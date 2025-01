Pour 200 €, ce gadget vous permet de profiter d’une des meilleures fonctionnalités de l’iPhone

HMD a profité du CES pour dévoiler un gadget plutôt bien pensé qui permet de passer des appels satellites depuis n’importe quel téléphone.

Crédit : HMD

Si vous êtes jaloux des capacités satellitaires de vos proches dotés d’un iPhone, pas de panique, vous pouvez, vous aussi, rester en contact avec le monde extérieur où que vous soyez. C’est la promesse faite par HMD avec son fort bien nommé accessoire « OffGrid ».

Comme l’explique Android Authority, ce petit galet de 60 g et de 10 cm de haut est peu ou prou une antenne relai pour votre smartphone. En s’y connectant, il devient possible d’envoyer des messages d’urgence et les coordonnées GPS de votre position via les réseaux satellitaires (Viasat), même si votre téléphone ne prend pas nativement en charge cette fonctionnalité.

Un galet compatible iOS et Android

Compatible avec les mobiles Android et iOS, l’accessoire est également certifié IP68, promet 3 jours d’autonomie, est doté d’un port USB-C pour la recharge et se couple à un smartphone grâce au Bluetooth 5.1. Le petit gadget est capable de traquer votre position à intervalles réguliers pour rassurer vos proches sur le bon déroulé de votre randonnée en itinérance ou carrément d’appeler les secours d’un clic.

Crédit : HMD

Car oui, le HMD OffGrid est clairement pensé pour les baroudeurs et baroudeuses. Le constructeur ne laisse que peu de doutes en présentant l’appareil comme un « téléphone satellite pour les grandes aventures ». Petite subtilité néanmoins, l’appareil ne se suffit pas à lui-même. Pour profiter de toutes ces superbes fonctionnalités, il faut souscrire un abonnement supplémentaire. Sans quoi le OffGrid ne servira à rien d’autre qu’à caler une porte.

Un abonnement à ajouter en plus

HMD propose deux forfaits, l’un à 79,99 $ par an (pas encore de prix en euros) qui vous permet d’envoyer jusqu’à 350 messages et relevés de position, ou l’abonnement « Illimité » qui vous permet d’envoyer autant de messages et de relevés GPS que vous le souhaitez pour 139,99 $ par an. Ajoutez à ça des frais d’activation de 10 ou 20 $ selon la formule choisie et vous avez votre solution de communication satellite maison.

Abonnement pris en compte, le prix total du HMD OffGrid se trouve donc dans une fourchette de 300 à 350 € lors de la première année. De quoi représenter un petit budget en plus du smartphone qui vous accompagnera dans vos aventures. Mais, si vous avez absolument besoin de la connexion satellitaire et que vous ne voulez pas acheter de téléphone haut de gamme, c’est une solution à envisager.