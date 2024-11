DJI Air 3 : cet excellent drone, accompagné de tous ses accessoires, passe sous les 1 000 € pendant le mois du Black Friday

LancĂ© l’an dernier, le DJI Air 3 est un drone qui n’est pas avare en atouts : tĂ©lĂ©objectif de 70 mm, qualitĂ© d’image admirable, dĂ©tection des obstacles omnidirectionnelle hyper rassurante… Un appareil qui pourrait presque faire de l’ombre au Mavic 3 Pro. Ă€ l’occasion du Black Friday, le DJI Air 3 profite d’une belle rĂ©duction Ă la Fnac et chez Darty : il y est proposĂ© Ă 999 euros au lieu de 1 209 euros, avec ses accessoires.

Remplaçant du très apprĂ©ciĂ© DJI Air 2S, le DJI Air 3 est un rĂ©cent drone qui a profitĂ© de quelques amĂ©liorations, dont l’ajout d’un second objectif, un privilège jusqu’ici rĂ©servĂ© Ă la gamme premium Mavic. Et ce n’est pas lĂ son seul point fort, loin de lĂ : ce drone a rĂ©coltĂ© la note de 9/10 au terme de notre test, grâce notamment Ă son excellente qualitĂ© d’image, sa bonne dĂ©tection des obstacles ou encore son autonomie en nette hausse. Ce programme vous tente ? Sachez que vous pourrez en profiter après avoir dĂ©boursĂ© moins de 1 000 euros grâce Ă une promotion mise en place Ă l’approche du Black Friday.

Les points forts du DJI Air 3

Deux objectifs, dont un téléobjectif équivalent 70 mm

Une bonne détection des obstacles omnidirectionnelle

Un meilleur temps de vol

Au lieu de 1 209 euros, le DJI Air 3 accompagnĂ© de ses accessoires (tĂ©lĂ©commande RC-N2, station de recharge de batteries, trois batteries, câbles, protection de nacelle, hĂ©lices de rechange et sac en bandoulière) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 999 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Si vous préférez utiliser le DJI Air 3 avec une télécommande RC2, sachez que le pack avec le drone et ses accessoires est proposé à 1 099 euros au lieu de 1 389 euros à la Fnac et chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le DJI Air 3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un drone avec deux très bons objectifs

Contrairement aux modèles Mini de DJI, le DJI Air 3 n’est pas un modèle particulièrement lĂ©ger ; il est d’ailleurs plus imposant que son prĂ©dĂ©cesseur, le DJI Air 2S. Il pèse donc 720 g, un poids qui rend nĂ©cessaire l’obtention du certificat d’aptitude de l’aviation civile. Il n’est certes pas un poids plume, mais avec ses dimensions de 32 x 25 x 10 cm (pliĂ©), il reste heureusement facilement transportable. Le drone profite Ă©galement d’une belle qualitĂ© de fabrication, avec une nacelle protĂ©gĂ©e avec un cache en plastique et un corps flanquĂ© de plusieurs capteurs et objectifs pour la dĂ©tection des obstacles ainsi que d’un système d’éclairage intĂ©rieur, pratique la nuit. Et si DJI ne mentionne aucune certification IP, le DJI Air 3 a su rĂ©sister vaillamment Ă quelques averses lors de notre test.

Le drone embarque par ailleurs deux objectifs : un grand-angle Ă©quivalent 24 mm ainsi qu’un tĂ©lĂ©objectif Ă©quivalent 70 mm, que l’on retrouve aussi sur le Mavic 3 Pro. Et cet ajout est vraiment apprĂ©ciable, tant il nous permet de filmer plus près un sujet et d’Ă©viter au drone de parcourir plusieurs centaines de mètres supplĂ©mentaires, la transmission radio n’Ă©tant pas toujours optimale dans certaines conditions. Cette focale est aussi bien utile quand le drone s’approche d’une zone au-dessus de laquelle on ne peut pas filmer. Sachez que le DJI Air 3 est le premier Air Ă recevoir un tel second objectif. Notez aussi que le mĂŞme capteur CMOS au format 1/1,3″, au ratio 4/3 et Ă la dĂ©finition de 48 MP est associĂ© aux deux objectifs ; et laissez-nous vous dire que sa plage dynamique est assez Ă©patante. Les amateurs de photo seront sans aucun doute ravis.

Des vols sans accroc

Le DJI Air 3 s’accompagne par ailleurs d’une tĂ©lĂ©commande RC-N2, qui nĂ©cessite l’utilisation d’un smartphone en parallèle pour fonctionner, contrairement Ă la radiocommande RC2, plus haut de gamme et Ă©quipĂ©e d’un Ă©cran. Elle permet tout de mĂŞme de faire voler efficacement le drone. Passons au pilotage : le DJI Air 3 est tout d’abord le premier de la marque Ă bĂ©nĂ©ficier de la nouvelle technologie de transmission DJI O4 tri-bande et voit sa distance de contrĂ´le maximale passer de 12 Ă 20 km ; gardez en tĂŞte que ces distances sont thĂ©oriques, vu que la lĂ©gislation française impose une limite de 8 km, et que l’autonomie n’est pas suffisante pour un vol de 40 km (20 km aller et retour).

En action, sa rĂ©sistance au vent est très bonne et sa dĂ©tection d’obstacles omnidirectionnelle permet de sĂ©curiser chaque vol. L’utilisateur peut aussi compter sur plusieurs fonctions d’assistance en vol, pour trouver le bon cadrage, par exemple. Il peut d’ailleurs filmer en 1080p ou en 4K, avec des cadences de 24, 25, 30, 48, 50 ou 60 images par seconde, et mĂŞme filmer en mode vertical, pratique pour Instagram et TikTok. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le DJI Air 3 fait bien mieux que l’Air 2S avec 46 minutes de vol au lieu de 31. Mais tout dĂ©pendra bien sĂ»r de plusieurs facteurs (vent, obstacles, vitesse…).

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du DJI Air 3.

Ă€ lire aussi :

Quels sont les meilleurs drones en 2024 ?

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et dĂ©jĂ commencĂ© pour la majoritĂ© des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.