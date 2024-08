Pixel 9 : c’est grâce à Garmin que Google peut proposer cette nouvelle fonctionnalité

Au lancement de ses nouveaux Pixel 9, Google a dévoilé une nouvelle fonctionnalité de message d’urgence par satellite. Une fonctionnalité mise en œuvre grâce à un partenariat avec Garmin et Skylo.

Le Google Pixel 9 Pro XL // Source : Google

Cette semaine, Google a présenté sa nouvelle gamme de smartphones, avec pas moins de quatre nouveaux modèles : le Google Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold.

Parmi les nouveautés intégrées à ces nouveaux appareils, on peut notamment citer une nouvelle fonction de message d’urgence, même en l’absence de réseau mobile. Concrètement, il sera possible de l’envoyer un message par satellite si vous vous trouvez en situation de détresse dans une zone sans aucune couverture mobile.

Les messages SOS par satellite sur les Pixel 9 // Source : Google

Comme c’est souvent le cas pour les fonctionnalités similaires (Apple s’est associé avec Globalstar), Google s’est en fait associé ici à deux acteurs déjà expérimentés dans les communications satellite : Skylo et Garmin. Le premier est spécialisé dans les communications d’un smartphone vers un satellite, tandis que le second, outre ses montres de sport, propose déjà son propre service Garmin Response, à destination des professionnels des secours.

Une fonctionnalité qui pourrait arriver chez d’autres constructeurs

Comme le rapporte Garmin dans un article de blog, l’idée de ce partenariat est d’étendre sa couverture au-delà de ses seuls appareils, vers l’écosystème Android. La fonction pourrait donc arriver, à l’avenir, sur les smartphones d’autres constructeurs, toujours en partenariat avec Garmin. La firme américaine précise par ailleurs que les équipes de Garmin Response gèrent 17 000 SOS par an, dans plus de 150 pays dans le monde et en mer.

Il convient toutefois de noter que la fonctionnalité de messages d’urgence par satellite sur les Pixel 9 n’est proposée pour l’heure qu’aux États-Unis. Aucune disponibilité en France n’a encore été annoncée.