La Dacia Spring électrique aura bientôt une concurrente abordable chez Hyundai : la Casper Electric

Inspiré par le succès de la Dacia Spring, Hyundai serait également en train de travailler au lancement d'une citadine électrique très abordable. Il pourrait s'agir d'une version zéro-émission (à l'échappement) du Casper, déjà commercialisé avec une motorisation thermique en Corée du Sud.

Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur le marché et les ventes continuent également de progresser. Et a vrai dire, il n’y a rien de bien étonnant alors que la commercialisation de modèles thermiques sera de toutes façons bientôt interdite. Ce qui pousse les constructeurs à accélérer leur électrification afin d’être prêts.

Une nouvelle rivale

Du côté de chez Hyundai, une vaste offensive se prépare déjà, tandis que le constructeur commercialise déjà ses Kona Electric, Ioniq 5 et Ioniq 6. Mais la firme coréenne ne veut évidemment pas s’arrêter là puisqu’elle prévoit de lancer pas moins de cinq nouveaux modèles zéro-émission (à l’échappement) d’ici à 2032. Si l’on ne sait encore quasiment rien à leur sujet, on commence cependant à avoir de petites pistes.

Et pour cause, le succès de la Dacia Spring, qui fut en tête des ventes en France en octobre dernier, semble inspirer la firme asiatique. C’est ce que laissent entendre les journalistes du site de l’Argus, qui annoncent que la prochaine voiture électrique de Hyundai prendra la forme d’une petite citadine surélevée. Exactement comme la Roumaine lancée en 2021.

Il devrait s’agir d’une version électrique d’un modèle déjà existant, à savoir la Casper. Si vous n’en avez encore jamais entendu parler, c’est tout à fait normal puisque celle-ci n’est commercialisée qu’en Corée du Sud, depuis l’année 2021. Et à l’heure actuelle, il embarque seulement une motorisation thermique dans son pays natal, forte de 67 et 100 chevaux. Mais cela devrait donc changer pour son arrivée chez nous.

Le site The Korean Blog affirme en effet que le petit SUV ultra-compact pourrait reprendre la motorisation électrique de la Kia Ray EV. Pour mémoire, cette dernière embarque un bloc de 86 chevaux, associé à une batterie de 35 kWh. Ce qui lui permet d’afficher une autonomie de 205 kilomètres. A titre de comparaison, la Dacia Spring affiche une puissance de 65 chevaux et peut parcourir jusqu’à 230 kilomètres en une seule charge.

Quid du bonus ?

Reste à savoir si le Hyundai Casper électrique conservera le design de la version thermique vendue en Asie, avec sa bouille adorable qui devrait rencontrer un franc succès chez nous. Le petit SUV affiche des dimensions très compactes, avec 3,60 mètres de long pour 1,60 mètre de large et 1,58 mètre de haut. À bord, la présentation reste assez classique, avec un combiné numérique et un petit écran tactile.

Le petit SUV urbain ne devrait pas trop évoluer lors de son arrivée en Europe, afin d‘afficher le prix le plus abordable possible. Car le but est avant tout de rivaliser avec la Citroën ë-C3 ainsi que la Spring du haut de ses 20 800 euros, qui n’est désormais plus éligible au bonus écologique. Et Hyundai compte bien faire en sorte que ce soit le cas de son Casper électrique.

C’est notamment pour cela qu’il pourrait produire ce dernier en Europe, comme il le laisse entendre lors d’une interview avec l’Argus. Pour l’heure, le SUV est produit en Corée dans sa version thermique, tout comme le Kona, seul modèle de la gamme à conserver le bonus en 2024. La firme va-t-elle faire en sorte que son nouveau venu soit éligible au leasing social ? Rien n’est encore sûr, car son dirigeant Lionel French Keogh estime que « l’accélération sur l’électrique passera par l’offre plus que par les subventions« .

Il faudra encore patienter un peu avant d’en savoir plus sur ce Casper électrique, qui pourrait arriver en Europe dans le courant de l’année prochaine. Il devrait alors rivaliser avec la future Volkswagen ID.2all SUV, récemment officialisée par le constructeur avec un premier teaser.