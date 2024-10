Samsung mise sur Tizen OS en 2025 : RISC-V, Flutter, IA et nouvelles fonctions

RISC-V, Flutter, nouveaux partenaires… Tizen OS fait peau neuve et Samsung ne cache pas ses ambitions.

Longtemps considéré comme le petit frère négligé d’Android dans la galaxie Samsung, Tizen OS fait un retour fracassant sur le devant de la scène. Lors de la Samsung Developer Conference (SDC) 2024, le géant coréen a dévoilé une feuille de route prometteuse pour son système d’exploitation maison.

RISC-V : futur-proof

L’une des annonces les plus marquantes concerne l’adoption de l’architecture RISC-V pour Tizen OS. Ce choix technique, loin d’être anodin, pourrait avoir des répercussions majeures sur l’industrie. RISC-V, une architecture de processeur open source, offre une flexibilité et une efficacité énergétique supérieures aux architectures traditionnelles comme ARM.

Samsung a annoncé que les applications Tizen fonctionnent désormais de manière transparente sur les TV basées sur RISC-V.

Flutter : Le pont entre les développeurs et Tizen

Dans sa quête pour séduire les développeurs, Samsung a renforcé son support pour Flutter. Ce framework de développement multiplateforme, créé par Google, permet de créer des applications pour Tizen OS bien plus facilement. Samsung a annoncé que Tizen supporte désormais la dernière version de Flutter (3.24).

Des entreprises comme Technogym, Liberty Global et Allente ont déjà sauté le pas, en développant des applications tierces pour Tizen avec Flutter. C’est un signal fort envoyé à la communauté des développeurs : Tizen OS n’est plus un jardin fermé, mais une plateforme ouverte.

L’IA au cœur de Tizen

Surfant sur la vague de l’intelligence artificielle, Samsung a intégré des fonctionnalités IA natives à Tizen OS. Les TV équipées de Tizen peuvent désormais exécuter des modèles d’IA directement sur l’appareil, sans avoir besoin de passer par le cloud. Cela se traduit par des expériences utilisateur plus rapides, plus personnalisées et plus respectueuses de la vie privée selon Samsung.

Samsung a également introduit de nouvelles API pour le déploiement, la mise à jour et la gestion des versions des modèles d’IA. Pour les développeurs, c’est l’opportunité de créer des applications innovantes tirant parti de l’IA, que ce soit pour la reconnaissance vocale, le traitement d’image ou l’analyse de données.

Un écosystème en expansion

Tizen OS n’est plus cantonné aux TV. Samsung étend progressivement son système d’exploitation à d’autres appareils de sa gamme, des montres connectées aux réfrigérateurs intelligents. Cette uniformisation de l’OS à travers différents appareils permet une interopérabilité sans précédent. Rappelons, au passage, que Tizen était précédemment un OS pour téléphone… et plus récemment pour les montres.

Multi-Control est l’une des fonctionnalités qui rendent cela possible, elle permet aux utilisateurs de contrôler à la fois leur smartphone et leur tablette en utilisant les mêmes périphériques Bluetooth comme les claviers et les souris. Cette fonctionnalité sera désormais disponible sur les moniteurs et téléviseurs intelligents fonctionnant sous Tizen.

Enfin, Tizen OS n’est pas seulement sur les TV de Samsung, mais aussi auprès de plusieurs autres constructeurs comme Konka, SQY, Skyworth et HKC.