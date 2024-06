L’iPhone bénéficie désormais d’une véritable communication satellite bidirectionnelle : mais ça sert à quoi ?

Avec iOS 18, la communication par satellite bidirectionnelle débarque sur l'iPhone. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? On vous explique.

Les iPhone 14 et 15 sont arrivés avec une fonctionnalité qui peut sauver des vies : la communication par satellite.

Concrètement, la communication par satellite sur l’iPhone permet de contacter les secours dans des zones sans réseau. Il est également possible de partager sa position dans l’application Localiser (Find My), à ses proches par exemple. Cela peut être très utile pour les personnes qui pratiquent des activités en pleine nature, comme la randonnée ou le VTT, et qui peuvent se retrouver dans des zones sans réseau.

Mais alors, comment ça marche ? Tout d’abord, il est important de noter que la communication par satellite n’est pas automatique. Il faut activer manuellement la fonctionnalité dans les réglages de l’iPhone. Ensuite, lorsque l’utilisateur se retrouve dans une zone sans réseau, il peut utiliser l’application d’urgence pour contacter les secours. L’iPhone va alors se connecter automatiquement au satellite le plus proche pour envoyer le message d’urgence.

Avec iOS 18, la communication par satellite bidirectionnelle débarque sur l’iPhone. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais envoyer et recevoir des messages texte (iMessag et SMS) par satellite.

L’interface utilisateur de l’application de messagerie affiche directement une assistance permettant aux utilisateurs d’aligner correctement le smartphone avec le satellite le plus proche. Des messages peuvent être envoyés et reçus ; en plus du texte, des émojis et des réactions aux messages peuvent également être envoyés. Cependant, il est important de noter que les appels téléphoniques ou l’envoi de photos et de vidéos par satellite ne sont pas possibles.

Selon Apple, la communication via iMessage est chiffrée de bout en bout même lorsque les messages sont transmis sur le réseau satellite, la sécurité n’est donc pas compromise. Ce qui est intéressant, c’est qu’Apple prend également en charge les SMS par satellite pour garantir que les messages peuvent également être envoyés aux utilisateurs d’Android. Cependant, les applications de messagerie telles que WhatsApp et Telegram ne peuvent pas utiliser la fonction satellite d’Apple. Au début du moins, la communication bidirectionnelle par satellite n’est disponible qu’aux États-Unis, comme c’était initialement le cas pour les appels d’urgence par satellite.

D’ailleurs, cette fonction est déjà disponible sur les smartphones Huawei. Apple n’est donc pas le premier à le proposer.