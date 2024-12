Samsung renforce la continuité entre les smartphones Galaxy et les Galaxy Book avec One UI 7

Samsung s’apprête à enrichir son écosystème avec de nouvelles fonctionnalités de continuité dans One UI 7. La mise à jour introduit notamment « Camera Continuity », une fonction qui promet de simplifier le flux de travail entre les appareils Galaxy.

Comme l’a découvert FragmentedChicken, un utilisateur de Reddit, cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de capturer une photo ou de scanner un document sur leur smartphone Galaxy et de poursuivre instantanément leur travail sur un autre appareil Galaxy, comme un PC Galaxy Book. L’intégration sera disponible dans Samsung Internet et Samsung Notes, à condition que les appareils soient connectés au même compte Samsung, restent à portée Bluetooth et partagent le même réseau Wi-Fi.

Actuellement, Camera Continuity n’est disponible qu’en version bêta sur le Galaxy S24 sous One UI 7 beta 2. D’autres appareils, comme le Galaxy Book 5 Pro 360, ne prennent pas encore en charge cette fonction, suggérant que des mises à jour supplémentaires seront nécessaires.

Samsung veut améliorer « Continuer » sur plus d’appareils

One UI 7 apporte également des améliorations à la fonction « continue sur d’autres appareils », anciennement appelée « continuer les applications sur d’autres appareils ». Ce changement de nom reflète l’élargissement des fonctionnalités, qui incluent désormais la synchronisation des réseaux Wi-Fi entre les appareils, bien que cette fonction existait déjà via Samsung Cloud.

La page des paramètres suggère également la prise en charge future « d’autres applications » au-delà de Samsung Internet et Samsung Notes. Cela laisse entrevoir une possible expansion de ces fonctionnalités à des applications tierces.

Avec l’ajout de Camera Continuity, du partage de stockage et du partage de caméra, Samsung renforce donc l’attrait de son écosystème pour les utilisateurs recherchant une interopérabilité transparente entre leurs appareils. Il ne faut pas nécessairement aller chez Apple pour bénéficier de telles fonctionnalités.

La date de déploiement officiel de One UI 7 n’a pas encore été annoncée, mais les utilisateurs peuvent s’attendre à découvrir ces nouvelles fonctionnalités dans les prochains mois.