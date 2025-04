On sait enfin à quoi ressemble l’intérieur de cette voiture électrique chinoise à 19 000 €

Officiellement dévoilée fin 2024, la nouvelle Firefly franchit une nouvelle étape. La voiture électrique chinoise abordable nous montre enfin son intérieur, qui fait la part belle à la simplicité.

Si Nio n’est pas encore commercialisé en France, la firme chinoise fondée en 2014 est déjà bien implantée dans son pays natal. Et ce même si elle n’est pas encore rentable, contrairement à ses rivaux BYD ou encore Li Auto. Déjà présente dans certains pays d’Europe, la marque veut désormais investir massivement le marché de la voiture électrique abordable.

Un intérieur simple et efficace

Et pour cela, le constructeur mise sur sa nouvelle marque, baptisée Firefly. Cette dernière a vu le jour à la fin de l’année 2024, avec la révélation de sa petite voiture électrique éponyme. Mais jusqu’à présent, seul son style extérieur avait été montré par la marque. Cela vient de changer, car cette dernière a publié une série de photos de son poste de conduite, via son compte officiel Weibo. L’occasion de découvrir un intérieur particulièrement simple et épuré.

Le site AutoHome nous donne de plus amples détails sur cet habitacle, conçu pour être le plus économique possible. Car pour mémoire, la nouvelle Firefly affiche un tarif situé sous la barre des 20 000 euros en Chine. Ainsi, la citadine électrique s’offre un écran tactile, dont la taille n’a pas encore été dévoilée, mais elle devrait osciller entre 14 et 16 pouces. Il faudra aussi patienter avant de savoir s’il sera compatible avec Apple CarPlay et Android Auto lorsqu’elle fera son chemin jusqu’en Europe.

Cet écran central est associé à un petit combiné d’instrumentation numérique, dont la diagonale reste également mystérieuse. Celui-ci semble très lisible, mais on ne sait pas non plus s’il sera complété par un affichage tête-haute. Le conducteur profite quant à lui d’un volant qui s’inspire de ce que propose Tesla. Il se dote de seulement deux boutons, qui serviront sans doute à effectuer diverses actions, dont les réglages des rétroviseurs, entre autres.

Plusieurs ambiances lumineuses seront également disponibles à bord, tandis que quatre couleurs de sellerie seront proposées aux clients. Ces derniers pourront aussi choisir parmi deux types de matériaux pour les sièges. Le confort sera de mise, puisque la Firefly pourra transporter jusqu’à cinq personnes à son bord. L’empattement est quant à lui annoncé à 2,62 mètres, ce qui est plutôt raisonnable. Si le volume de coffre n’a pas été confirmé, on sait que la voiture a le droit à un frunk de 92 litres à l’avant.

Une autonomie correcte

Outre les photos de l’intérieur, le site AutoHome nous livre également de nouvelles informations au sujet de la citadine électrique rivale de la Renault 5 E-Tech. Celle-ci a le droit à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) affichant une capacité de 42,1 kWh. De quoi offrir une autonomie de 420 kilomètres selon le cycle chinois CTLC. Ce qui donne environ 360 kilomètres une fois convertis aux normes européennes WLTP. À titre de comparaison, sa concurrence tricolore peut atteindre 312 kilomètres avec son pack de 40 kWh. Le temps de charge n’a quant à lui pas encore été dévoilé.

Cependant, on sait que la nouvelle arrivante sera compatible avec l’échange de batterie, dans des stations dédiées. Celles-ci seront alors totalement indépendantes de celles déjà installées pour les voitures électriques de Nio, maison-mère de Firefly. Chassant sur les terres de la Hyundai Inster, la nouvelle Firefly se décline en une seule version. Elle revendique 142 chevaux, tandis que la vitesse maximale est annoncée à 150 km/h. Le 0 à 100 km/h n’a pas encore été confirmé par la marque chinoise.

Reste désormais à savoir quand cette nouvelle Firefly arrivera en France, alors que sa commercialisation démarrera en Chine en avril. Les premières informations tablent sur un lancement courant 2025. La citadine sera affichée à partir de 148 800 yuans, soit environ 18 824 euros. Un prix qui sera cependant fortement revu à la hausse en Europe, en raison des droits de douane. La voiture sera aussi privée de bonus écologique à cause de sa fabrication dans l’Empire du Milieu.