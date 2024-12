Samsung limitera les versions bêta de One UI 7 aux Galaxy S24

Des fuites nous en apprennent davantage sur la suite de la phase de test publique de One UI 7. Si nous avons désormais une idée du nombre de versions bêta que le fabricant sud-coréen souhaite publier, nous savons aussi qu’il risque de limiter le nombre d’appareils concernés, et ce, pour de bonnes raisons.

Samsung Galaxy S24 Plus, pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans un peu plus d’un mois, les Galaxy S24 souffleront leur première bougie, annonçant donc l’arrivée de leurs successeurs, les Galaxy S25. Le lancement du prochain fleuron de Samsung devrait dans le même temps inaugurer la présentation de leur système d’exploitation (ou plutôt leur mouture d’Android), One UI 7. Ses deux premières versions bêta publiques ont déjà été publiées en cette fin d’année 2024, et les prochaines ne devraient pas tarder à suivre.

Sauf que tout le monde n’y aura évidemment pas droit. Sur X, @FamilyTaes déclare que seuls les Galaxy S24 seront compatibles avec la troisième bêta de One UI 7, au même titre que toutes celles qui suivront jusqu’au lancement de la version stable. Exit donc les Galaxy S23 et antérieurs, et bien entendu le Z Fold 6 et le Z Flip 6.

S24 series OneUI 7 beta 3 will release between 30th~6th (Can be +- 2 days).



After beta 3 there'd be 2~3 more beta builds at max.



S23/22/21/A series won't have any beta program.



Stable rollout schedule will be announced at unpacked, 22nd Jan (most probably Feb 1st~2nd week). — NMPS (@FamilyTaes) December 24, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Rien d’étonnant à cela, puisque limiter la quantité d’appareils concernés devrait faciliter le travail des testeurs et des développeurs. Qui plus est, Samsung souhaitant intégrer davantage d’IA dans son système d’exploitation, il pourrait donc être moins intéressant de mener des essais sur des appareils antérieurs aux Galaxy S24.

Selon notre informateur généralement bien placé, One UI 7 bêta 3 devrait être publié entre le 28 décembre 2024 et le 8 janvier 2025.

Le déploiement de One UI 7 directement en version stable pour les Galaxy S23 et consorts

Dans le même temps, @FamilyTaes avance que le fabricant sud-coréen n’a prévu que « 2 ou 3 autres versions bêta au maximum ». Là encore, rien de surprenant. One UI 7 devrait être présenté lors du prochain Galaxy Unpacked du 22 janvier 2025, soit dans moins d’un mois. Ce qui laisse peu de temps à Samsung pour corriger les derniers bugs et nous faire tester quelques potentielles nouvelles fonctionnalités.

Bien entendu, les Galaxy S24 et leurs successeurs ne seront pas les seuls appareils à pouvoir bénéficier de la prochaine mise à jour stable de One UI. Seront de la partie les Galaxy S23 jusqu’aux Galaxy S21, les smartphones pliables jusqu’aux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, et enfin une partie des tablettes et autres appareils de milieu et d’entrée de gamme de la marque.

Rendez-vous donc la première ou la deuxième semaine de février (toujours selon les informations partagées par @FamilyTaes) pour voir le déploiement officiel de One UI 7 sur les Galaxy S24 et S23, puis plus tard pour les autres appareils.