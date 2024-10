Samsung risque tout sur l’IA : un pari nécessaire

« L’IA n’est pas le futur, c’est le présent », clame Samsung.

Après avoir évoqué One UI 7, mais aussi Tizen, lors de sa conférence SDC 2024, Samsung a également dévoilé sa vision pour 2025, et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’IA y tient le rôle principal.

Du smartphone à la machine à laver, en passant par la TV et le frigo, aucun appareil n’échappe à la vague d’intelligence artificielle que Samsung compte déferler sur nos vies.

Mais attention, on ne parle pas ici d’une IA gadget qui se contenterait de vous rappeler vos rendez-vous. Non, Samsung voit les choses en grand, très grand. L’entreprise coréenne ambitionne de créer un écosystème où chaque appareil non seulement comprend vos habitudes, mais les anticipe.

Votre smartphone, ce meilleur ami qui vous connaît trop bien

Commençons par le compagnon de tous les instants : le smartphone. Avec Galaxy AI, Samsung promet une expérience « sur-mesure ». Traduction instantanée, suggestions contextuelles, optimisation automatique des photos… Votre téléphone deviendra littéralement une extension de votre cerveau.

Samsung était déjà un des premiers à introduire ce type de fonctions, en 2023, mais aussi en 2024 avec les Galaxy S25.

Samsung compte surtout profiter du retard d’Apple Intelligence pour creuser l’écart avec Apple. Sans oublier ses concurrents chinois, qui prennent beaucoup de retard sur l’intégration de l’IA.

Un point intéressant dans les annonces de Samsung est le report de One UI 7 à 2025. Cette nouvelle version de l’interface utilisateur, censée être le cœur de l’expérience IA sur mobile, ne sera pas lancée avant janvier 2025 avec la série Galaxy S25.

Dans la maison intelligente également

Passons maintenant à la maison. Avec SmartThings, Samsung veut transformer votre domicile en un véritable assistant personnel géant. Votre frigo Family Hub ne se contentera plus de conserver vos aliments au frais. Il analysera son contenu, suggérera des recettes, et pourra même passer automatiquement des commandes quand vous serez à court de lait.

C’est ici que les choses deviennent à la fois fascinantes et légèrement inquiétantes. Samsung dépeint une journée, ou lorsque vous rentrez à la maison, cette dernière aurait analysé votre agenda, la météo, et même votre rythme cardiaque via votre montre connectée, a déjà ajusté la température, tamisé les lumières, et lancé votre playlist « détente » préférée. Pratique ? Certainement. Un peu flippant ? Peut-être.

L’IA dans les appareils électroménagers : nécessité ou gadget ?

Samsung pousse le concept encore plus loin en intégrant l’IA dans des appareils qu’on n’aurait jamais imaginé « intelligents ». Prenons l’exemple du lave-linge. En 2025, votre machine à laver pourrait analyser le type de tissus, la saleté des vêtements, et même vos habitudes pour optimiser chaque lavage. Elle pourrait même synchroniser son cycle avec les heures creuses d’électricité pour réduire votre facture.

C’est impressionnant, mais on peut se demander si nous avons réellement besoin d’autant de technologie pour laver nos chaussettes ? J’y vois un risque de sur-complexifier des tâches simples, et j’imagine des machines plus difficiles à réparer.

Sans oublier la santé

Samsung a placé la santé au cœur de sa stratégie IA. L’entreprise a notamment dévoilé un partenariat prometteur avec Dexcom, un leader dans le domaine des capteurs de glucose.

L’idée est d’intégrer les données des capteurs de glucose de Dexcom directement dans l’écosystème Samsung Health, pour offrir aux utilisateurs diabétiques ou prédiabétiques un suivi en temps réel de leur glycémie via leurs appareils Samsung.

Au-delà du diabète, Samsung a annoncé travailler avec divers partenaires pour couvrir un large éventail de domaines de santé, avec le suivi de la condition physique, l’analyse du sommeil et la gestion du poids.

L’objectif est de transformer la maison en un véritable centre de santé personnel, où l’IA jouerait un rôle central dans l’analyse des données, la fourniture de conseils personnalisés et même la détection précoce de potentiels problèmes de santé.

Un autre exemple : l’énergie

Samsung a également évoqué l’intégration de l’IA pour optimiser la consommation énergétique des appareils électroménagers.

Le géant coréen a dévoilé une fonctionnalité intelligente permettant à ses appareils de se synchroniser automatiquement avec les heures creuses d’électricité, pour réduire significativement la facture énergétique des consommateurs. Cela s’appuie sur l’IA pour analyser en temps réel les données de consommation électrique locale et les tarifs variables proposés par les fournisseurs d’énergie. Ce n’est pas juste deux plages horaires tarifaires, beaucoup de fournisseurs d’électricité à l’étranger proposent des tarifs qui fluctuent tout au long de la journée en fonction de l’offre et de la demande.

Par exemple, un lave-linge Samsung pourrait automatiquement programmer son cycle de lavage pour démarrer pendant la nuit, lorsque la demande et les tarifs sont au plus bas. De même, un réfrigérateur pourrait ajuster sa température de façon dynamique, en intensifiant son refroidissement durant les heures creuses et en maintenant cette fraîcheur de manière efficace pendant les heures de pointe.

Cette approche ne se limite pas à un seul appareil, mais s’étend à l’ensemble de l’écosystème Samsung, pour créer une maison véritablement intelligente en termes de gestion énergétique.

Samsung évoque les bienfaits de cette approche, comme le fait de lisser la demande énergétique et à réduire la pression sur les réseaux électriques pendant les périodes de forte consommation.

Collective massive de données

Bien sûr, qui dit IA omniprésente dit collecte massive de données. Samsung assure prendre très au sérieux les questions de confidentialité et de sécurité. L’entreprise met en avant son approche hybride, permettant de traiter certaines données directement sur l’appareil plutôt que dans le cloud. C’est une approche plutôt classique, adopté également par Microsoft, Apple et Google.

À ce sujet, Samsung a annoncé le développement d’IA générative pour le texte, l’image et la parole, utilisant ses propres modèles de langage et de vision. Tout ce développement se fait, selon Samsung, avec des principes éthiques fondamentaux : équité, transparence et responsabilité.