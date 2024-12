Les futurs filtres d’Instagram sont trop beaux pour être vrais

Instagram vient de dévoiler une évolution de ses filtres avec l’intégration d’intelligence artificielle. De quoi étendre les horizons de création et brouiller encore plus les frontières du réel.

Les stories Instagram s’invitent aussi sur WhatsApp // Source : Brett Jordan / Unsplash

C’est sur Instagram qu’Adam Mosseri, responsable du réseau, a choisi de partager sa nouvelle découverte. Le réseau social prévoit de lancer, d’ici 2025 une nouvelle version de ses filtres dont les résultats sont plus que bluffants.

De nouveaux filtres IA

Pour réaliser ces nouveaux filtres, Instagram se base sur Movie Gen, l’intelligence artificielle du groupe Meta, auquel le réseau appartient. Cette IA est capable de générer des vidéos à partir de simples commandes textuelles. Pour l’instant, la fonctionnalité est encore en cours d’élaboration chez Instagram, et Mosseri n’a pas révélé en détail le fonctionnement de ces filtres, si ce n’est qu’ils permettront d’accéder à « tout ce à quoi vous pouvez penser ». Pour preuves, Mosseri a dévoilé quelques exemples, dont vous pouvez retrouver un extrait ci-dessous.

Exemple des nouveaux filtres IA pour Instagram // Source : Adam Mosseri pour Instagram

On peut y voir Mosseri changer de vêtements, de décors ou même d’apparence, tout en conservant une fluidité dans ses mouvements et sans ralentissements. Dans de courts extraits, il serait aisément possible de ne pas reconnaître l’application du filtre.

Ces nouveaux filtres ouvrent la porte à de nouvelles créations, mais soulèvent également de nombreuses interrogations. Comment identifier ces vidéos aux effets toujours plus réalistes ? Comment se prémunir de la création de fausses informations avec cette technologie ? Comment protéger la santé mentale des publics plus ou moins jeunes, face à l’apparition de modèles qui pourraient ne jamais exister dans la réalité ?

Prévu pour 2025, on imagine que d’ici là Instagram aura plus de réponses à apporter.