One UI 7 arrive sur ce smartphone Galaxy vieux de 8 ans grâce à une astuce

Alors que Samsung tarde à déployer One UI 7 sur ses modèles les plus récents, une communauté de développeurs passionnés a trouvé un moyen détourné de faire revivre le Galaxy S8 (2017) avec cette dernière mise à jour.

Une vidéo publiée sur Reddit montre le Galaxy S8, vieux de maintenant 8 ans, exécutant Android 15 et ses fonctionnalités phares comme la Now Bar ou Circle to Search, malgré les risques techniques. Ce port non officiel de One UI 7 sur le Galaxy S8 inclut des éléments visuels modernes, tels que les icônes redessinées et les animations de charge.

Cependant, l’expérience reste instable : la caméra, le flash, la reconnaissance faciale et le Wi-Fi ne fonctionnent pas correctement. Les développeurs mettent d’ailleurs en garde contre les redémarrages aléatoires et les problèmes de compatibilité avec certaines applications.

One UI 7 n’est pas officiellement disponible sur le Galaxy S8

Officiellement, One UI 7 est réservé aux Galaxy S25 et est toujours disponible en bêta sur les S24. La politique de Samsung limite les mises à jour aux appareils sortis après 2021 (comme les Galaxy S21), laissant les modèles plus anciens hors du radar. Cette situation pousse alors les amateurs à recourir à des solutions non officielles, malgré les dangers de brickage ou de perte de données.

Samsung promet jusqu’à sept ans de mises à jour majeures pour ses flagships récents, mais les modèles comme le Galaxy S8 ne bénéficient plus d’aucun support officiel depuis des années maintenant. Pour les curieux, installer cette ROM nécessite des compétences techniques avancées et implique de réinitialiser le téléphone.

Les risques de dysfonctionnement sont élevés, rendant cette solution inadaptée pour un usage quotidien. Cependant, ce projet pourrait bien redonner une seconde vie aux appareils oubliés par les fabricants. En attendant un éventuel assouplissement de la politique de Samsung, on ne peut que saluer ce type d’initiative. Mais il ne faut pas oublier que ces manipulations sont assez risquées, et pourraient bien endommager vos appareils.