur la plateforme « Smart Car » de chez Stellantis. Cette plateforme intègre un pack de batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh de capacité, pour offrir une autonomie de près de 320 km selon le cycle WLTP.

La capacité de charge rapide de 100 kW DC permet de recharger de 20 à 80 % en 26 minutes. La recharge de 20 % à 80 % en courant alternatif standard prend environ 4h10 en utilisant une puissance de 7 kW, ou 2h50 si 11 kW sont disponibles.

La voiture intègre un seul et unique moteur électrique de 113 ch (83 kW), de quoi lui permettre de passer de 0 à 100 km/h en 11 secondes environ, et d’atteindre une vitesse maximale de 135 km/h.

L’offre concerne la version de base « You », qui est déjà plutôt bien équipée, malgré quelques mesquineries :

Suspension à double butée hydraulique Citroën Advanced Comfort

Climatisation

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Capteurs de stationnement arrière

Affichage tête haute

Aide au freinage d’urgence (AFU)

Frein de stationnement électrique

Système actif d’alerte de franchissement de ligne

Reconnaissance des limitations de vitesse

Alerte d’attention du conducteur

6 airbags

Éclairage automatique

Phares avant à LED

Rétroviseurs électriques

Roues acier de 16 pouces Pyrite

Spoiler arrière

Banquette monobloc rabattable

Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas l’apothéose sur certains points, puisqu’il n’y a même pas l’écran tactile de 10,25 pouces au centre. À la place, Citroën a intégré « My Citroën Play avec Smartphone Station », une application dédiée est proposée de série pour permettre aux propriétaires du modèle You d’accéder à la musique, à la radio, aux appels et à la navigation à partir de leur propre smartphone.

Les sièges Citroën Advanced Comfort à l’assise si confortable et que nous avons pu apprécier lors de l’essai de la Citroën ë-C4 ne sont pas de la partie non plus.

La Renault Twingo E-Tech à 40 euros par mois

Comme souvent avec ce type d’offre, il s’agit du modèle de base, à savoir la finition « Authentic » pour la Twingo E-Tech. De série, la voiture se dote des équipements suivants :

Vitres teintées

Enjoliveurs 15 pouces Makao

Sellerie Foncée avec motifs Kario (implique ambiance Noir)

Rétroviseurs extérieurs Noir Grainé

Radio Connect R&Go avec support smartphone compatible avec l’application mobile R&Go & Push to talk

Banquette arrière rabattable

Cache-bagages

Boîte à gants fermée

Verrouillage centralisé des portes avec télécommande

Lève-vitre avant électrique

Feux de jour à LED

Allumage automatique des feux

Limiteur de vitesse

Ordinateur de bord

Lunette arrière chauffante

Détection de pression des pneus

Airbags frontaux et latéraux (tête-thorax) conducteur et passager

Alarme de ceinture de sécurité (conducteur, passager et places arrière)

Fixation ISOFIX aux places arrière

Kit de gonflage et de réparation

Pré-équipement alarme (prédisposition accessoire)

Condamnation centralisée des portes

Baguettes latérales Noir Grainé

Charge accélérée AC22

Flexi charger

Sac pour câble de recharge

La voiture est équipée d’un petit moteur électrique de 81 chevaux. Sa batterie d’une capacité de 22 kWh lui octroie une autonomie, selon le cycle WLTP de 190 km, et jusqu’à 270 km uniquement en usage urbain.

Concernant la recharge, vous aurez droit au même connecteur que la Zoé avec une prise de Type 2. Il n’y a pas de connecteur Combo pour la recharge rapide, la puissance de recharge grimpe à 22 kW grâce au courant alternatif triphasé. Pour récupérer 80 % de la batterie, Renault annonce qu’il faudra environ une heure, soit environ 150 kilomètres. Sur une prise classique domestique, il faut compter 15 heures, 8 heures sur une prise renforcée et 4 heures sur une Wallbox.

Quelles sont les conditions pour être éligible aux offres LLD des Citroën ë-C3 et Renault Twingo E-Tech

Les deux offres étant corrélées au fameux leasing social prévu par le gouvernement, il y aura quelques cases à cocher avant de pouvoir bénéficier de ces offres.

La LLD à 54 euros par mois pour la Citroën ë-C3

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 36 mois et 15 000 kilomètres par an, soit 45 000 km au total. Citroën indique que l’offre à 54 euros par mois est soumise à un premier loyer de 11 728 euros, qui revient à zéro une fois le bonus écologique de 7 000 euros les aides du leasing social déduits.

La LLD à 40 euros par mois pour la Renault Twingo E-Tech

Il s’agit, là encore, d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 12 500 kilomètres par an, soit 37 500 km au total. Renault indique que l’offre à 40 euros par mois est soumise à un premier loyer de 11 798 euros, qui revient à zéro une fois le bonus écologique de 7 000 euros et les aides du leasing social de 4 798 euros déduits.

Les conditions à remplir pour bénéficier de l’une de ces deux offres

C’est là que cela se complique. Le leasing social est destiné aux clients dont le revenu de référence par part est inférieur à 15 400 euros, ou à 39 600 euros pour un couple avec un enfant. Ainsi, 4 à 5 millions de personnes seraient potentiellement éligibles au leasing social.

Autre condition pour en bénéficier (et elles viennent de s’ajouter pour réduire encore le nombre de personnes concernées), rouler environ 8 000 kilomètres par an en voiture, soit quatre trajets de 15 à 20 kilomètres par jour entre son domicile et son lieu de travail, justificatif à l’appui.

Autre problème, et non des moindres : il va falloir jouer des coudes pour bénéficier du leasing social. En effet, le gouvernement ne sélectionnera que 20 000 à 25 000 dossiers dans un premier temps, en 2024, et dans la limite des stocks disponibles. Cette fourchette pourrait doubler en 2025, mais ça fait tout de même peu de dossiers au final. Rappelons que vous pouvez tester votre éligibilité sur la plateforme prévue à cet effet et disponible via ce lien.

Combien vous coûtera les LLD des Citroën ë-C3 et Renault Twingo E-Tech ?

Passons aux calculs, et ceux-ci sont plutôt simples.

La LLD à 54 euros par mois pour la Citroën ë-C3

Sur trois ans de location longue durée, votre Citroën ë-C3 vous coûtera 1 890 euros. Citroën affiche sa voiture à partir de 23 300 euros sur son site, bonus écologique de 7 000 euros et aide au leasing social non déduits. Le calcul sera un peu tronqué avec les aides au leasing social car celles-ci impliquent évidemment un financement. Elles ne seront pas éligibles pour un achat « cash » de la voiture. De ce fait, partons sur un prix de façade avec le bonus de 7 000 euros déduit, ce qui nous donne 16 300 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 11,5 % du prix de votre voiture. C’est largement moins que la décote sur trois ans pour ce type de voiture.

La LLD à 40 euros par mois pour la Renault Twingo E-Tech

Sur trois ans de location longue durée, votre petite Twingo électrique vous coûtera 1 440 euros. Renault affiche sa voiture à partir de 25 250 euros sur son site, bonus écologique de 7 000 euros et aide au leasing social non déduits. Même problème que pour la ë-C3 plus haut, nous ne pouvons pas retirer les aides au leasing social pour le calcul. Le prix, avec le bonus de 7 000 euros déduit, est donc de 18 250 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 7,9 % du prix de votre voiture. C’est, là encore, largement moins que la décote sur trois ans.

Les éléments à retenir

Concrètement, quand on voit le prix de revient sur trois ans de la voiture, il n’y a pas à dire, ce sont les affaires du siècle, surtout pour la Citroën ë-C3 qui est la plus récente des deux et qui sera disponible courant 2024. N’oublions pas que pour en arriver là, ces autos sont très largement subventionnées, avec près de 13 000 euros de prime dans le meilleur des cas.

En revanche, et comme vous avez pu le constater, les conditions sont nombreuses à remplir pour arriver à ces offres, et la plupart des clients de voitures neuves n’entreront pas dans tous les critères. Il faut d’abord être éligible au leasing social, mais aussi être parmi les premiers à déposer un dossier sur la plateforme dédiée.

La location longue durée est intéressante si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous embêter avec la revente. L’entretien et la garantie peuvent être inclus durant toute la durée du financement, même si une voiture électrique ne réclame pas forcément la même périodicité d’entretien qu’un modèle thermique. Pour la Renault Twingo, la firme au losange annonce trois ans de garantie, une assistance 24/7 et un entretien pour six euros pas mois. Citroën ne donne pas (encore ?) de détails à ce sujet.

Autre bonne nouvelle pour la Twingo, six mois de recharge sont inclus avec cette offre. Comment est-ce calculé ? C’est très simple, 500 euros seront crédités sur votre compte Mobilize Charge Pass et seront à utiliser dans les trois ans à compter de l’activation du code promotionnel. Ce montant permet de financer six mois de recharge basé sur le kilométrage référence du leasing social (12 000 km/an). Le montant crédité est estimé selon le prix facturé par les opérateurs de recharge en mode AC, soit 0,48 euros/kWh en moyenne.

La Twingo en offre plus pour moins cher que la Citroën, mais rappelons qu’elle n’a aussi plus que quelques mois de vie. L’annonce est parue il y a quelques jours : la Twingo E-Tech terminera sa commercialisation en mars 2024 avec la Zoé, histoire de faire de la place à la Renault 5 E-Tech qui arrivera peu de temps après. Vous aurez donc seulement trois mois pour en profiter. En 2026, Renault lancera également une nouvelle Twingo, qui fait largement écho à la première génération et qui est d’ores et déjà promise sous la barre des 20 000 euros. Mais d’ici là, il pourrait bien n’y avoir plus de bonus…