Va-t-on assister à une nouvelle course à la finesse sur les smartphones ?

En 2025, Apple pourrait lancer un iPhone « Slim » à la place de l'iPhone « Plus ». Un changement de design important qui pourrait donner la tendance des prochaines années.

Tous les deux à trois ans à peu près, Apple a pris l’habitude de réaliser des changements de design plus marqués qu’à l’accoutumée. Après la révolution de l’iPhone X, nous avons vu arriver les tranches plates sur l’iPhone 12, puis la bulle « Dynamic Island » pour remplacer l’encoche sur l’iPhone 14 Pro. Cette année ne devrait pas révolutionner le genre, avec un iPhone 16 très proche de ses prédécesseurs, à l’exception d’un bouton supplémentaire, reportant à 2025 la prochaine évolution.

Un iPhone 17 Slim

C’est une petite musique qui commence à s’emballer ces dernières semaines. Corroborant de précédents bruits de couloirs propagés notamment par l’analyste réputé Ross Young, 9to5Mac affirme que le cru 2025 devrait voir disparaître l’iPhone 17 Plus au profit d’un nouveau modèle : l’iPhone 17 Slim. Pour affirmer cela, le site spécialisé cite le rapport de l’analyste Jeff Pu, qui n’est toutefois pas rendu public.

Cet iPhone 17 Slim aurait une taille d’écran intermédiaire de 6,6 pouces (ou 6,55), entre les 6,1 pouces de l’iPhone 17, et les 6,9 pouces de l’iPhone 17 Pro Max. Par ailleurs, l’analyste évoque, pour la quasi totalité de la gamme, un nouveau design « plus complexe » en aluminium, sans détailler plus précisément la nature de ces changements. L’iPhone 17 Pro Max pour sa part resterait en titane et arborerait une Dynamic Island plus petite. Cela serait rendu possible par une technologie « metalens » permettant de réduire la taille des capteurs nécessaires à Face ID.

À plus d’un an de la sortie de ces téléphones, il ne fait aucun doute que les plans peuvent encore changer d’ici là. Le lancement d’un nouvel iPad particulièrement fin laisse cependant penser qu’Apple serait de nouveau tenté par la course à la finesse sur ses produits.

Un téléphone plus fin signifie néanmoins inéluctablement moins de place pour les composants, et notamment la batterie. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait toutefois prévu d’augmenter la densité des batteries de l’iPhone 16 Pro Max, puis de porter cette évolution sur sa gamme 2025.

Vers une nouvelle tendance du marché ?

Bien que cela soit encore au stade de la rumeur à l’heure actuelle, l’information est particulièrement notable. En bon créateur de tendances, Apple donne le « la » de toute l’industrie. Si la marque à la pomme lance un smartphone loué pour sa finesse, il ne fait aucun doute que d’autres constructeurs suivront et tenteront de battre ce record… avec plus ou moins de succès.