La guerre des smartphones en Europe : qui sont les vrais gagnants de 2024 ?

Après quatre années de baisse consécutive, le marché européen des smartphones retrouve enfin des couleurs avec une croissance de 5 % en 2024.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Bonne nouvelle pour le monde de la tech : selon les données de Canalys, après quatre ans de baisse, le marché européen des smartphones retrouve enfin le sourire ! En 2024, les ventes ont grimpé de 5 %.

Samsung confirme sa position de leader sur le marché européen avec une croissance impressionnante de 6 %, et donc 46,4 millions d’unités vendues. Cette performance s’explique notamment par le succès de sa gamme A, ainsi que par les excellentes ventes des Galaxy S24 qui a permis à la marque d’atteindre son plus haut volume de ventes sur le segment haut de gamme depuis 2019.

Apple, de son côté, maintient une croissance modeste, mais stable de 1 %, avec 34,9 millions d’iPhone vendus. La marque à la pomme a particulièrement brillé au dernier trimestre 2024, portée par le succès de l’iPhone 16 et une stratégie astucieuse de gestion des stocks des iPhone 13 et 14, avant leur retrait progressif du marché européen en raison de la directive USB-C de l’Union européenne.

Xiaomi conserve sa position solide avec 22,2 millions d’unités vendues, maintenant le même volume qu’en 2023. La marque chinoise continue de séduire grâce à ses différentes gammes (Redmi, Poco et Xiaomi) qui couvrent tous les segments du marché.

La vraie surprise vient de Motorola, filiale de Lenovo, qui réalise sa meilleure année en Europe avec une croissance spectaculaire de 26 %, et donc 8 millions d’unités vendues. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle a été réalisée malgré une interdiction temporaire en Allemagne pour des questions de brevets.

Oppo et OnePlus ne sont pas en reste, avec une croissance de 13 % et 4,1 millions d’unités vendues, marquant un retour en force après plusieurs années difficiles. Les marques se distinguent particulièrement en Espagne, Italie, Roumanie et Portugal. Le retour d’Oppo, et ses marques, est encore très timide en France et en Allemagne.

Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c’est ce qui se passe chez nous, en France. Alors, qui sont les champions des smartphones dans l’Hexagone ?

Et en France ?

En France, c’est Samsung qui garde la couronne avec 32 % du marché. Presque un smartphone sur trois vendu en France est un Samsung. La recette du succès ? Une gamme Galaxy A qui cartonne avec son excellent rapport qualité-prix.

Juste derrière, on trouve Apple qui s’accroche avec 28 % des parts de marché. La marque à la pomme continue de séduire les Français, notamment grâce à son iPhone 16.

La vraie surprise, c’est Xiaomi qui complète le podium français avec 19 % du marché. La marque chinoise a réussi à s’imposer grâce à ses différentes gammes : Redmi pour les petits budgets, Poco pour le rapport puissance-prix, et Xiaomi évidemment.

Et puis il y a Honor, qui décroche une belle quatrième place avec 7 % du marché français. C’est l’ancien petit protégé de Huawei qui fait désormais cavalier seul, et visiblement, ça lui réussit plutôt bien.

La cinquième place revient à Motorola avec 4 % du marché. Ne vous fiez pas à ce petit pourcentage : la marque a réalisé sa meilleure année en Europe avec une croissance impressionnante de 26%.

L’Allemagne présente un profil différent avec Apple en tête (36 %), talonné par Samsung (34 %). Le Royaume-Uni se démarque avec une domination écrasante d’Apple (52 %), tandis que l’Espagne voit Xiaomi leader avec 29 % de parts de marché.

Un dernier conseil ? Si vous comptez changer de smartphone cette année, prenez le temps de comparer. Le marché n’a jamais été aussi dynamique, et les constructeurs se battent à coups de remises pour attirer votre attention.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones en février 2025 ?