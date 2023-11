Renault R5 électrique : on connaît la date d’annonce et quelques détails inédits

L'attente s'intensifie pour la Renault 5 électrique, en particulier après que Citroën a levé le voile sur sa propre C3 électrique. De son côté, le média L'Informé a diffusé des nouveautés inédites.

Renault va faire revivre la légendaire R5, mais elle ne revient pas avec le bruit caractéristique du moteur de vos souvenirs. Non, cette fois, elle se glisse dans l’air du temps en mode électrique. La nouvelle R5 électrique de Renault est prête à prendre la route à l’automne 2024. Tout un programme qui s’annonce : un look rétro-moderne, un cœur zéro émission et un prix qui vise à mettre tout le monde d’accord – environ 25 000 euros pour commencer.

Mais attendez, Renault n’est pas seul à vouloir commercialiser une citadine électrique accessible. On a la Citroën C3, la Volkswagen ID2.all et même Tesla qui prépare un coup avec sa future Model 2. Autant dire que la compétition est rude !

D’après le média L’Informé, Renault est en train de préparer le terrain pour le lancement de sa R5 électrique. Première information : comme on le savait, elle sera commercialisée pour l’automne 2024, cette citadine électrique sera mise en production dans l’usine historique de Douai, dans le Nord de la France, avec un prix de départ fixé à 25 000 euros. Cependant, selon L’Informé, le PDG de Renault, Luca de Meo, prévoit de présenter ce modèle lors du Salon automobile de Genève du 26 février au 3 mars 2023.

Une borne révolutionnaire

Renault prévoit l’introduction des bornes de recharge à domicile « Mobilize Powerbox », l’entreprise française ne se contente pas de vendre une voiture, mais souhaite proposer une expérience complète. On parle ici d’une borne offrant une puissance de 7 à 22 kW, en courant alternatif évidemment.

La borne Mobilize Powerbox est différente des bornes « classiques », grâce à sa capacité bidirectionnelle. Elle exploite le nouveau chargeur bidirectionnel développé par Renault, qui sera sur la R5 électrique, permettant non seulement de recharger le véhicule, mais aussi de redistribuer l’énergie stockée vers le réseau domestique ou même vers le réseau public, selon les besoins.

C’est ce qui permet à Renault d’annoncer que la R5 permettra de diminuer les factures d’électricité du ménage ! Selon L’Informé, cette borne sera vendue 600 euros. Ce qui est intéressant, étant donné qu’une borne classique est vendue environ 400 euros. Elle sera aussi assemblée en France, dans l’usine de Lacroix située à Beaupréau-en-Mauges.



Pour aller plus loin

Voiture électrique : quelles sont les bornes et prises de recharge idéales à domicile ?

Un assistant virtuel et un logiciel d’alerte

Renault avait déjà évoqué « Reno », un assistant virtuel propulsé par l’intelligence artificielle. L’informé a donné quelques détails supplémentaires, cet assistant sera intégré dans le tableau de bord de la R5, « Reno » promet d’accompagner les conducteurs en fournissant des conseils interactifs sur les fonctionnalités du véhicule au moment où ils en ont le plus besoin.

Renault prévoirait aussi de développer un logiciel d’alerte contre la somnolence au volant. Cette technologie, issue d’une collaboration avec deux start-ups, utilise des caméras internes pour surveiller les signes de fatigue chez le conducteur, permettant ainsi d’intervenir avant que le manque de vigilance ne devienne un danger.

Enfin, Software République, l’incubateur derrière Renault qui regroupe plusieurs partenaires spécialisés (Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thalès, ainsi que leur partenaire IoTecha Corp), est à l’œuvre sur des projets comme la reconnaissance biométrique des conducteurs et la cybersécurité des communications véhiculaires. L’ambition ne s’arrête pas aux modèles de Renault, puisque l’incubateur vise à proposer ces plateformes logicielles à d’autres constructeurs automobiles.