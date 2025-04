Seulement 4 marques de voitures électriques sont rentables dans le monde, et 3 sont chinoises

Alors que plusieurs centaines de constructeurs de voitures électriques sont sur le marché, la plupart ne sont pas encore rentables. À vrai dire, ils ne sont que quatre à gagner de l’argent dans la monde, dont trois marques chinoises.

Crédit : BYD

Aujourd’hui, et depuis plusieurs années déjà, de nombreux constructeurs se lancent sur le marché de la voiture électrique. Logique, car ce segment se développe de plus en plus, sous l’impulsion des pouvoirs publics. On se rappelle en effet que l’Union européenne va interdire la vente d’autos essence et diesel neuves sur son territoire à partir de 2035. Une aubaine pour certains.

Seulement quatre bons élèves

Et parmi eux, une bonne partie nous vient directement de Chine. Et pour cause, l’Empire du Milieu compte pas moins de 120 marques, dont la majorité est dédiée aux autos zéro-émission (à l’échappement). Mais tous ces constructeurs, parfois un peu sortis de nulle part, gagnent-t-ils réellement de l’argent ? Et bien la réponse est non. En fait, c’est même une exception, car la plupart ne sont même pas encore rentables. Nous l’avions déjà expliqué dans un précédent article, mais une nouvelle étude le confirme encore une fois.

Cette dernière a été menée par Rho Motion, et porte sur le taux de rentabilité des constructeurs de voitures électriques à l’échelle mondiale. Pour cela, l’entreprise spécialisée en conseil a examiné le ratio résultat d’exploitation (résultat d’exploitation/chiffre d’affaires). Quels sont les bons élèves ? Et bien il n’y en a que quatre, dont trois venues de Chine. Mais la plus rentable en 2024 fut Tesla, avec une marge d’exploitation de 7,2 %. Un chiffre très correct, mais en nette baisse au fil des années.

Et malheureusement, cela devrait encore se poursuivre en 2025, puisque le constructeur voit ses ventes stagner. Rien qu’en 2024, il a vendu moins de voitures qu’en 2023, ce qui a mis un coup à ses bénéfices. Néanmoins, la firme d’Elon Musk a récemment annoncé ne plus vouloir faire chuter les prix de ses autos électriques. Cela afin de préserver ses profits ? Sans aucun doute. Sur la 2ème marche du podium des constructeurs rentables, nous retrouvons sans surprise BYD.

La firme est d’ailleurs au coude à coude avec Tesla sur les chiffres de ventes en 2024. Et elle pourrait même dépasser la marque américaine sous peu, afin de devenir le numéro 1 mondial de l’électrique. En tout cas, ses finances se portent plutôt bien. Le constructeur basé à Shenzhen affiche une marge opérationnelle de 6,4 %. Et elle continue à augmenter d’année en année, contrairement à la firme d’Elon Musk. Nul doute que cette tendance devrait encore se poursuivre, d’autant plus que BYD continue d’étoffer sa gamme en Chine et en Europe.

Attention toutefois : BYD ne vend pas uniquement des voitures électriques, mais aussi des voitures hybrides rechargeables. Environ moitié / moitié.

Pas tous dans le même bateau

Mais alors, qui sont les deux autres marques à gagner de l’argent à l’heure actuelle ? Et bien comme nous l’avons expliqué un peu plus haut, elles sont également chinoises. Il s’agit notamment de Li Auto, dont la marge était légèrement supérieure à celle de BYD en 2023. Cependant, et contrairement à son rival, ses profits ont assez fortement chuté en 2024. Pour mémoire, cette marque fondée en 2015 n’est pas encore présente en France pour le moment, mais cela pourrait bientôt être le cas. On peut citer la Li Auto Mega, première voiture électrique à se recharger en 10 minutes.

Elle est enfin suivie par Seres, qui est en fait un groupe comprenant plusieurs marques. Citons notamment la firme éponyme, mais également Landian ainsi qu’Aito avec Huawei. Cette dernière avait fait le déplacement en France à l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris au mois d’octobre 2024. En revanche, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne, et certaines marques sont au contraire dans le rouge. On peut notamment citer Zeekr, Leapmotor ou encore Xpeng et Nio, déjà vendues en Europe, et pour certaines en France.

Et ce n’est pas mieux pour les constructeurs en dehors de la Chine. Par exemple, la marge d’exploitation de Lucid a atteint -374 % en 2024. Il y a cependant du mieux par rapport aux -500 % en 2023. Et cela grâce à l’aide du Fonds d’investissement public saoudien. C’est d’ailleurs aussi grâce à des apports externes que survit notamment Rivian, qui bénéficie du soutien de Volkswagen. De leur côté, Polestar et la marque vietnamienne Vinfast sont également dans une situation très délicate à l’heure actuelle.

Précisons que les constructeurs historiques, comme Peugeot, Renault ou même les constructeurs allemands, ne sont pas intégrés à l’étude, car ils ne produisent pas uniquement des voitures électriques. Et il est souvent difficile d’avoir les chiffres précis de leur rentabilité sur l’électrique. Même si Ford admet, par exemple perdre encore beaucoup d’argent par voiture électrique vendue.