Huawei a été pratiquement retiré du marché français des smartphones après avoir été sanctionné par les États-Unis. Mais dans son pays domestique, la Chine, il se heurte fréquemment à Apple pour la première place. Voici sa nouvelle gamme, non pas les P70, mais les Pura 70.

Huawei a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, les Huawei Pura 70, qui comprend quatre modèles : le Pura 70, le Pura 70 Pro, le Pura 70 Pro+ et le Pura 70 Ultra. Malheureusement, en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, il est peu probable que ces smartphones soient disponibles en France. Et s’ils le sont, cela sera sans les services Google. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas jeter un coup d’œil à ce que ces appareils ont à offrir.

Des smartphones haut de gamme avec des caractéristiques impressionnantes

Les Huawei Pura 70 sont des smartphones haut de gamme qui offrent des caractéristiques impressionnantes. Tout d’abord, ils sont équipés d’écrans AMOLED LTPO, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale allant jusqu’à 2 500 nits. Les écrans sont également protégés par un verre Kunlun de deuxième génération, qui est très résistant aux rayures et aux chocs.

En ce qui concerne les caméras, les Huawei Pura 70 sont équipés d’un appareil photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture variable de f/1,4 à f/4,0 et OIS, d’un appareil photo ultra grand angle de 13 MP f/2,2, d’un téléobjectif périscope de 12 MP f/3,4 avec zoom cinq fois et OIS, et d’une caméra selfie 13 MP f/2.4. Les caméras arrière et la caméra avant peuvent enregistrer des vidéos 4K.

Les Huawei Pura 70 sont également équipés de batteries bien denses, allant de 4 900 mAh à 5 050 mAh, qui peuvent être chargées rapidement via USB-C ou sans fil. Les smartphones sont également certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils sont étanches à l’eau et à la poussière. Enfin, ils sont équipés d’un port USB-C atteignant une vitesse de 5 Gbit/s.

Une gamme très complète

La gamme Huawei Pura 70 comprend quatre modèles différents, chacun avec ses propres caractéristiques et fonctionnalités. Le Pura 70 est le modèle de base, avec un écran de 6,6 pouces et une définition de 2 760 x 1 256 pixels. Le Pura 70 Pro est légèrement plus grand, avec un écran de 6,8 pouces et une définition légèrement plus élevée. Le Pura 70 Pro+ et le Pura 70 Ultra sont les modèles les plus avancés, avec des fonctionnalités supplémentaires telles qu’une connexion satellite et un verre Kunlun amélioré.

Enfin, il y a le Pura 70 Ultra, le modèle haut de gamme de la série Huawei Pura 70. Ce smartphone possède les mêmes caractéristiques que le Pura 70 Pro+, telles que le SoC maison HiSilicon Kirin 9010, l’écran AMOLED LTPO 120 Hz de 6,8 pouces, la caméra selfie 13 MP f/2.4 et la charge rapide de 100 watts via USB-C ou 80 watts sans fil. Cependant, la batterie est légèrement plus grande à 5 200 mAh.

Le design du Pura 70 Ultra ne diffère que par la texture du cuir à l’arrière et le plus grand module de caméra. C’est précisément là que le modèle haut de gamme se distingue des versions moins chères, car le Huawei Pura 70 Ultra possède un impressionnant appareil photo principal de 50 mégapixels avec optique télescopique, c’est-à-dire que l’objectif sort du boîtier quelques millimètres après sa mise en marche. Cet appareil photo dispose d’un capteur au format 1 pouce et d’un objectif à ouverture variable de f/1,6 à f/4,0, ce qui rend l’objectif extrêmement lumineux compte tenu de la taille du capteur.

En plus de l’appareil photo principal, le Pura 70 Ultra possède également un appareil photo ultra-grand angle de 40 MP f/2.2 de résolution beaucoup plus élevée et un téléobjectif de 50 MP f/2.1 avec zoom 3,5x, OIS et fonction macro.

Tous les Pura 70 tournent sous HarmonyOS 4.2, OS maison qui sera déployé sur plusieurs modèles dont les Mate 60, Mate 50 et P60.

En ce qui concerne les prix, les Huawei Pura 70 sont proposés à partir de 5 499 yuans (environ 700 euros) pour le modèle de base, et jusqu’à 10 999 yuans (environ 1 450 euros) pour le modèle le plus avancé. Bien que ces prix puissent sembler élevés, ils sont comparables à ceux des autres smartphones haut de gamme disponibles sur le marché chez Apple, Samsung ou encore Oppo.

Une perspective critique sur la situation de Huawei

Bien que les Huawei Pura 70 soient des smartphones impressionnants, il est important de prendre en compte la situation actuelle de Huawei. En raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, Huawei a été soumis à un embargo qui a considérablement freiné ses activités. Bien que la marque ait réussi à trouver des parades efficaces sur son marché domestique, il est peu probable que les Huawei Pura 70 soient disponibles en France.

Cette situation soulève des préoccupations. Les consommateurs devraient-ils être privés de l’accès à des produits technologiques de qualité simplement en raison de conflits politiques ? Sans oublier que l’embargo contre Huawei a des répercussions sur l’ensemble de l’industrie technologique, en limitant la concurrence en Europe et en ralentissant l’innovation dans le monde. Pendant ce temps-là, Apple a pris la première place du marché du smartphone dans le monde.