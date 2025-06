Galaxy Watch 8 Classic : la couleur blanche débarque, découvrez les premières images

Alors que les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic doivent être présentées le mois prochain, le site Sam Mobile a publié de nouveaux rendus du modèle avec lunette rotative. De quoi la découvrir dans un autre coloris.

Rendu 3D de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : OnLeaks et SammyGuru

C’est dans quelques semaines que Samsung devrait présenter officiellement sa nouvelle gamme de montres connectées, avec deux modèles attendus au programme, la Samsung Galaxy Watch 8 et la Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

Si les deux montres devraient arborer un nouveau design des précédentes montres Samsung — avec écran rond, mais boîtier carré aux angles arrondis — la Galaxy Watch 8 devrait cependant se positionner un peu plus haut en gamme. En effet, comme la Galaxy Watch Ultra de l’an dernier, la montre devrait profiter d’un troisième bouton sur la tranche, en plus de sa lunette rotative pour naviguer dans l’interface.

Jusqu’à présent, on a déjà eu droit à quelques images de la Galaxy Watch 8 Classic, que ce soit des rendus 3D publiés par le leaker OnLeaks, un prototype mis en vente sur eBay ou des visuels partagés par Evan Blass ou par Android Headlines.

Une version blanche et une version noire… avec une teinte argentée

Désormais, c’est au tour du site Sam Mobile de partager de nouvelles images de la montre à lunette rotative de Samsung. Dans un article publié ce lundi, le site spécialisé dans l’actualité de Samsung a en effet partagé des visuels de la future montre. Seulement, contrairement aux images précédentes, celles-ci permettent de la découvrir non seulement en coloris argenté et noir, mais aussi en version argentée et blanche.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Sam Mobile

Concrètement, le modèle noir devrait avoir une teinte sombre non seulement au niveau du bracelet amovible, mais également de la lunette et de l’excroissance sur la droite du boîtier, pour encercler les différents boutons. Pour la version blanche, Samsung aurait fait tout simplement le choix de remplacer cette teinte noire par un coloris… blanc.

On en saura davantage sur la Samsung Galaxy Watch 8 Classic à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked prévue le mois prochain. D’ici là, vous pouvez retrouver notre dossier complet pour tout savoir sur les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic.